На одном дыхании, с волнением и трепетом, я прочел книгу брата Юна. Навевая много славных воспоминаний, она уносила меня в те времена, когда мы горели духом. Брат Юн и я родились в одной провинции, ходили в одну церковь и вместе трудились на ниве Господней. Мы вместе плакали и радовались, вместе проповедовали и отвержены были тоже вместе. Несмотря ни на что, мы были всегда рядом - нам приходилось есть на ветру и спать под открытым небом. Мы любили друг друга как родные братья. Мы сотрудничали с Юном многие годы, пока нас не арестовали в Наньяне.

В тюрьме нас поместили в разные камеры, но мы переговаривались в надежде под держать друг друга, и наши голоса разносились по тюремным коридорам. Чтобы укрепляться в вере, мы не упускали случая тайком обмениваться записками. Эта книга, свидетельство брата Юна, написано не пером, а слезами и кровью; его путь — это путь непрекращающейся борьбы. Вместе с тем он никогда не жаловался и не роптал, потому что научился одерживать победу силой Господней и коленопреклоненной молитвой.

Брат Юн - Человек с неба

Автобиография китайского христианина Брата Юна в изложении Пола Хатауэя

Издательство "Маранафа" 2005

ISBN 966-8773-04-7

Брат Юн - Человек с неба - Содержание

Глава Первая - Глава Двадцать девятая

Брат Юн - Человек с неба - Предисловие

Уже более тысячи лет Евангелие Господа Иисуса Христа распространяется по всему Китаю, сопровождаясь взлетами и падениями, победами и испытаниями. Здесь с 1949 года началось гонение народа Божьего, и с той поры китайская церковь подвергается разного рода нападкам. К 1958 году государству удалось закрыть все общины видимой Церкви. Жена Мао, Дзян Цин, перед иностранными гостями хвалилась тем, что отныне христианство в Китае представлено только историческим отделом музеев - Бог умер и погребен. Согласно сообщению одной христианской делегации из Соединенных Штатов, посетившей Китай в 1970-х годах, здесь не оставалось ни одного христианина.

В начале книги Бытия записано, "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою" (Быт. 1:2). Состояние китайской Церкви в то время было таким же. Церковь в Китае была мертва. Так, по крайней мере, казалось. В те дни никто не посмел бы заявить, что Иисус есть Господь. Над церковью надругались, и, в сущности, она погибла. "И сказал Бог: да будет свет. И стал свет " (Быт. 1:3). К счастью, мы служим Богу, Который силен воскрешать мертвых! По-моему, Бог допустил безбожному государству уничтожить ветхое строение китайской Церкви, чтобы затем устроить ее согласно Своим намерениям. Он начал с малого и сотворил великое!

То обстоятельство, что Церковь в Китае численно выросла до нескольких десятков миллионов, свидетельствует не только о существовании Бога, но и о Его могуществе. Китайская церковь долгое время была как нераскрывшийся бутон розы, который начал раскрываться в 70-е годы двадцатого века, вновь являя миру свою красоту. В те годы один молодой человек, родом из южного Хэнаня, встретил Господа Иисуса Христа, доверился Ему и последовал за Ним. Бог вошел в его жизнь чудесным образом. На протяжении почти тридцати лет испытаний брат Юн наблюдал в своей жизни милость Божью, которая сделала его благословением для многих. Отважный воин Христа и преданный труженик, он - один из избранных Богом христианских руководителей нашего времени. Многие силы, знамения и чудеса сопровождали его служение, служение апостола веры (2 Кор. 12:12). Это благородный, безупречной чистоты и характера человек, добрый муж и отец. Радость в Господе всегда была сильной стороной брата Юна. Его заразительная улыбка озаряла всех вокруг.

Книга брата Юна взволновала меня. Я сожалею о том, что знал этого дорогого брата только двадцать лет, в течение которых мы рука об руку трудились в Китае. Всякий рассказ, который вы найдете в этой книге, истинен. Мне довелось быть свидетелем многих событий, описанных на ее страницах. Для меня великая честь быть ближайшим другом и соратником брата Юна. Он со своей стороны всегда глубоко почитал меня как своего духовного наставника и пастора, но и я испытываю к нему не меньшее почтение. По моей просьбе брат Юн вел служение на моем бракосочетании — через него Господь благословил нас с женой. Переполненный благодарностью Богу, я прочел эту книгу, и теперь от всего сердца советую вам принять ее как истинное свидетельство тех великих дел, которые сотворил Бог в китайской церкви.

Су Юн-дзе Председатель Ассоциации руководителей китайских домашних церквей "Синим”