Джордано Бруно - Избранное

Сегодня, спустя четыре столетия с того дня, когда костер на римской Площади Цветов поглотил Джордано Бруно, мы не перестаем преклоняться перед его мужеством и силой его мысли, предвосхитившей многие открытия современной науки. И все же значение вклада Джордано Бруно в развитие философии, его роль в духовном самоосознании человечества еще недостаточно оценены, а личность его остается малоизвестной, особенно среди молодых. Личность одного из величайших мыслителей человечества, потрясающая своей силой духа и цельностью, своей преданностью истине.

Именно к тем, кто стремится открыть для себя мир человеческой мысли, и обращена эта книга, приуроченная к памятной дате. Мы хотели, прежде всего, показать читателю Джордано Бруно живым человеком: сложным и цельным, мятущимся, сомневающимся и уверенным в своей правоте, идущим в своей вере до конца, и представить в «Избранном» взгляды великого философа на мироздание и на человеческое общество как часть его. Поэтому основную часть книги составили три диалога: «Пир на пепле» (пер. Я.Г. Емельянова), «О причине, начале и едином» (пер. М.А. Дынника) и «О бесконечности, вселенной и мирах» (пер. А.И. Рубина), которые публикуются по изданию: Джордано Бруно. Диалоги. М.: Госполитиздат, 1949. Кроме того, в книгу вошли небольшие фрагменты из других малоизвестных русскому читателю работ Джордано Бруно — «О безмерном и неисчислимом», «О тройном наименьшем и мере», «Прощальная речь» (произнесенная в Виттенберге 15 сентября 1588 года), а также отдельные высказывания Бруно об обществе и человеке из разных трактатов, никогда на русский язык полностью не переводившихся.

Чтобы обрисовать жизненный путь Джордано Бруно, мы включили в книгу биографический очерк А.Н. Веселовского, написанный им в 1871 году, но остающийся по сей день одним из лучших среди посвященных Ноланцу. И все же личность Джордано Бруно наиболее ярко раскрывается перед читателем в протоколах следствия, продолжавшегося почти восемь лет. Извлечения из «Краткого изложения следственного дела» мы публикуем по изданию: Вопросы истории религии и атеизма. Вып. VI. М., 1958. Этот документ был обнаружен летом 1886 года одним из хранителей Ватиканского архива. Но самый факт его открытия стал строжайшим секретом, и лишь в 1940 году он был вновь найден в личном архиве папы Пия IX. «Краткое изложение...» было составлено по распоряжению кардиналов-инквизиторов в 1597 году на основании подлинного следственного дела, судьба которого до сих пор окончательно не выяснена. Подготавливая документ к публикации, мы исключили некоторые малозначащие повторы и дополнили его текстом приговора, вынесенного Джордано Бруно 25 января 1600 года.

Книгу завершает хронология жизни гениального Ноланца, составленная в помощь читателю специально для этого издания и наиболее полная из существующих нарусском языке. Открывая книгу, вы видите непривычный и малоизвестный портрет Джордано Бруно. И все же эта гравюра на меди, изображающая немолодого и внешне не очень красивого человека, — единственный достоверно установленный прижизненный портрет великого Ноланца. Это работа неизвестного немецкого мастера, выполненная между 1586 и 1592 годами, во время пребывания Джордано Бруно в Германии. При подготовке издания мы с максимальным уважением и бережностью подходили ко всем включенным в него работам. Точное следование тексту первоисточников привело к появлению в некоторых случаях различий в написании отдельных имен, например: Мишель де Кастельно — Микеле ди Кастельново. Мысль, продолжающая жить в сердцах людей, будоражить их, побуждать разум к новым поискам и устремлениям, возможен ли лучший памятник тому, кто нес огонь своего знания людям до последних дней. Тому, кто не мог отречься от осознанной им Истины, ибо «истина истине не может противоречить». Тому, для кого красота мира и свобода человеческого духа были величайшими ценностями. Изданием этой книги нам хотелось отдать дань памяти Джордано Бруно и выразить свое уважение и преклонение перед величием бессмертного Ноланца.

Джордано Бруно - Избранное

Самара: Агни, 2000. — 592 c.: ил.

ISBN 5-89850-021-9

Джордано Бруно - Избранное - Содержание

А.Н. Веселовский. ДЖОРДАНО БРУНО. Биографический очерк

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЖОРДАНО БРУНО

Пир на пепле

О причине, начале и едином

О бесконечности, вселенной и мирах

О безмерном и неисчислимом. Выдержки из поэмы

Прощальная речь

О тройном наименьшем и мере. Выдержки

Высказывания Джордано Бруно об обществе и человеке ....

Примечания

Краткое изложение следственного дела

Джордано Бруно. Извлечения

Приговор

Примечания

Даты жизни Джордано Бруно