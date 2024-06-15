Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах.

Ефесянам 1:3

Проведя более чем 20 лет, служа в различных формах лидерства в церкви, мы постоянно сталкивались с реальностью того, что многие люди не способны принимать или сохранять истину о Божьей личной любви к ним. Большинство из нас могут оценить эту концепцию своим разумом, и только некоторые сердцем понимают эту реальность.

Мы также столкнулись с тем, что сами были немногим лучше тех людей, которым мы служили. Поэтому мы отправились в собственный путь поиска ключей к целостности, основанной на Божьем Слове.

Где-то на этом пути к эмоциональному и духовному здоровью мы натолкнулись на понимание силы благословения. Мы обнаружили, что благословение приносит восстановление намного быстрее, чем что-либо из нами ранее пережитого. Осознание и применение благословения, как это показано в Писании, радикально и навсегда изменило наше консультирование, служение и отношение к другим.

Библия говорит о многих видах благословений, как материальных, так и духовных. Они варьируются от благословений, которые люди возносят Богу, до тех, которыми Бог благословляет наш труд и поклонение. Эта книга направлена на те, что мы называем семейными благословениями - те, которые наделяют личным предназначением и судьбой.

Узнав о семи этапах благословения, мы изучили Писание и увидели эти этапы в жизни Иисуса, записанной в Евангелиях. Внезапно, как будто надев новую пару очков, мы увидели, как новое осознание роли и силы благословения спрыгнуло со страниц. Мы обнаружили, что с момента зачатия и до крещения Иисус получал необходимые благословения, которые Небесный Отец доставлял в Его жизнь через других. Скоро стало очевидно, что если Иисус нуждался в тех благословениях, чтобы исполнить Свое предназначение на земле, то нам это тоже необходимо!

К семейным благословениям относятся слова, поступки и церемонии, которые даруются небесным благоволением для нашего предназначения и судьбы. Они являются нашим правом первородства как детей Божьих. С их помощью мы процветаем, несмотря на наши слабости. Без них у нас возникает много трудностей, несмотря на то, что мы можем быть одаренными. В Ефесянам 1:3 четко сказано, что они собраны для нас на небесах, приобретены Иисусом и готовы быть посланы нам в ключевые моменты на протяжении всей нашей жизни.

Когда ты появился на земле, два особенных человека были предписаны Богом, чтобы давать тебе такие благословения на каждом этапе твоего развития. «Техническим» термином для этих людей является слово «родители». Большинство из них сделали лучшее, что могли, но только немногие осознали роль и силу благословений за годы формирования своих детей.

Впоследствии плохая новость заключается в том, что почти все мы пропустили Богом предназначенные благословения для нашего жизненного пути.

Хорошей новостью является то, что никогда не поздно восстановить пропущенные благословения или передать их дальше следующему поколению.

Эта книга поможет тебе понять, какие благословения нужны каждому человеку, как получить те, которые ты пропустил, и как благословлять тех, кого любишь. Лучшая новость такова, что все может быть намного проще, чем ты думаешь!

Пусть то, что записано в Ефесянам 1:3, станет твоим!

Терри и Мелиса Боун - Сила Благословения - Раскрывая истинную сущность и предназначение во Христе

Киев: ’’Прими огонь”, 2005. — 160 с.

ISBN 996-95459-6-9

Терри и Мелиса Боун - Сила Благословения – Содержание

ВВЕДЕНИЕ