Хиллман - Бракосочетания

Джеймс Хиллман предлагает нам перестать «работать над отношениями» и начать их созерцать. Сборник «Бракосочетания» — это честный и порой неуютный разговор о том, что на самом деле происходит, когда две души решают идти вместе.

Авторы объясняют, почему конфликты в браке необходимы для жизни души и почему поиски «идеальной половинки» часто ведут в тупик. Книга учит видеть в партнере не объект для удовлетворения потребностей, а зеркало, в котором отражаются боги. Если вы ищете ответ на вопрос, зачем человеку нужен Другой, эта работа предложит вам самый неожиданный и глубокий вариант.

Джеймс Хиллман, Нор Холл, Джозеф Дж. Ландри, Нэнси Тенфельде Класби, Жинетт Парис, Рейчал Поллак, С.Л. Себрелл, Хелен Г. Хенли, Эрель Шалит, Шейла Гримальди-Крейг

«Касталия», 2021. — 196 с.

ISBN 978-5-521-16293-2

Бракосочетания. Сборник статей под редакцией Джеймса Хиллмана - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ДЖЕЙМС ХИЛЛМАН: Брак, Близость, Свобода

НОР ХОЛЛ: Архитектура Близости

ДЖОЗЕФ ДЖ. ЛАНДРИ: «Брак Невыносим!» Рассеянные Мысли Женатого Мужчины

НЭНСИ ТЕНФЕЛЬДЕ КЛАСБИ: Реализм И Архетипы: Дейзи Миллер

ЖИНЕТТ ПАРИС: Если Вы Пригласите Богов В Свой Брак

РЕЙЧЕЛ ПОЛЛАК: Нарушение Воли Небес: Похищение/Брак Аида И Персефоны

С.Л. СЕБРЕЛЛ: Выходи Замуж За Садовника!

ХЕЛЕН Г. ХЕНЛИ: Чего Мы Можем Требовать От Брака?

ЭРЕЛЬ ШАЛИТ: Интервью Из Израиля

ДЖЕЙМС ХИЛЛМАН: «Психология - Монотеистическая Или Политеистическая»: Двадцать Пять Лет Спустя

ШЕЙЛА ГРИМАЛЬДИ-КРЕЙГ: (ОТЗЫВЫ О КНИГЕ) Юношеская Иллюзия