Бриллиантов - К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора монофизитства

В настоящий том сочинений вошли многочисленные работы А. И. Бриллиантова, написанные им за период с 1899 г. по 1913 г. и касающиеся как философско-богословских тем («К вопросу о философии Эригены», «Происхождение монофизитства»), так и ключевых проблем древнехристианской истории вообще и арианства в частности.
Бриллиантов А.И. - К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора. Происхождение монофизитства
СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. - 384 с.
Серия "Библиотека христианской мысли.Исследования"
ISBN 5-89740-131-7
Александр Иванович Бриллиантов (1867-1933 (1934? ))
Выдающийся русский церковный историк и замечательный богослов, профессор Императорской Санкт-Петербургской Духовной академии с 1900 г., преемник по кафедре истории древней Церкви великого В. В. Болотова, его духовный наследник и продолжатель замечательных традиций Санкт-Петербургской церковно-исторической научной школы, столь трагически оборвавшейся в 1917 г.
Труды ученого отличают тщательная разработка материала, продуманность и убедительность аргументации, взвешенность автора в итоговых выводах по всесторонне исследуемому вопросу.
К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора. Происхождение монофизитства - Содержание
К вопросу о философии Эригены
Происхождение монофизитства
К истории арианского спора до I Вселенского собора
Почему созванный в Никее собор сначала предполагалось собрать в Анкире?
Рецензия на книгу: Проф. А. Спасский. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того времени).
Рецензия на книгу: И. Троицкий. Обозрение источников начальной истории египетского монашества Исследование. Сергиев Посад, 1907 (400 + III стр.).
К вопросу о бенедиктинских изданиях творений св. отцев
«Рецензия на книгу: История христианской Церкви. I Выпуск второй. Эпоха Вселенских соборов ? и разделения Церквей (313–1054).
Рецензия на книгу: Дюшен Л. История древней Церкви.
Приложения К характеристике ученой деятельности профессора В. В. Болотова как церковного историка († 5 апреля 1900)
Профессор Василии Васильевич Болотов. Биографический очерк
Труды проф. В. В. Болотова по вопросу о Filioque и полемика о его «Тезисах о Filioque» в русской литературе
К вопросу о Filioque
