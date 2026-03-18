Бриллиантов - Лекции по истории древней Церкви

Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, History

«Лекции по истории древней Церкви» — это впервые издаваемый курс лекций А. И. Бриллиантова, читанный им для студентов Санкт-Петербургской духовной академии на протяжении многих лет. Основное внимание в лекциях уделяется истории триадологических и христологических споров в ранней Церкви на протяжении первых шести Вселенских соборов, формированию христианской догматики и опровержению многочисленных ересей того времени.

Несмотря на сложность обсуждаемых в этой книге вопросов, «Лекции...» читаются легко и с неослабевающим интересом, что во многом зависит от стиля А.И. Бриллиантова — строго последовательного, логически выверенного, прозрачного в доказательствах и не лишенного высоких литературных достоинств.

Александр Иванович Бриллиантов - Лекции по истории древней Церкви

Вступ. ст. и науч. ред. А.Ю. Братухина. — СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2007. — 480 с.

Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования»

ISBN 978-5-9900890-3-7

Александр Иванович Бриллиантов - Лекции по истории древней Церкви - Содержание

  • Александр Иванович Бриллиантов и его «Лекции по истории древней Церкви»

  • Введение в общую церковную историю

  • История церковной истории

  • Общий характер эпохи Вселенских соборов

    • История арианских споров

    • Арианство

    • История арианства до Никейского собора

  • Никейский Вселенский собор

  • Борьба с арианством после Никейского собора (325—361 гг.)

    • Торжество ариан на основе союза их с восточными епископами (325—361 гг.)

    • Представители оригенизма

  • История арианских споров после Никейского собора. Период второй (361—381 гг.)

  • История утверждения православия на Востоке

  • Второй Вселенский собор

  • История христологических споров в древней Церкви

    • Аполлинарианство

    • История споров о соединении двух естеств в едином лице Богочеловека

    • Христологические воззрения представителей различных направлений в эпоху несторианского и евтихианского споров

  • Несторианский спор

    • Спор из–за Нестория (428–435 гг.). Начало спора

    • Ефесский собор 431 г.

  • Евтихианский спор

  • Халкидонский Вселенский собор

  • История монофизитского спора после Халкидонского собора

    • Монофизитство и разделение его на секты

  • Отношение к Халкидонскому собору и монофизитству государственной власти до Юстиниана

  • Царствование Юстиниана и Пятый Вселенский собор

    • Пятый Вселенский собор

  • Монофелитский спор и Шестой Вселенский собор

Related Books

All Books