Буа - Сатанизм и магия
Загадочному термину «сатанизм» что только ни приписывали: от смешного до страшного, от великого до убогого, от поклонения Сатане до светской жизни во всех ее проявлениях. Несмотря на понятное, в общем-то, происхождение названия, подоплека сатанизма как явления, а также того, как сатанизм воспринимался века назад, весьма и весьма туманна.
Книга «Le satanism et la magie» призвана разрушить эту тайну и показать сплетающиеся между собой магию, историю и сатанизм, как их видел один из классиков французского оккультизма. О чем эта книга? О теории и практике черного колдовства и многих его подвидов. О заповедях Сатаны, черных мессах, шабашах и аббате Гибуре. А еще о чудесах и преступлениях ведьм, какими они были для современников Жюля Буа, о суккубах и Джоне Ди.
После первой публикации своей рукописи в 1895 году Жюль Буа столкнулся даже не с валом критики - его книгу просто практически сразу включили в Индекс запрещенных книг, учрежденный Ватиканом для добрых католиков.
Жюль Буа - Сатанизм и магия
Жюль Буа, пер. с фр. Машарова У. В.
Н. Новгород: А. Г. Москвичев, 2020. — 318 с.
ISBN 978-5-6044588-1-5
Жюль Буа - Сатанизм и магия - Содержание
Предисловие
Введение
Молитва к сатане
Роковая роль женщины
Книга I
Глава I. Три сатаны
Глава II. Ведьма
I. Женщина, мать, супруга и дочь Сатаны.
II. Деревенские ведьмы.
III. Городская сомнамбула
IV. Чудеса и преступления ведьм.
Глава III. Колдун
I. Апофеоз колдуна..
II. Несчастье колдуна
III. Обратный обет.
IV. Могущество колдуна.
V. Тайная жизнь современного колдуна
Глава IV. Маг
I. Жилище и душа мага.
II. Раймунд Луллий и Джон Ди
Глава V. Фантастические заклинания магов
I. Маг и Христос
II. Свинья Якоба
III. Заклинание убившим мечом
IV. Великий ритуал Большого ключа Соломона.
V. Лицемерный Сатана злых магов
VI. Истинный маг - это пророк
Глава VI. Вызов дьявола
I. Инициация Сатаны
II. Заповеди Сатаны.
III. Договор
IV. Святой Иуда, Иуда и Сатана.
V Появление Дьявола.
Глава VII. Диалог между дьяволом и вызывающим его
Книга II
Глава I. Шабаш
Глава II. Месса шабаша
Глава III. Черные мессы
Глава IV. Нелепый страх лярв
Глава V. Инкубы и суккубы
Глава VI. Колдовская порча
Глава VII. Любовные чары
Глава VIII. Экзорцизм
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