Суть моего послания заключалась в том, что поиски святости должны мотивироваться постоянно углубляющимся пониманием Божьей благодати — в противном случае они могут стать тягостными и лишенными радости.

Джерри Бриджес - Дисциплина благодати - Божья и наша роль в стремлении к святости

Джерри Бриджес; пер. с англ. Юрий Шпак — К.: СПД Ефетов А.В. (Изд. группа «Нард»), 2011. — 328 с.

ISBN 978-966-8795-10-7

Джерри Бриджес - Дисциплина благодати - Божья и наша роль в стремлении к святости - Содержание

1. Достаточно хорошо — это насколько?

Марка 10:18

2. Фарисей и мытарь

Луки 18:11-12

3. Проповедуйте Евангелие самим себе

Римлянам 8:1

4. Мы умерли для греха

Римлянам 6:1-2

5. Благодать дисциплинирующая

Титу 2:11-12

6. Преображенные в Его образ

2 Коринфянам 3:18

7. Послушание великой заповеди

Матфея 22:36-40

8. Зависимая дисциплина

Псалом 126:1

9. Дисциплина посвящения

Псалом 118:106

10. Дисциплина убеждений

Римлянам 12:2

11. Дисциплина выбора

Римлянам 6:19

12. Дисциплина бодрствования

Матфея 26:41

13. Дисциплина скорбей

Евреям 12:7