ОБЕТОВАНИЯ - ДЕНЬ 211

Помощь во время лютое

“Не будут они постыжены во время лютое, и во дни голода будут сыты" (Пс. 36:19).

Я вспоминаю, как в начале 1930-х годов в период большой экономической депрессии в Америке многим людям было очень трудно. И не всегда легко полностью поверить в то, что я теперь точно знаю: Бог всегда заботится о Своих детях.

Слова “время лютое” можно отнести не только к материальному положению человека, но и к его физическому и духовному состоянию. И в такие времена, когда у людей нет средств к существованию, плохо со здоровьем или произошел тяжелый душевный надлом, наш великий Бог всегда заботится о нас.

В библейские времена Бог часто на практике доказывал эту истину, не оставляя человека в голодные годы. И без сомнения, огромное число страдающих людей во всем мире и сегодня могут подтвердить этот факт помощи Бога страждущим.

Когда речь идет об ослаблении физических страданий, то участие Бога не всегда заметно. Но есть надежный путь укрепления веры — постоянно возносить хвалу Господу за то, что “любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу”.

Когда же имеется в виду духовная бедность и наше ощущение ее как таковой, то для решения этой проблемы нужно мысленно вернуться назад к тем временам, когда мы отошли от Бога, независимо от степени этого отхода. “Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся”.

Текст Библии: Пс. 36:16—22

РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ: Во все времена, когда я буду испытывать духовные, материальные и физические трудности в своей жизни, я всегда буду искать руки Божией, благословляющей меня, пребывая в радостной уверенности, что Он не оставит меня.

Билл Брайт - Обетования