Брандт - Бикет - Святой дух и молитва - Библейская теология молитвы
Духовное руководство требует практического, действенного знания о молитве, знания, которое дает первенство Слову Божьему, а затем воплощает его в жизнь. Ведь молитва проявляет нашу сущность больше, чем наши слова. Таким образом, в случае с молитвой посредником, передающим сообщение, является человек. А в случае с Робертом Брандтом, когда он пишет о молитве, он пишет о самом себе. Нахождение с ним пробуждает в вас желание молиться. Нам повезло, что мы имеем такое водительство, которое влечет нас в присутствие Бога. Как соратник, как участник совместной работы в различных правлениях, как консультант по духовным вопросам, брат Брандт является примером духовной жизни и руководства. В Своей молитве (Евангелие от Иоанна 17) Иисус говорит: “которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со мною”. Эта фраза выражает ценность общения с такими людьми, как Бикет и Брандт.
От книги Бытие до Откровения, от Адама до Иоанна, возлюбленного ученика Иисуса, эти авторы раскрывают тропу откровения значимо и действенно. Беседы Бога с Адамом, откровения Иисуса Иоанну становятся примером для жизни и упражнения в молитве под воздействием Святого Духа. Слои традиций, культур и собственных интересов снимаются, и перед нами предстает величественное тесное общение с Богом. Результат его - более глубокое понимание действия Святого Духа.
Роберт Брандт - Зенас Бикет - Святой дух и молитва - Библейская теология молитвы
Спрингфилд, Миссури, США Лайф Паблишерc Интернешнл, 2000 - 510 с.
ISBN 0-7361-0082-2
ISBN 0-7361-0082-2
Роберт Брандт - Зенас Бикет - Святой дух и молитва - Библейская теология молитва - Содержание
- Предисловие
- Пролог
- Введение
- Возвеличивание
- Общение
- Исповедание
- Покаяние
- Мольба
- Ходатайство
- Размышление
- Прошение
- Молитва в Духе
- Повиновение
- Просьба
- Благодарение
- Муки
- Поклонение
Часть 1. Молитва в Ветхом Завете
- Глава 1. Молитвы патриархов и их современников
- Глава 2. Молитвы Моисея
- Глава 3. Период времени от Иисуса Навина до царя Саула
- Глава 4. Молитвы Давида и других псалмопевцев
- Глава 5. Молитвы Соломона и последующих вождей Израиля
- Глава 6. Молитва в книгах пророков
Часть 2. Молитва в Новом Завете
- Глава 7. Молитва в жизни и служении Христа
- Глава 8. Учение Христа о молитве
- Глава 9. Молитва иерусалимской церкви
- Глава 10. Молитва в растущей церкви
- Глава 11. Павел о молитве. Часть 1
- Глава 12. Павел о молитве. Часть 2
- Глава 13. Молитва в посланиях
Часть 3. Молитва в современной жизни
- Глава 14. Ангельское вмешательство
- Глава 15. Молитва и пробуждение
- Глава 16. Дисциплина молитвы на практике
- Глава 17. Решение проблем
- Приложение 1. Современное применение согласия в молитве
- Приложение 2. Современный опыт духовной войны в молитве
- Приложение 3. Явление ангела в современном мире
- Приложение 4. Современные свидетельства об ответах на молитву
Библиография
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Предметный указатель
Роберт Брандт Зенас Бикет Святой дух и молитва. Библейская теология молитвы Пролог
Предлагаемый материал ставит целью исследование, в основном с библейской точки зрения, всего спектра молитвы. Цель не в том, чтобы обеспечить просто академическое понимание, высшее назначение - основать группу людей, которые будут молиться и будут отличаться от мира. Вдохновленные прилежно вести активную молитвенную жизнь, они обогатят свою жизнь, окажут влияние на служение Христу и Его Церкви и, следовательно, произведут волны духовного влияния до края земли.
Мы также хотим ободрить отличительный пятидесятнический взгляд, делая двойное ударение:
- чтобы все исполненные Духом верующие воспользовались доступом к самому престолу Бога через Спасителя и Посредника Иисуса Христа и
- чтобы молитва стала силой сверхъестественных измерений обитающего в нас Духа Святого. Таким образом, молитва переходит из обряда в реальность. “Молитва в Духе” становится чем-то большим, чем просто библейским выражением. Она становится проводником божественного вмешательства.
Общение с Богом находится среди самых ранних записей жизни человека. Для Адама оно было таким же естественным, как молоко для новорожденного. Божьим намерением была постоянное и живое общение с теми, кого Он создал по образу Своему. Он не желал, чтобы люди изменили его. Общение с Ним должно было стать пуповиной, через которую Его дети поддерживали бы связь с Божеством. Это общение стало первой добычей зла. Несмотря на то, что Адам и Ева начали свое земное пребывание в святом и гармоничном общении с Создателем, не много прошло времени до того, как они попытались укрыться от Бога вместо того, чтобы ходить с Ним в “прохладе дня” (Быт. 3:8). Такое поведение стало моделью поведения на протяжении тысячелетий истории. Из-за пренебрежения или пагубного влияния зла люди не извлекли пользы из божественного даяния. В результате молитва стала повелением, а также привилегией.
Почему люди так избегают пережить потенциал, приключение, почти бесподобное побуждение к молитве? Разве они не понимают божественной цели молитвы? Они слепы и не видят ее ценности и пользы? Или они просто не понимают величайшего потенциала молитвы, как для настоящего, так и для будущего? В любом случае мы будем глубоко исследовать многие аспекты молитвы, чтобы раскрыть теологию молитвы, применяя ее в духовной войне, в которую вовлечены все верующие.
Начиная чтение этой книги, стремитесь получить не только информацию, но и мотивацию. Вы не должны дожидаться, когда закончите чтение этой книги, чтобы испытать на практике ее принципы. День за днем повинуйтесь Духу Святому и полагайтесь на Него. Пусть Дух говорит вам, когда и как следует молиться. Остановитесь при малейшем побуждении и помолитесь о том, что Дух положил вам на сердце, и так, как Он побуждает вас. Перед вами - самое волнующее, интригующее и побуждающее приключение. Отправляйтесь в него с молитвой и открытым сердцем.
.а как скачать?
спасибо