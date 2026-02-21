Трактат «О связях как таковых» (De vinculis in genere) представляет собой одну из самых загадочных и глубоких работ Джордано Бруно, в которой он исследует психологию, магию и искусство манипуляции. Автор рассматривает мир как сложную сеть невидимых нитей — «связей», которые соединяют всё сущее. Бруно анализирует, каким образом человек (и в особенности «манипулятор» или «маг») может устанавливать контроль над чувствами и волей других людей, используя знание о природе человеческих страстей и универсальных законах симпатии и антипатии.
В этом труде Бруно выделяет три основные силы, связывающие существа: Любовь, Искусство и Магию. Он утверждает, что самой мощной связью является именно любовь в её широком понимании — как влечение и стремление. Книга служит своего рода учебником по «социальной магии», где подробно описывается, как через зрение, слух и воображение можно проникать в душу другого человека. Философ подчеркивает, что знание этих связей дает власть не только над природой, но и над обществом, что делает это произведение удивительно созвучным современным идеям психологии влияния и массовых коммуникаций.
Джордано Бруно - О связях как таковых
Издание книжного магазина — «Циолковский» — 176 с.
Москва — 2018 г.
ISBN 978-5-6040415-5-0
Джордано Бруно - О связях как таковых - Содержание
Матвей Фиалко. Трактат De vinculis в философии Джордано Бруно и истории европейского эзотеризма
Джордано Бруно. О связях как таковых
Часть 1. О привязывающем
Часть 2. О том, что может быть привязано, как таковом
Часть 3. Об оковах любви и об оковах в общем
Примечания
No comments yet. Be the first!