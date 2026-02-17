Браун - Читая Евангелия с Церковью

Браун - Читая Евангелия с Церковью
Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ethics

Как библейские тексты оживают в пространстве церковного года? В этой книге Рэймонд Браун анализирует ключевые евангельские отрывки, которые читаются в важнейшие периоды — от Адвента и Рождества до Великого поста и Пасхи.

Автор объясняет, почему именно те или иные тексты были выбраны для праздников и как они взаимодействуют друг с другом. Браун помогает читателю не просто «слушать» Писание, а глубоко понимать теологическую логику праздничного цикла. Это идеальное руководство для тех, кто хочет сделать свое участие в литургии осознанным и интеллектуально насыщенным.

Рэймонд Э. Браун - Читая Евангелия с Церковью - От Рождества до Пасхи

Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002

ISBN 5-89647-059-2

Серия «Читая Библию»

Приложение к журналу «Мир Библии»

Перевод: Михаил Серебряков

Научный редактор: игумен Иннокентий (Павлов)

Рэймонд Браун - Читая Евангелия с Церковью - От Рождества до Пасхи - Содержание

Серия «Читая Библию»

Приложение к журналу «Мир Библии»

Перевод: Михаил Серебряков

Научный редактор: игумен Иннокентий (Павлов)

От редактора русского издания.

Введение

  • Глава первая Церковь и Библия: новое понимание

  • Глава вторая Как понимать Евангелия?

  • Глава третья Рождество: рассказы о Детстве

  • Глава четвертая Великий пост и Евангелие от Иоанна: вода, свет и жизнь

  • Глава пятая Страстная седмица: повествования о Страстях

  • Глава шестая Повествования о Страстях и антииудаизм

  • Глава седьмая Пасха: повествования о Воскресении

  • Глава восьмая Вызов фундаментализма: ответ католика

Приложение

«Историческая истинность Евангелий» — Наставление Папской библейской комиссии (1964)

