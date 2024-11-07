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Боулби - Создание и разрушение эмоциональных связей

Боулби Джон - Создание и разрушение эмоциональных связей - Руководство практического психолога
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Practical Psychology
Время от времени в течение последних двадцати лет меня приглашали выступить перед коллегами или перед более широкой аудиторией по некоему формальному поводу. Эти приглашения предоставили мне возможность критически пересмотреть научные открытия этих лет и очертить контуры текущего мышления.
В данной книге были отобраны некоторые из этих лекций, а также отдельные выступления на симпозиумах для повторной публикации в надежде на то, что они смогут послужить введением к идеям, которые систематически и доказательно излагаются мною в недавно завершенном трехтомнике «Привязанность и утрата». Так как каждая лекция или выступление (тут они единообразно упоминаются как лекции) адресовалось особой аудитории по особому случаю, мне показалось, что будет лучше вновь опубликовать их в той первоначальной форме, в какой они были представлены, чем пытаться подвергнуть их какому- либо значительному пересмотру. Каждая лекция поэтому опубликована в форме, близкой к той, в которой она была опубликована первоначально, с вводным параграфом, описывающим данный случай и аудиторию. Я воспользовался возможностью поправить грамматику и стандартизировать терминологию и ссылки; были добавлены также немногие пояснительные сноски, где они представлялись необходимыми. Всегда, когда утверждение требовало модификации или дополнения в свете более поздних данных или исследований, я добавлял комментарий и давал дальнейшие ссылки (часто к главам одного из томов трехтомника «Привязанность и утрата») в аннотации в конце лекции. Из третьей лекции был опущен отдельный раздел по причинам, объясненным в тексте.
Мой интерес к воздействию на развитие ребенка различных форм переживаний в семье начался в 1929 году, когда я в течение шести месяцев работал в учреждении, которое в настоящее время называлось бы школой для плохо приспособленных детей. Десятилетие спустя, после завершения своего психиатрического и психоаналитического обучения, проработав три года в лондонской детской воспитательной клинике, я представил несколько своих наблюдений в работе, озаглавленной «Влияние раннего окружения на развитие невроза и невротического характера» (1940). Я также собирал материал для монографии «Сорок четыре несовершеннолетних вора» (1944, 1946). Было несколько причин, по которым я после войны выбрал в качестве своей особой области исследования удаление ребенка из семьи и помещение его в детский дом или больницу, а не исследование более широкой области взаимодействия родителей с ребенком. Во-первых, я считал, что такое событие, как разлучение ребенка с семьей, может оказывать серьезные неблагоприятные воздействия на развитие его личности. Во-вторых, здесь не могло быть споров на тему о том, случилось данное событие в жизни ребенка или нет, что в этом отношении сильно контрастировало с трудностью получения обоснованной информации о том, как родитель относится к своему ребенку. В-третьих, данная область исследований казалась сферой, в которой могут быть возможны предупредительные меры.
Хотя в этой книге я постоянно пытался применять научный метод, я всегда остро осознавал, что, как и в других областях медицины, когда психиатр предпринимает лечение больного или попытку предупреждения его болезни, он всегда должен выходить за пределы того, что приемлемо в научном плане. Различия между критериями, необходимыми в исследовании, и теми критериями, которые приемлемы в терапии и в предупреждении болезни, не всегда понимаются, и в результате получается большая путаница. В прочитанной мною лекции «Психоанализ как искусство и наука» (1979), я пытался прояснить свою позицию.
В своих лекциях я выражаю глубокое чувство благодарности многим своим коллегам, которые проработали со мной долгие годы и которым посвящена данная книга. Я им всем глубоко признателен. Я также глубоко благодарен своей секретарше Дороти Саузерн, которая с самого начала работала над каждой из этих лекций, в их многочисленных набросках и версиях, и трудилась над ними с поражающим усердием и с неослабевающим энтузиазмом.

Боулби Джон - Создание и разрушение эмоциональных связей - Руководство практического психолога

Пер. с англ. В.В. Старовойтова. - 2-е изд. - М.: Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2024. - 272 с.
ISBN 978-5-88373-615-4

Боулби Джон - Создание и разрушение эмоциональных связей – Содержание

К читателю
Лекция 1. Психоанализ и уход за ребенком
  • Амбивалентность и ее регулирование
  • Условия, которые порождают трудности
  • Эмоциональные проблемы родителей
  • Экстрапсихический конфликт и интрапсихический конфликт
  • Постскриптум
  • Примечания
Лекция 2. Этологический подход к исследованию развития ребенка
  • Применение этологических концепций к исследованию развития ребенка
  • Постскриптум
  • Примечания
Лекция 3. Печаль детства и ее значение для психиатрии
  • Отделение от матери и печаль детства
  • Побуждения к возвращению и упрекам утраченного лица: их роль в психопатологии
  • Две традиции в психоаналитическом теоретизировании
  • Заключение
  • Примечания
Лекция 4. Влияние на поведение разрыва эмоциональной связи
  • Распространенность привязанности
  • Разрушение эмоциональных связей и психиатрическое заболевание
  • Краткосрочные воздействия разрушенных связей
  • Примечания
Лекция 5. Разлука и утрата внутри семьи и ее значение для психиатрии
  • Печаль и траур во взрослой жизни
  • Фаза оцепенения
  • Фаза острой тоски и поиска утраченной фигуры
  • Печаль и траур в детстве
  • Условия, которые содействуют или препятствуют здоровому трауру
  • Примечания
Лекция 6. Уверенность в себе и некоторые условия, которые ей содействуют
  • Понятие безопасной основы
  • Исследования уверенных в себе мужчин и юношей
  • Развитие в период младенчества
  • Пункты различия с текущими теоретическими формулировками
  • Проблема сепарационной тревоги
  • Примечания
Лекция 7. Создание и разрушение эмоциональных связей
  • Этиология и психопатология в свете теории привязанности
  • Некоторые принципы психотерапии
  • Примечания
Литература
Views 278
Rating 5.0 / 5
Added 07.11.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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