Как библейские тексты оживают в пространстве церковного года? В этой книге Рэймонд Браун анализирует ключевые евангельские отрывки, которые читаются в важнейшие периоды — от Адвента и Рождества до Великого поста и Пасхи.
Автор объясняет, почему именно те или иные тексты были выбраны для праздников и как они взаимодействуют друг с другом. Браун помогает читателю не просто «слушать» Писание, а глубоко понимать теологическую логику праздничного цикла. Это идеальное руководство для тех, кто хочет сделать свое участие в литургии осознанным и интеллектуально насыщенным.
Рэймонд Э. Браун - Читая Евангелия с Церковью - От Рождества до Пасхи
Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2002
ISBN 5-89647-059-2
Серия «Читая Библию»
Приложение к журналу «Мир Библии»
Перевод: Михаил Серебряков
Научный редактор: игумен Иннокентий (Павлов)
Рэймонд Браун - Читая Евангелия с Церковью - От Рождества до Пасхи - Содержание
От редактора русского издания.
Введение
Глава первая Церковь и Библия: новое понимание
Глава вторая Как понимать Евангелия?
Глава третья Рождество: рассказы о Детстве
Глава четвертая Великий пост и Евангелие от Иоанна: вода, свет и жизнь
Глава пятая Страстная седмица: повествования о Страстях
Глава шестая Повествования о Страстях и антииудаизм
Глава седьмая Пасха: повествования о Воскресении
Глава восьмая Вызов фундаментализма: ответ католика
Приложение
«Историческая истинность Евангелий» — Наставление Папской библейской комиссии (1964)
