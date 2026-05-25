Брим - Он учил их притчами много - Книги 1 и 2

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Theology

В этой книге Кристиан Брим исследует притчи Господа Иисуса в Евангелиях, показывая, что они являются не второстепенной иллюстрацией, а важной частью новозаветного учения. Автор подчёркивает, что многие притчи раскрываются в свете всего Священного Писания и требуют внимательного, духовно ответственного толкования.

Первая книга в основном охватывает притчи до 24-й главы Евангелия по Матфею, включая параллельные места из других Евангелий. Автор систематически разбирает большие и малые притчи, обращая внимание на их пророческое, нравственное и практическое значение для верующих.

Брим Кристиан – Он учил их притчами много – Книга 1

Брим К. Он учил их притчами много: кн. 1 / Кристиан Брим; пер. с нем. – Дилленбург: CBV Dillenburg GmbH, 2023. – 320 с.

ISBN 978-3-96162-965-7

Брим Кристиан – Он учил их притчами много – Содержание

  • Введение

  1. Соль земли

  2. Свет мира

  3. Светильник тела

  4. Противники

  5. Тесные врата

  6. Два дома

  7. Присутствующий жених

  8. Новая заплата и молодое вино

  9. Овца в яме

  10. Дом сильного

  11. Нечистый дух

  12. Сеятель

  13. Плевелы

  14. Горчичное зерно

  15. Закваска

  16. Сокровище в поле

  17. Драгоценная жемчужина

  18. Невод и рыбы

  19. Хозяин

  20. Слепые вожди слепых

  21. Красное небо

  22. Заблудшая овца

  23. Безжалостный раб

  24. Работники в винограднике

  25. Два сына

  26. Злые виноградари

  27. Притча о брачном пире у царя

  • Цитаты Писания

Брим Кристиан – Он учил их притчами много – Книга 2

Брим К. Он учил их притчами много: кн. 2 / Кристиан Брим; пер. с нем. – Дилленбург: CBV Dillenburg GmbH, 2023. – 288 с.

ISBN 978-3-96162-966-4

Брим Кристиан – Он учил их притчами много – Содержание

  1. Раб верный и раб злой

  2. Десять дев

  3. Таланты

  4. Растущий посев

  5. Своевольные дети

  6. Милосердный самарянин

  7. Три друга

  8. Богатый человек

  9. Бесплодная смоковница

  10. Башня — два царя

  11. Потерянная овца

  12. Потерянная драхма

  13. Блудный сын

  14. Неверный управитель

  15. Богатый человек и нищий Лазарь

  16. Рабочий на поле

  17. Неправедный судья

  18. Фарисей и мытарь

  19. Мины

  20. Три двери

  21. Дверь во двор овчий

  22. Дверь овцам

  23. Больше не притчами

  • Цитаты Писания

Added 25.05.2026
