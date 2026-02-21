Булгаков - Первообраз и образ - в 2 томах

Книга «Свет Невечерний» (1917) — это фундаментальный труд Сергея Булгакова, который сам автор называл «духовной автобиографией» или исповедью. В этом произведении он окончательно оформляет свой переход от экономики и марксизма к религиозной метафизике, закладывая основы своей знаменитой софиологии. Основной целью книги Булгаков провозглашает космодицею — религиозное оправдание мира, обоснование его глубинной укорененности в Боге вопреки распространенному в христианской традиции «мироотрицанию».

Философская система «Света Невечернего» строится на описании живой связи между «Божественным Ничто» (Абсолютным) и тварным миром через посредство Софии — Премудрости Божией. Булгаков описывает свой личный мистический опыт «встреч» с Софией, пережитый им в горах Кавказа и перед картиной «Сикстинская Мадонна», трактуя его как непосредственное касание мирам иным. Книга представляет мир не как случайное творение, а как «очеловеченный» космос, который по своей природе софиен и призван к обожению.

Труд также содержит острую полемику с современниками: Булгаков критикует «антроподицею» Николая Бердяева за её «человекобожеский» характер и субъективизм, противопоставляя ей свою верность церковному догмату и традиции. В то же время исследователи отмечают влияние на книгу идей священника Павла Флоренского и даже каббалистических концепций в понимании Божественной субстанции. «Свет Невечерний» остается одним из самых поэтичных и глубоких текстов Серебряного века, призывающим видеть в земной реальности отблеск вечной славы.

Подг. текста, вступ. статья И. Б. Роднянской, коммент. В. В. Сапова и И. Б. Роднянской. - СПб.: ООО «ИНАПРЕСС». - Москва: «Искусство», 1999. - 416 с. (С.Ц.З.)

Сергий Булгаков - Первообраз и образ - Сочинения в двух томах - Том 1 - Свет невечерний - Содержание

И. Б. Роднянская. Чтитель и толмач замысла о мире

СВЕТ НЕВЕЧЕРНИЙ - Созерцания и умозрения

ОТ АВТОРА

ВВЕДЕНИЕ. ПРИРОДА РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ

1. Как возможна религия? (Проблемы трех «критик» Канта - 2. Трансцендентное и имманентное - 3. Вера и чувство. Учение Шлейермахера - 4. Религия и мораль - 5. Вера и догмат - 6. Природа мифа - 7. Религия и философия

ОТДЕЛ ПЕРВЫЙ - БОЖЕСТВЕННОЕ НИЧТО

I. Основная антиномия религиозного сознания - II. «Отрицательное богословие» - III. Филон Александрийский - IV. Александрийская школа богословия - V. Отцы церкви - VI. Ареопагит - VII. Св. Максим Исповедник - VIII. Св. Иоанн Дамаскин - IX. Св. Григорий Палама - X. И. Ск. Эриугена - XI. Николай Кузанский - XII. Еврейская мистика - XIII. Немецкая и английская мистика - XIV. Имм. Кант

ОТДЕЛ ВТОРОЙ - МИР

I. Тварность мира 1. Творение - 2. Тварное ничто - 3. Мир как теофания и теогония - 4. Время и вечность - 5. Свобода и необходимость

II. Софийность твари 1.София - 2. Что такое материя? - 3. Материя и тело - 4. Природа зла

ЧЕЛОВЕК

I. Первый Адам 1. Образ Божий в человеке - 2. Пол в человеке - 3. Человек и ангел - 4. Подобие Божие в человеке - 5. Грехопадение человека - 6. Свет во тьме - 7. Ветхий Завет и язычество

II. Второй Адам 291-303 1. Миротворение и боговоплощениe - 2. Спасение падшего человека

III. Человеческая история 1. Конкретное время - 2. Хозяйство и искусство - 3. Хозяйство и теургия - 4. