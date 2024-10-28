Читая книгу “Грядущее пробуждение”, несложно установить, что ситуация в Швейцарии и Европе мало чем отличается от ситуации в Америке. Мы тоже - христиане наших стран - сопричастны к безнадежному духовному состоянию наших наций. За последние 5-10 лет наши страны захлестнула огромная волна идолопоклонства, и мы допустили это. Произошла подмена веры в живого Бога верой в силу мертвых камней или в силу звезд. Вместо силы Святого Духа люди обращаются к силе злых духов. В трудных и проблемных ситуациях люди идут не к душепопечителям, а к магнитопатам, целителям, практикуют йогу или мантрамедитацию. Когда я 15 лет назад начинал выступать с докладами по эзотерике и современным формам суеверия, около 5% слушателей практиковали одну из этих форм, которая с точки зрения Библии является колдовством. Сегодня в среднем 25-30% слушателей непосредственно связаны с этими формами. К сожалению среди них - возрастающее число верующих христиан, которые не осознают, что делают.

Как много наших соплеменников, находящихся в поисках смысла жизни, так и не доходят до нашей двери, поскольку они не расчитывают на нашу христианскую помощь в решении своих проблем. Один мой студенческий коллега, с которым я учился в институте г.Санкт-Галлен (Швейцария), заявил мне прямо в лицо: “У меня достаточно своих проблем. Я бы не хотел решать еще и твои.” Да, мы, христиане сегодняшнего дня, стали частью самих проблем, соучастниками , а не помощниками в их решении. Люди хотели бы не только слушать о красивых Божьих истинах, но и познавать их в реальной жизни.

Билл Брайт - Грядущее пробуждение

пер. с нем.

Н. Новгород: Центр АГАПЕ, 1997, 93с.

ISBN 5-88930-011-3

Билл Брайт - Грядущее пробуждение - Содержание

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Предисловие (Ханспетер Нюэщ)

Грядущее пробуждение (Билл Брайт)

Глава 1: В осадном положении

Глава 2: Призыв Бога

Глава 3: Суд Божий

Глава 4: Бессилие церкви

Глава 5: Признаки пробуждения

Главаб: Огонь с небес

Глава 7: Сила поста и молитвы

Глава 8: Как поститься и как заканчивать пост

Глава 9: На распутье

“Когда мы любим друг друга, пробуждение близко” (интервью с Биллом Брайтом)

Ходатайство меняет мир (Вонетта Брайт)

Биография Билла Брайта