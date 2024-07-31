За последние 20 лет о терроризме написано больше, чем за предшествующие 200. К примеру, только в 2007 году и только в основных мировых научных журналах было опубликовано более 2300 статей о терроризме; новая книга о терроризме выходила в свет приблизительно каждые шесть часов. Если обратиться к Российскому индексу научного цитирования (РИНЦ), который охватывает далеко не все публикации, то результат запроса на слово «терроризм» оказывается более чем внушительным — 13 772 наименования на 28 августа 2020 года. В том числе за пять лет, с 2015 по 2019 год, терроризму были посвящены, в той или иной степени, 8983 публикации. Ну а публицистическим статьям, разного рода популярным публикациям о терроризме несть числа.

Терроризм, ставший одним из бедствий человечества, заставляет еще раз заглянуть в то универсальное зеркало, которым является история. История, как известно, имеет свойство повторяться; в случае с терроризмом она чаще повторяется как трагедия, а не как фарс.

Если в чем и сходятся авторы многочисленных исследований, посвященных терроризму, то в том, что дать четкое и исчерпывающее определение этого феномена чрезвычайно сложно. «Что считать, а что не считать террором, — пишут российские исследователи, — каждый решает сам, в зависимости от идеологических установок, опираясь на собственную интуицию. Единого определения сущности террора пока нет».

Будницкий Олег - Терроризм в Российской империи - краткий курс

Москва : Эксмо, 2021, 272 с.

ISBN 978-5-04-115860-6

Будницкий Олег - Терроризм в Российской империи - краткий курс - Содержание