Грег Бойд выступил с лекцией «Гибкая Суверенность: Библейское понимание провидения и характера будущего» на конференции «Открытая теология и наука» в Университете «Азуза Пацифик (Тихоокеанский)», 11-ого Апреля 2008 г.

Это тоже известно как "Открытая Теология", "Теология Открытости" или "Богословие Открытости".



Грегори Бойд - Открытый теизм

Лекция, прочитанная Грегори Бойдом



Университет «Азуза Пацифик (Тихоокеанский)», 11-ого Апреля 2008 г.

Грегори Бойд - Открытый теизм - Я был кальвинистом

Я сам несколько лет считал себя кальвинистом. К этому выводу я пришёл, изучая экзегетику, и возможно, слишком много читая Карла Барта, но года два или три, я был кальвинистом исключительно из экзегетических соображений. Я всегда говорил, что могу полностью принять и понять, как люди по экзегетическим соображениям приходят к выводу, относительно истинности кальвинизма. С этим учением я не согласен, но я действительно понимаю, как с экзегетическим мышлением люди приходят к таким выводам.

Сам так думал. То, что я никогда не мог понять, и сейчас не понимаю, как он может кому-то нравиться. Потому что, честно говоря, когда я пришёл к выводу, что всё предопределено, я думал, что должен в это верить… но, понимаете вся эта «Слава Божья»,.. как-то всё не клеилось. Может быть, я избран не был. Но мне он не нравился. Может быть, по этой причине, я и нашёл новое прочтение Писания, и способ толкования действительности которое сильно отличалось от него. Я помню, как приблизительно в 1983 году, с женой читал Библию и размышлял над ней. Мы читали 4-ую книгу Царств, 20 главу, историю о Езекии.

Господь послал Исаию сказать Езекии: «Так говорит Господь, приведи свой дом в порядок, потому что скоро умрёшь, Я тебя домой заберу». Езекия начал уговаривать Господа. И Господь сказал: «Ладно, Я изменю Свой план, в свете этого Я продолжу твою жизнь на 15 лет». Помню, как я себе размышлял – когда Бог сказал: «Я собираюсь забрать тебя домой» – действительно ли Бог намеревался это сделать? А когда Бог послал второе послание: «…Так говорит Господь…», действительно ли Бог изменил Свои намерения? И тогда мои мысли начали развиваться поновому. Мне понадобилось три или четыре года для того, чтобы твёрдо стать на эти принципы, чтобы понять, что и к чему. На самом деле между 86-ым и 87-ым годом я был смесью «бульдога с носорогом», кальвиниста и сторонника открытого теизма. Но я просто был в процессе превращения, и встретил ещё двух людей, на самом деле профессоров, которые тайно были и открытыми теистами и кальвинистами. Они, исходя из экзегетических соображений, считали, что Бог избирает людей, а всё остальное остаётся неопределённым. Получается, кальвинистическая сотериология, но, вместе с тем, провидение, как в открытом теизме. Очень странно. Я не думаю, что на этом можно окончательно остановиться, но, может, через это нужно пройти.



