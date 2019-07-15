Для удобства работы с изданием тексты изменяемых песнопений помещены в волнистые рамки. В двойные рамки помещены примеры исполнения отдельных песнопений. Издание предназначено для непрофессиональных хоровых коллективов или отдельных певчих, хормейстеров, регентов, приходских храмов и духовных школ. Сборник также может использоваться в качестве учебного пособия по церковному пению в воскресных школах или иных духовных учреждениях, в которых имеется курс церковного пения.

Божественная литургия : общедоступное пособие по пению на богослужении с нотными примерами для 1-го, 2-х или 3-х голосов

Москва : Фонд развития православной музыкальной культуры «Живоносный Источник», 2016. 64 с.

Приходской обиход для непрофессионального, любительского или детского хора

Божественная литургия : общедоступное пособие по пению на богослужении с нотными примерами для 1-го, 2-х или 3-х голосов - Содерждние

Литургия оглашенных

Литургия верных

НОТНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Милость мира (на Литургии св. Василия Веливого) Киевский распев

О Тебе радуется Глас 8, Сокращенный Греческий распев

И всех, и вся (на Литургии св. Василия Веливого) Киевский распев

ЗАДОСТОЙНИКИ

На Рождество Богородицы и преполовение Пятидесятницы

На Воздвижение

На Введение

На Рождество Христово

На Богоявление

На Сретение

На Благовенщение

В Субботу Лазареву

В Неделю Ваий

В Великий Четверток

В Великую Субботы

В Неделю Пасхи

На Вознесение

В Неделю Пятидесятницы

На Преображение

На Успение

Божественная литургия : общедоступное пособие по пению на богослужении с нотными примерами для 1-го, 2-х или 3-х голосов - Анотация

Издание содержит чинопоследование Божественной литургии с нотными примерами обиходных песнопений, упрощенных и адаптированных для исполнения непрофессиональными певцами (прихожанами православных храмов, учащимися воскресных школ, семинарий, академий и других богословских учреждений). В сборник включены все литургические молитвословия, за исключением тайных молитв священника. В сносках даны некоторые грамматические и смысловые разъяснения канонических текстов, а также уставные заметки на разные случаи исполнения тех или иных песнопений.

Сборник содержит обширное нотное приложение, включающее все изменяемые песнопения Литургии в обиходной упрощенной редакции. Все песнопения сборника изложены таким образом, что их может петь один певчий (исполняя партию верхнего или среднего голоса по выбору), два певчих (исполняя партии верхнего и среднего голосов) и три певчих (исполняя все три партии). При затруднении пения на два или три голоса, певцы могут исполнять верхнюю или среднюю партию в унисон. По составу голосов возможны любые варианты исполнения: как три мужских или три женских голоса, так и два женских и один мужской, исполняющий нижнюю партию на октаву ниже. Возможны варианты пения верхней и нижней партий мужскими голосами, а средней партии женским голосом, или верхней партии женским голосом, а средней и нижней партий мужскими голосами (на октаву ниже).