Он сам говорит, что в комментарии на псалом 118 он «показал, что переживания христианина должны основываться на Евангелии», а теперь он желает продемонстрировать, что христианское поведение имеет то же основание. Он толкует Книгу притч, во-первых, канонически, то есть как органичную часть всей Библии, «слова Христова», как он ее называет; во-вторых, евангельски, то есть считает, что автор верит в изменение сердца посредством возрождающего действия Святого Духа (что очень важно для евангельского богословия); и, в-третьих, практически, то есть видит в книге руководство для мудрого и благочестивого поведения во всех человеческих взаимоотношениях.

Он считает, что Книга притч подчеркивает принцип: «Святость — это счастье. Такое счастье — не забава глупца, не развлечение бездумных. Только оно достойно именоваться счастьем — единственным несомненным и постоянным источником наслаждения». Именно эти идеи делают его толкование особенным.

Чарльз Бриджес - Толкование Книги притч Соломона

Толкование Книги притч Соломона / Чарльз Бриджес / Пер. с англ. Е. Ф. Марчука. — Мн.: МФЦП, 2006. — 336 с.

Чарльз Бриджес - Толкование Книги притч Соломона - Введение

Краткие изречения — один из древнейших методов обучения. Во времена, когда книг было мало, а философия была не развита, такой подход к наставлению приносил ощутимую пользу. Человеческий ум, не привыкший к пространным рассуждениям, гораздо быстрее откликался на краткие сентенции, выражавшие интересную мысль несколькими словами. Сам мудрец, автор книги, дает наилучшее определение таким афористическим изречениям. Он описывает их как «золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах» (Прит. 25:11).

Книга притч — это кладезь божественной мудрости. Описания Бога исполнены священным трепетом. В ней человеческая природа исследована точно и подробно. Эта книга поощряет к добру. Мистер Скотт замечательно подметил: «Мы сумеем понять значение и полезность Книги притч в меру истинности нашей веры, знакомства со своим сердцем и человеческой природой, а также в меру широты и точности наблюдений за характером и делами человека». Евсевий утверждал, что в Книге притч находится «мудрость, исполненная всякого рода добродетелям».

Я разделил. Книгу притч на три части. Первая часть охватывает 1:13*9:18. Она, как заметил доктор Гуд, «в основном посвящена поведению в молодости». Мудрость здесь уподобляется дереву жизни, предлагающему освежающую прохладу и восхитительные плоды.

Вторая часть — это 10:1—24:34. Стиль и содержание второй части достаточно сильно отличается от первой. Она предназначается для людей, достигших зрелости. В ней нравственные принципы выражены при помощи афоризмов, которые легко понять и запомнить. Здесь представлено разнообразие стилей: иногда очень прямолинейный (10:19; 16:3; 22:2), иногда очень возвышенный (15:11; 21:16, 22), иногда загадочный (16:24; 17:8; 18:20), а иногда изречения содержат противопоставление (14:10; 16:16; 17:10; 18:4; 19:12; 20:14).

Третья часть — это 25:1—31:31. Главы 25—29 были написаны Соломоном и спустя несколько веков, во время правления Езекии, отредактированы царскими писцами. Последние две главы написаны разными людьми и сохранены благодаря божественному провидению: они вполне достойны быть частью богодухновенного канона Писания.

Дата написания этой книги точно не установлена. Мы можем не сомневаться, что часть изречений взята из 3000 притч Соломона (3 Цар. 4:32), которые царь произнес до своего прискорбного падения. Служители церкви должны заметить, что Соломон, как и св. Павел, учит нас, что проповедь другим не спасает самого проповедника.

Книгу следует толковать весьма осторожно. Поскольку принципы, изложенные в Ветхом и Новом Заветах, по сути, одинаковы, будет разумно объяснять малопонятные места более ясными. Основная задача толкователя заключается в том, чтобы найти буквальное и точное значение каждой притчи. Другими словами, духовное значение притч — это значение, вложенное в них Духом. Нужно использовать здравое суждение, а не воображение для того, чтобы толковать отдельно взятую притчу. Там, где подразумевается только буквальный смысл, неверно искать некий новый духовный смысл, а, скорее, следует выяснить практическое значение притчи.

Однако нужно отличать толкование от иллюстрации. Использованные в Книге притч риторические приемы, после того как установлено их буквальное значение, вполне можно применить для иллюстрации других истин, которые автором притч не подразумевались. Священнописатели применяли такой прием, хотя он требует вдумчивости, ибо, используя его, можно легко исказить значение Писания и уподобиться людям, о которых доктор Саут говорит, что они «из чего угодно могут извлечь все, что угодно».