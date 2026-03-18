«Лекции по истории древней Церкви» — это впервые издаваемый курс лекций А. И. Бриллиантова, читанный им для студентов Санкт-Петербургской духовной академии на протяжении многих лет. Основное внимание в лекциях уделяется истории триадологических и христологических споров в ранней Церкви на протяжении первых шести Вселенских соборов, формированию христианской догматики и опровержению многочисленных ересей того времени.
Несмотря на сложность обсуждаемых в этой книге вопросов, «Лекции...» читаются легко и с неослабевающим интересом, что во многом зависит от стиля А.И. Бриллиантова — строго последовательного, логически выверенного, прозрачного в доказательствах и не лишенного высоких литературных достоинств.
Александр Иванович Бриллиантов - Лекции по истории древней Церкви
Вступ. ст. и науч. ред. А.Ю. Братухина. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 480 с.
Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»
ISBN 978-5-9900890-3-7
Александр Иванович Бриллиантов - Лекции по истории древней Церкви - Содержание
Александр Иванович Бриллиантов и его «Лекции по истории древней Церкви»
Введение в общую церковную историю
История церковной истории
Общий характер эпохи Вселенских соборов
История арианских споров
Арианство
История арианства до Никейского собора
Никейский Вселенский собор
Борьба с арианством после Никейского собора (325—361 гг.)
Торжество ариан на основе союза их с восточными епископами (325—361 гг.)
Представители оригенизма
История арианских споров после Никейского собора. Период второй (361—381 гг.)
История утверждения православия на Востоке
Второй Вселенский собор
История христологических споров в древней Церкви
Аполлинарианство
История споров о соединении двух естеств в едином лице Богочеловека
Христологические воззрения представителей различных направлений в эпоху несторианского и евтихианского споров
Несторианский спор
Спор из–за Нестория (428–435 гг.). Начало спора
Ефесский собор 431 г.
Евтихианский спор
Халкидонский Вселенский собор
История монофизитского спора после Халкидонского собора
Монофизитство и разделение его на секты
Отношение к Халкидонскому собору и монофизитству государственной власти до Юстиниана
Царствование Юстиниана и Пятый Вселенский собор
Пятый Вселенский собор
Монофелитский спор и Шестой Вселенский собор
