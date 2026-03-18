Бриллиантов - К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора монофизитства

Бриллиантов - К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора монофизитства
Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History

В настоящий том сочинений вошли многочисленные работы А. И. Бриллиантова, написанные им за период с 1899 г. по 1913 г. и касающиеся как философско-богословских тем («К вопросу о философии Эригены», «Происхождение монофизитства»), так и ключевых проблем древнехристианской истории вообще и арианства в частности.

Бриллиантов А.И. - К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора. Происхождение монофизитства

СПб.: Издательство Олега Абышко, 2006. - 384 с.

Серия "Библиотека христианской мысли.Исследования"

ISBN 5-89740-131-7

Александр Иванович Бриллиантов (1867-1933 (1934? ))

Выдающийся русский церковный историк и замечательный богослов, профессор Императорской Санкт-Петербургской Духовной академии с 1900 г., преемник по кафедре истории древней Церкви великого В. В. Болотова, его духовный наследник и продолжатель замечательных традиций Санкт-Петербургской церковно-исторической научной школы, столь трагически оборвавшейся в 1917 г.

Труды ученого отличают тщательная разработка материала, продуманность и убедительность аргументации, взвешенность автора в итоговых выводах по всесторонне исследуемому вопросу.

К вопросу о философии Эригены. К истории арианского спора. Происхождение монофизитства - Содержание

  • К вопросу о философии Эригены

  • Происхождение монофизитства

  • К истории арианского спора до I Вселенского собора

  • Почему созванный в Никее собор сначала предполагалось собрать в Анкире?

  • Рецензия на книгу: Проф. А. Спасский. История догматических движений в эпоху Вселенских соборов (в связи с философскими учениями того времени).

  • Рецензия на книгу: И. Троицкий. Обозрение источников начальной истории египетского монашества Исследование. Сергиев Посад, 1907 (400 + III стр.).

  • К вопросу о бенедиктинских изданиях творений св. отцев

  • «Рецензия на книгу: История христианской Церкви. I Выпуск второй. Эпоха Вселенских соборов ? и разделения Церквей (313–1054).

  • Рецензия на книгу: Дюшен Л. История древней Церкви.

  • Приложения К характеристике ученой деятельности профессора В. В. Болотова как церковного историка († 5 апреля 1900)

  • Профессор Василии Васильевич Болотов. Биографический очерк

  • Труды проф. В. В. Болотова по вопросу о Filioque и полемика о его «Тезисах о Filioque» в русской литературе

  • К вопросу о Filioque

