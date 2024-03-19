Бороденко Владимир – Мои воспоминания

Люди, которым пришлось много пережить, стараются особые моменты своей жизни записать в книгу воспоминаний и оставить на память своим детям, внукам, правнукам - всему поколению, а также всем тем, кто пожелает узнать, как люди жили раньше. И мне неоднократно приходила такая мысль на сердце: вспомнить свой жизненный путь, и хотя вкратце, в простоте сердца, изложить все на бумаге для своих потомков.

Понимаю и вполне сознаю, что для меня, в возрасте 71 года, начинать такую, быть может и непосильную мне работу, очень трудно, но, уповая на Божью милость, на Его помощь и ожидая от Него благословения на этот труд, я с молитвой желаю приступить к осуществлению своей мечты.

Пусть этот труд будет во славу нашего Господа, ведь в этом Его святая воля, ибо Он Сам через Моисея, повелевает Своему народу: "...помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой..."/Втр.8:2/. Это повеление Божие обращено и к моему сердцу, а также к каждому, кто готов слушать и исполнять Его повеления, вполне сознавая, что жизнь христианина, его земной путь - в руках Господа и Он ведет нас к желанной цели.

Народ Израильский Господь вел 40 лет особым путем по пустыне, чтобы смирить, чтобы испытать Свой народ. Он томил их голодом, питал их манною, желая узнать, как они будут исполнять заповеди Его в трудных обстоятельствах.

Подобное и в нашей жизни посылает Господь, чтобы испытать нашу преданность Ему и научить нас принимать от Него не только доброе и приятное, но и жизненные бури, вихри, скорби, голод, холод, опасности, угрожающие нашей жизни и многое другое.

Бывает, что дети Божии на своем пути не испытывают особенных трудностей. Все у ни:: в жизни проходит благополучно, во всем сопутствует удача, все хорошо. А другим приходится многие годы, а может быть и всю свою жизнь идти путем испытаний; путем скорбей.

Апостол Павел, желая утешить идущих таким путем, говорит ’’...любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу” /Рим.8;28/.

Наша жизнь на этой земле очень краткая и быстро проходж;ая и Апостол Иаков пришел к такому заключению: ’’...ибо, что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий”/Иак.4:14/ А Иов характеризует ее еще короче, он говорит, что это "дуновение” /Иов.7:7/. И, хотя жизнь наша так коротка, но все же за прожитые годы у некоторых людей собирается очень много таких моментов, которые хотелось бы передать своему поколению, чтобы читая, они могли извлечь для себя жизненные уроки и в своей жизни не повторять ошибок своих предков.

Чтобы рассказать о пройденном жизненном пути, для этого необходимо много времени, да всего и не вспомнить. Основное, на что очень хочется обратить внимание читающего эти строки, это милость и любовь, проявленные Господом к грешнику.

Владимир Бороденко – Мои воспоминания

Kent, WA: 1995. – 512 с.

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