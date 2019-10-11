Промыслом Божиим, через решение Священноначалия Русской Православной Церкви, с этого года мне было определено прибыть на благодатную землю Средней Азии в качестве управляющего Ташкентской и Узбекистанской епархией, временного управляющего Бишкекской и Душанбинской епархиями, в статусе главы Среднеазиатского митрополичьего округа. На тот момент мне еще не посчастливилось быть знакомым вживую со странами и народами этого региона.

Но все же Средняя Азия не была чем-то чуждым для меня, если исходить хотя бы из того, что здесь долгие годы нес архипастырское служение мой духовный отец, архиепископ Варфоломей (Гондаровский), светлая память о котором до сих пор хранится здесь в сердцах православных старожилов.

Перед приездом в Ташкент, конечно же, мне пришлось более пристально вглядеться в историю и современную жизнь православных людей на новом месте моего служения. Но одно дело — знакомство через книги и средства массовой информации, другое — столкнуться с живой реальностью. И надо сказать, реальность в лучшем смысле превзошла все мои ожидания.

Ольга Владиславовна Борисова - Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская епархия, 1943 - 1961

Свято-Филаретовский православно-христианский институт, 2019 г. - 448 с.

ISBN 978-5-89100-214-2

Ольга Владиславовна Борисова - Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская епархия, 1943 -1961 - Содержание

Предисловие

Введение

Глава I. Ташкентская епархия в первые годы восстановления церковной жизни: 1943-1946 годы

1.1. Церковная ситуация к началу восстановления епархии

1.2. Появление уполномоченных Совета по делам РПЦ в республиках Средней Азии и их взаимодействие с епархией

1.3. Начало восстановления церковной жизни. Миссия архиепископа Алексия (Палицына)

1.4. Деятельность епископа Кирилла (Поспелова)

1.5. Сложное положение с клиром. Вопросы просвещения

Глава 2. Церковное возрождение при архиепископе Гурии (Егорове): 1946- 1953 годы

2.1. Духовный подъем послевоенных лет. Усилия епископа по нормализации церковной жизни, взаимодействие с властями

2.2. Открытие храмов. Церковно-приходская деятельность

2.3. Труды архиерея по решению проблем с клиром

2.4. Восстановление богослужения и проповедничества. Вопросы просвещения

2.5. Стремление мирян к служению. Их роль в собирании Церкви

Глава 3. Подъем церковной жизни при архиепископе Ермогене (Голубеве). «Хрущёвские» гонения и их последствия для епархии: 1953-1961 годы

3.1. Перемены в церковной политике государства, новые задачи уполномоченных. Позиция владыки Ермогена

3.2. Деятельность архиерея по улучшению материального положения приходов. Открытие храмов

3.3. Усилия владыки Ермогена по формированию клира

3.4. Развитие богослужения и проповедничества

3.5. Просветительская миссия духовенства. Подготовка к таинству крещения

3.6. Собирание приходских общин. Служение мирян

3.7. Отстранение архиепископа Ермогена от руководства кафедрой

3.8. Вытеснение лучших пастырей. Разрушение общин

Заключение

Приложения

I. Документальные материалы

Документы к главе 1

Документы к главе 2

Документы к главе 3

II. Воспоминания

Протоиерей Димитрий Козулин (2016)

Антонина Ивановна Яценко (2019)

Александра Сергеевна Большакова

Нина Михайловна Сакмаркина

Протоиерей Леонид Кузьминов (2016)

Нина Федоровна Малородова

Протоиерей Павел Адельгейм (2013)

Иеромонах Варфоломей (Гречушкин) (2014)

Протоиерей Александр Гречушкин

Протоиерей Михаил Котляров (2019)

Протоиерей Владимир Сторожук (2015)

Список сокращений

Именной аннотированный указатель

Библиография

Ольга Владиславовна Борисова - Гонимы, но не оставлены: Ташкентская и Среднеазиатская епархия, 1943 -1961 - Введение

Особенность истории Русской Православной Церкви XX века состоит в том, что Церковь существовала в атеистическом государстве, власти которого стремились уничтожить христианскую веру. Эта сложная и трагическая эпоха сегодня обращает на себя внимание как историков, так и общества. Одна из интереснейших страниц жизни Русской Православной Церкви советского времени — ее история на территории Средней Азии. Ташкентская и Среднеазиатская епархия отразила тенденции, характерные для Русской Православной Церкви в целом, однако она обладала и спецификой, которой обусловлен особый интерес к церковной жизни этого региона.

