Загадочному термину «сатанизм» что только ни приписывали: от смешного до страшного, от великого до убогого, от поклонения Сатане до светской жизни во всех ее проявлениях. Несмотря на понятное, в общем-то, происхождение названия, подоплека сатанизма как явления, а также того, как сатанизм воспринимался века назад, весьма и весьма туманна.

Книга «Le satanism et la magie» призвана разрушить эту тайну и показать сплетающиеся между собой магию, историю и сатанизм, как их видел один из классиков французского оккультизма. О чем эта книга? О теории и практике черного колдовства и многих его подвидов. О заповедях Сатаны, черных мессах, шабашах и аббате Гибуре. А еще о чудесах и преступлениях ведьм, какими они были для современников Жюля Буа, о суккубах и Джоне Ди.

После первой публикации своей рукописи в 1895 году Жюль Буа столкнулся даже не с валом критики - его книгу просто практически сразу включили в Индекс запрещенных книг, учрежденный Ватиканом для добрых католиков.

Жюль Буа - Сатанизм и магия

Жюль Буа, пер. с фр. Машарова У. В.

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 318 с.

ISBN 978-5-6044588-1-5

Жюль Буа - Сатанизм и магия - Содержание

Предисловие

Введение

Молитва к сатане

Роковая роль женщины

Книга I

Глава I. Три сатаны

Глава II. Ведьма I. Женщина, мать, супруга и дочь Сатаны. II. Деревенские ведьмы. III. Городская сомнамбула IV. Чудеса и преступления ведьм.

Глава III. Колдун I. Апофеоз колдуна.. II. Несчастье колдуна III. Обратный обет. IV. Могущество колдуна. V. Тайная жизнь современного колдуна

Глава IV. Маг I. Жилище и душа мага. II. Раймунд Луллий и Джон Ди

Глава V. Фантастические заклинания магов I. Маг и Христос II. Свинья Якоба III. Заклинание убившим мечом IV. Великий ритуал Большого ключа Соломона. V. Лицемерный Сатана злых магов VI. Истинный маг - это пророк

Глава VI. Вызов дьявола I. Инициация Сатаны II. Заповеди Сатаны. III. Договор IV. Святой Иуда, Иуда и Сатана. V Появление Дьявола.

Глава VII. Диалог между дьяволом и вызывающим его

Книга II