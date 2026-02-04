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Буа - Сатанизм и магия

Буа - Сатанизм и магия
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, JUDAICA, CATHOLICISM, PROTESTANTISM, History, Religious Studies Atheism, Mythology Legends, Esotericism Mysticism Kabbalah

Загадочному термину «сатанизм» что только ни приписывали: от смешного до страшного, от великого до убогого, от поклонения Сатане до светской жизни во всех ее проявлениях. Несмотря на понятное, в общем-то, происхождение названия, подоплека сатанизма как явления, а также того, как сатанизм воспринимался века назад, весьма и весьма туманна.

Книга «Le satanism et la magie» призвана разрушить эту тайну и показать сплетающиеся между собой магию, историю и сатанизм, как их видел один из классиков французского оккультизма. О чем эта книга? О теории и практике черного колдовства и многих его подвидов. О заповедях Сатаны, черных мессах, шабашах и аббате Гибуре. А еще о чудесах и преступлениях ведьм, какими они были для современников Жюля Буа, о суккубах и Джоне Ди.

После первой публикации своей рукописи в 1895 году Жюль Буа столкнулся даже не с валом критики - его книгу просто практически сразу включили в Индекс запрещенных книг, учрежденный Ватиканом для добрых католиков.

Жюль Буа - Сатанизм и магия

Жюль Буа, пер. с фр. Машарова У. В.

Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 318 с.

ISBN 978-5-6044588-1-5

Жюль Буа - Сатанизм и магия - Содержание

Предисловие

Введение

Молитва к сатане

Роковая роль женщины

Книга I

  • Глава I. Три сатаны

  • Глава II. Ведьма

    • I. Женщина, мать, супруга и дочь Сатаны.

    • II. Деревенские ведьмы.

    • III. Городская сомнамбула

    • IV. Чудеса и преступления ведьм.

  • Глава III. Колдун

    • I. Апофеоз колдуна..

    • II. Несчастье колдуна

    • III. Обратный обет.

    • IV. Могущество колдуна.

    • V. Тайная жизнь современного колдуна

  • Глава IV. Маг

    • I. Жилище и душа мага.

    • II. Раймунд Луллий и Джон Ди

  • Глава V. Фантастические заклинания магов

    • I. Маг и Христос

    • II. Свинья Якоба

    • III. Заклинание убившим мечом

    • IV. Великий ритуал Большого ключа Соломона.

    • V. Лицемерный Сатана злых магов

    • VI. Истинный маг - это пророк

  • Глава VI. Вызов дьявола

    • I. Инициация Сатаны

    • II. Заповеди Сатаны.

    • III. Договор

    • IV. Святой Иуда, Иуда и Сатана.

    • V Появление Дьявола.

  • Глава VII. Диалог между дьяволом и вызывающим его

Книга II

  • Глава I. Шабаш

  • Глава II. Месса шабаша

  • Глава III. Черные мессы

  • Глава IV. Нелепый страх лярв

  • Глава V. Инкубы и суккубы

  • Глава VI. Колдовская порча

  • Глава VII. Любовные чары

  • Глава VIII. Экзорцизм

Views 317
Rating 3.0 / 5
Added 04.02.2026
Author brat lexmak
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3.0/5 (2)

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