Средняя Азия в первую очередь уникальна тем, что в результате государственных репрессий XX века она стала местом ссылки тысяч людей, в том числе православного духовенства, монашествующих и мирян. Верующие и сами ехали в этот край — следом за своими ссыльными духовными наставниками или спасаясь от преследования властей. В результате в Средней Азии оказались собраны тысячи православных христиан, исповедников веры, что сделало этот край средоточием духовной жизни. Среди них — иноки Киево-Печерской и Почаевской лавр, братчики Александро-Невского братства и члены общины отцов Алексия и Сергия Мечёвых. Когда в 1943 г. B связи с изменением политики государства в отношении Церкви, стало возможным восстановление церковной жизни, такое собрание православных верующих способствовало тому, что именно в Средней Азии началось деятельное церковное возрождение.

Спецификой этих обстоятельств обусловлен уникальный опыт церковной жизни в Ташкентской епархии, однако на сегодняшний день он остается изученным недостаточно. Наша работа посвящена исследованию динамики церковной жизни в Ташкентской епархии в советском государстве в 1943-1961 гг., ее взаимосвязи со служением здесь сонма подвижников и исповедников веры, а также особенностей церковного, исторического и политического контекста и его влияния на церковную ситуацию.

Автором вместе с небольшой исследовательской группой начиная с 2013 г. предпринято пять экспедиций в Узбекистан и Киргизию. В результате этих поездок был собран корпус уникальных архивных документов, фотоматериалов и нарративных свидетельств, в научный оборот введены новые источники. Эти материалы легли в основу ряда публикаций, трех документальных фильмов4, а также материалов выставки «Не должно вам быть», проходившей в Ташкентском епархиальном управлении в 2016 г.

Территориальные пределы исследования ограничиваются административно-церковной юрисдикцией Ташкентской и Среднеазиатской епархии, включавшей четыре республики — Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению6. Основной акцент в работе сделан на Узбекской и Киргизской республиках. Это обусловлено тем, что Узбекская республика являлась фактическим центром духовной жизни епархии, в Ташкенте располагался (и по сей день располагается) административный центр епархии; Киргизская ССР была самым большим благочинием епархии.

Хронологические рамки исследования охватывают период с 1943 по 1961 г.: 1943 -год существенных изменений в отношении советского государства к Русской Православной Церкви, когда открытые репрессивные меры сменилась политикой, благоприятствующей внешнему восстановлению церковной жизни; в это время началось восстановление и Ташкентской епархии. 1961 — год, когда под натиском начавшихся в конце 1950-х гг. «хрущёвских» гонений церковная жизнь в Ташкентской и Среднеазиатской епархии была разорена.

Начиная с 1943 г. церковная жизнь в СССР контролировалась Советом по делам Русской Православной Церкви, учрежденным для «осуществления связи между Правительством СССР и Патриархом Московским и всея Руси». Идея создания Совета заключалась в обеспечении «стойких нормальных» отношений между государством и Церковью. Однако политика государства в отношении Церкви была неустойчива, ее изменения неминуемо отражались на характере деятельности руководства Совета и, соответственно, уполномоченных Совета, а от отношения уполномоченного, в конечном счете, зависела церковная ситуация на местах. Церковная ситуация Ташкентской епархии, напрямую зависевшая, как и повсеместно, от политики государства, тем не менее, имела свои особенности.

Ташкентская и Среднеазиатская епархия включала четыре республики, таким образом, архиерею приходилось иметь дело с несколькими уполномоченными, что в условиях ужесточения контроля над Церковью со стороны властей вызывало дополнительные сложности для архиерея. Исследователь С. А. Асанова, опираясь на отчеты уполномоченных и архиереев, предполагает, что «не во всех республиках, входящих в юрисдикцию Среднеазиатской и Ташкентской епархии, отношение к Православию было ровным. Более благоприятным оно было на территории Киргизии. В Узбекистане, Таджикистане, Туркмении потребность в открытии и устройстве новых приходов ощущается не меньшая, но здесь церковное строительство в годы войны и послевоенный период не могло сравниться с киргизским».

В церковно-государственных отношениях внутри рассматриваемого периода 1943-1961 гг. можно выделить несколько поворотных моментов, что нашло отражение и при делении работы на главы.

Период 1943-1958 гг. характеризуется историками как «период сравнительно ровных государственно-церковных отношений». При этом церковная политика государства отличалась неустойчивостью: уже 1946 г. ознаменовался началом борьбы с религией как с «чуждой идеологией». Именно в это время было положено начало идеологической войне, учреждено общество «Знание», открыты «дома научного атеизма».