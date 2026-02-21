Булгаков - Чаша Грааля

Книга протоиерея Сергия Булгакова «Чаша Грааля» (с подзаголовком «Софиология страдания») представляет собой глубокое и трагическое размышление о смысле человеческой боли, смерти и сострадания Бога миру. Это произведение, написанное в 1930-х годах, стоит особняком в наследии мыслителя, так как оно сочетает в себе высокую догматику с личным, почти мистическим переживанием темы Голгофы.

Булгаков обращается к средневековому символу Грааля, но переосмысляет его в православном ключе. Для него Чаша Грааля — это символ того, что кровь Христова, пролитая на кресте, не исчезла, а таинственно пребывает в мире, преображая всё творение. Автор развивает свою знаменитую софиологическую концепцию: он утверждает, что страдание не является лишь следствием греха, но становится путем, через который Божественная Премудрость (София) соучаствует в судьбе падшего мира. Через страдание Бог «вмещается» в человеческую немощь, делая её местом встречи Творца и твари.

Особое внимание в книге уделено догмату об Искуплении. Булгаков настаивает на том, что Бог не просто «наблюдает» за мучениями людей, но сам страдает в каждом человеке («сострадание Бога»). Это делает книгу не только философским трактатом, но и мощным текстом духовного утешения, призывающим видеть в каждой жизненной трагедии отблеск Божественной Чаши, ведущей к воскресению.

Протоиерей Булгаков Сергий - Чаша Грааля. Софиология страдания

Ред., сост. архим. Савва Мажуко

М.: Никея, 2021. 384 с.

Серия «Неопалимая купина. Богословское наследие XX века»

ISBN 978-5-907307-67-4

Протоиерей Булгаков Сергий - Чаша Грааля. Софиология страдания - Содержание

Софиология страдания в творчестве о. Сергия Булгакова Архимандрит Савва (Мажуко)

СВЯТОЙ ГРААЛЬ

СОФИОЛОГИЯ СМЕРТИ

ХРИСТОС В МИРЕ

I. Христос в человеке - II. Христос на земле

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВОЙНЕ

Первая часть - Вторая часть. Война и софийность творения

БЕСЕДЫ О БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ. 1939-1942