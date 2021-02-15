Кристиан Брим - Там Я посреди них

Предлагаемая книга является, в некотором смысле, продолжением моей книжечки «Из тьмы к свету». В ней я пытался показать путь, на котором грешный человек имеет доступ к Святому Богу.

То что такой путь есть и что Христос является этим путем — это в высшей степени важные истины. От того, как человек относится к этому, избирает ли он этот путь или отвергает его, зависит его счастье или несчастье, небо или ад.

Но, предположим — предположение это в бесчисленном количестве случаев является счастливой действительностью — предположим, что благодать Божия вывела человека из тьмы к свету, из смерти в жизнь, из состояния удаленности от Бога — в Его присутствие. Что же дальше?

Вот человек, рожденный свыше: он стал дитем Божиим, он радуется прощению грехов и надежде славы Божией. Но ему не ясен его дальнейший путь. Должен ли он идти один? Идти дальше в ногу с этим «настоящим лукавым веком» — нет, это не подходит. Ведь он «избавлен» от него, и Христос ради этого умер за него (Гал. 1,4)! Он тоже понимает это. Он смотрит вокруг на других, которые уже пережили то же, что и он. Он находит многих других детей Божиих, но и это так запутывает дело — они идут совершенно разными христианскими путями. Почти необозримо число и характер разнообразных «церквей», обществ и групп христианского толка. Какие из них правильные? Или такая постановка вопроса неверна? А, возможно, это совершенно не имеет значения или, по крайней мере, не так важно, каким путем идут христиане, главное — они уверены в этом пути и счастливы на нем? Не является ли долгом христиан — уважать взгляды других?

Но он читает и исследует Слово Божие — и ничего не находит там о различных церквах. Его начинает мучить вопрос: а угодно ли, собственно говоря, Богу это многообразие христианских церквей? Он открывает место в Ев. от Матфея 18 гл., — «... название этой книге...» Но что означают слова Христа, что Он пребывает посреди тех, кто собраны во Имя Его? И не пребывает ли Он как здесь, так и там, независимо от того, какое христианское исповедание веры принято там или здесь? В чем-то они противоречат друг другу, и все же, каждая группа притязает на то, что Христос именно посреди них. Верно ли это? Все эти вопросы лавиной обрушиваются на только что обращенного человека. И не только на него. Тот, кто уже длительное время радуется своей принадлежности к числу детей Божиих, также не может долго уклоняться от этих вопросов, и тем меньше, чем больше он углубляется в Слово Божие. Возможно, он родился в определенном христианском обществе, его родители уже шли этим путем. Но, верен ли он? Когда-то он обязательно столкнется с этими вопросами, сравнивая то, что он видит вокруг себя, со Словом Божиим. Эта книга призвана помочь каждому дитю Божьему найти ответы на все эти вопросы — ответы, которые должны быть основаны не на мнении людей, но на Слове Божием. При этом я должен сказать, что этот комплекс вопросов вообще относится к числу трудных. Несравненно легче описать путь, которым грешный человек может придти к Богу и найти прощение своих грехов. Но почему эти вопросы такие трудные? Возможно, причина в том, что Священное Писание недостаточно ясно говорит об этом?