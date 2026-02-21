Трактат «О связях как таковых» (De vinculis in genere) представляет собой одну из самых загадочных и глубоких работ Джордано Бруно, в которой он исследует психологию, магию и искусство манипуляции. Автор рассматривает мир как сложную сеть невидимых нитей — «связей», которые соединяют всё сущее. Бруно анализирует, каким образом человек (и в особенности «манипулятор» или «маг») может устанавливать контроль над чувствами и волей других людей, используя знание о природе человеческих страстей и универсальных законах симпатии и антипатии.

В этом труде Бруно выделяет три основные силы, связывающие существа: Любовь, Искусство и Магию. Он утверждает, что самой мощной связью является именно любовь в её широком понимании — как влечение и стремление. Книга служит своего рода учебником по «социальной магии», где подробно описывается, как через зрение, слух и воображение можно проникать в душу другого человека. Философ подчеркивает, что знание этих связей дает власть не только над природой, но и над обществом, что делает это произведение удивительно созвучным современным идеям психологии влияния и массовых коммуникаций.

Джордано Бруно - О связях как таковых

Издание книжного магазина — «Циолковский» — 176 с.

Москва — 2018 г.

ISBN 978-5-6040415-5-0

Джордано Бруно - О связях как таковых - Содержание