Известно, какое значение получил вопрос о «примате» Петровом в распре восточной и западной церкви. Во многовековой полемике, вызванной этой распрей, начиная с Фотия (IX в.) и до наших дней, подвергается этот вопрос всестороннему изучению и обсуждению, и, кажется, была изучена в нем и обсуждена каждая деталь. Поэтому здесь достаточно воспроизвести итоги изучения уже ранее сделанного. Естественно, что особое внимание к особливому положению ап. Петра среди других учеников посвящается в католическом богословии.

Что Петру принадлежит особое, притом первенствующее, место среди других апостолов, против этого, конечно, не может быть честного и разумного спора. Можно спорить о смысле и значении этого факта, но не о самом факте, спорить о нем — значит противиться воле самого Господа и Его избранию. Петр первенствует среди апостолов, в некотором смысле он явля- ется центром двенадесятицы. И это его положение, особое значение его служения, обнаруживается из сопоставления многочисленных деталей, в отдельности незначительных, но в совокупности выразительных, наряду с основными событиями его жизни и относящимися к нему изречениями Господа.

Πрοт. Сергий Булгаков - Два первоапостола - Отрывки воспоминаний об о. Сергии

