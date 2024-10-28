Брайт - Грядущее пробуждение
Читая книгу “Грядущее пробуждение”, несложно установить, что ситуация в Швейцарии и Европе мало чем отличается от ситуации в Америке. Мы тоже - христиане наших стран - сопричастны к безнадежному духовному состоянию наших наций. За последние 5-10 лет наши страны захлестнула огромная волна идолопоклонства, и мы допустили это. Произошла подмена веры в живого Бога верой в силу мертвых камней или в силу звезд. Вместо силы Святого Духа люди обращаются к силе злых духов. В трудных и проблемных ситуациях люди идут не к душепопечителям, а к магнитопатам, целителям, практикуют йогу или мантрамедитацию. Когда я 15 лет назад начинал выступать с докладами по эзотерике и современным формам суеверия, около 5% слушателей практиковали одну из этих форм, которая с точки зрения Библии является колдовством. Сегодня в среднем 25-30% слушателей непосредственно связаны с этими формами. К сожалению среди них - возрастающее число верующих христиан, которые не осознают, что делают.
Как много наших соплеменников, находящихся в поисках смысла жизни, так и не доходят до нашей двери, поскольку они не расчитывают на нашу христианскую помощь в решении своих проблем. Один мой студенческий коллега, с которым я учился в институте г.Санкт-Галлен (Швейцария), заявил мне прямо в лицо: “У меня достаточно своих проблем. Я бы не хотел решать еще и твои.” Да, мы, христиане сегодняшнего дня, стали частью самих проблем, соучастниками , а не помощниками в их решении. Люди хотели бы не только слушать о красивых Божьих истинах, но и познавать их в реальной жизни.
Билл Брайт - Грядущее пробуждение
пер. с нем.
Н. Новгород: Центр АГАПЕ, 1997, 93с.
ISBN 5-88930-011-3
Билл Брайт - Грядущее пробуждение - Содержание
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Предисловие (Ханспетер Нюэщ)
Грядущее пробуждение (Билл Брайт)
- Глава 1: В осадном положении
- Глава 2: Призыв Бога
- Глава 3: Суд Божий
- Глава 4: Бессилие церкви
- Глава 5: Признаки пробуждения
- Главаб: Огонь с небес
- Глава 7: Сила поста и молитвы
- Глава 8: Как поститься и как заканчивать пост
- Глава 9: На распутье
“Когда мы любим друг друга, пробуждение близко” (интервью с Биллом Брайтом)
Ходатайство меняет мир (Вонетта Брайт)
Биография Билла Брайта
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