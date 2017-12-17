Духовное руководство требует практического, действенного знания о молитве, знания, которое дает первенство Слову Божьему, а затем воплощает его в жизнь. Ведь молитва проявляет нашу сущность больше, чем наши слова. Таким образом, в случае с молитвой посредником, передающим сообщение, является человек. А в случае с Робертом Брандтом, когда он пишет о молитве, он пишет о самом себе. Нахождение с ним пробуждает в вас желание молиться. Нам повезло, что мы имеем такое водительство, которое влечет нас в присутствие Бога. Как соратник, как участник совместной работы в различных правлениях, как консультант по духовным вопросам, брат Брандт является примером духовной жизни и руководства. В Своей молитве (Евангелие от Иоанна 17) Иисус говорит: “которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со мною”. Эта фраза выражает ценность общения с такими людьми, как Бикет и Брандт.



От книги Бытие до Откровения, от Адама до Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса, эти авторы раскрывают тропу откровения значимо и действенно. Беседы Бога с Адамом, откровения Иисуса Иоанну становятся примером для жизни и упражнения в молитве под воздействием Святого Духа. Слои традиций, культур и собственных интересов снимаются, и перед нами предстает величественное тесное общение с Богом. Результат его - более глубокое понимание действия Святого Духа.

Роберт Брандт - Зенас Бикет - Святой дух и молитва - Библейская теология молитвы

Спрингфилд, Миссури, США Лайф Паблишерc Интернешнл, 2000 - 510 с.

ISBN 0-7361-0082-2

Роберт Брандт - Зенас Бикет - Святой дух и молитва - Библейская теология молитва - Содержание

Предисловие

Пролог

Введение

Возвеличивание

Общение

Исповедание

Покаяние

Мольба

Ходатайство

Размышление

Прошение

Молитва в Духе

Повиновение

Просьба

Благодарение

Муки

Поклонение

Часть 1. Молитва в Ветхом Завете

Глава 1. Молитвы патриархов и их современников

Глава 2. Молитвы Моисея

Глава 3. Период времени от Иисуса Навина до царя Саула

Глава 4. Молитвы Давида и других псалмопевцев

Глава 5. Молитвы Соломона и последующих вождей Израиля

Глава 6. Молитва в книгах пророков

Часть 2. Молитва в Новом Завете

Глава 7. Молитва в жизни и служении Христа

Глава 8. Учение Христа о молитве

Глава 9. Молитва иерусалимской церкви

Глава 10. Молитва в растущей церкви

Глава 11. Павел о молитве. Часть 1

Глава 12. Павел о молитве. Часть 2

Глава 13. Молитва в посланиях

Часть 3. Молитва в современной жизни

Глава 14. Ангельское вмешательство

Глава 15. Молитва и пробуждение

Глава 16. Дисциплина молитвы на практике

Глава 17. Решение проблем

Приложение 1. Современное применение согласия в молитве

Приложение 2. Современный опыт духовной войны в молитве

Приложение 3. Явление ангела в современном мире

Приложение 4. Современные свидетельства об ответах на молитву

Библиография

Указатель мест Священного Писания

Предметный указатель

Роберт Брандт Зенас Бикет Святой дух и молитва. Библейская теология молитвы Пролог



Предлагаемый материал ставит целью исследование, в основном с библейской точки зрения, всего спектра молитвы. Цель не в том, чтобы обеспечить просто академическое понимание, высшее назначение - основать группу людей, которые будут молиться и будут отличаться от мира. Вдохновленные прилежно вести активную молитвенную жизнь, они обогатят свою жизнь, окажут влияние на служение Христу и Его Церкви и, следовательно, произведут волны духовного влияния до края земли.

Мы также хотим ободрить отличительный пятидесятнический взгляд, делая двойное ударение:

чтобы все исполненные Духом верующие воспользовались доступом к самому престолу Бога через Спасителя и Посредника Иисуса Христа и

чтобы молитва стала силой сверхъестественных измерений обитающего в нас Духа Святого. Таким образом, молитва переходит из обряда в реальность. “Молитва в Духе” становится чем-то большим, чем просто библейским выражением. Она становится проводником божественного вмешательства.

Общение с Богом находится среди самых ранних записей жизни человека. Для Адама оно было таким же естественным, как молоко для новорожденного. Божьим намерением была постоянное и живое общение с теми, кого Он создал по образу Своему. Он не желал, чтобы люди изменили его. Общение с Ним должно было стать пуповиной, через которую Его дети поддерживали бы связь с Божеством. Это общение стало первой добычей зла. Несмотря на то, что Адам и Ева начали свое земное пребывание в святом и гармоничном общении с Создателем, не много прошло времени до того, как они попытались укрыться от Бога вместо того, чтобы ходить с Ним в “прохладе дня” (Быт. 3:8). Такое поведение стало моделью поведения на протяжении тысячелетий истории. Из-за пренебрежения или пагубного влияния зла люди не извлекли пользы из божественного даяния. В результате молитва стала повелением, а также привилегией.



Почему люди так избегают пережить потенциал, приключение, почти бесподобное побуждение к молитве? Разве они не понимают божественной цели молитвы? Они слепы и не видят ее ценности и пользы? Или они просто не понимают величайшего потенциала молитвы, как для настоящего, так и для будущего? В любом случае мы будем глубоко исследовать многие аспекты молитвы, чтобы раскрыть теологию молитвы, применяя ее в духовной войне, в которую вовлечены все верующие.

Начиная чтение этой книги, стремитесь получить не только информацию, но и мотивацию. Вы не должны дожидаться, когда закончите чтение этой книги, чтобы испытать на практике ее принципы. День за днем повинуйтесь Духу Святому и полагайтесь на Него. Пусть Дух говорит вам, когда и как следует молиться. Остановитесь при малейшем побуждении и помолитесь о том, что Дух положил вам на сердце, и так, как Он побуждает вас. Перед вами - самое волнующее, интригующее и побуждающее приключение. Отправляйтесь в него с молитвой и открытым сердцем.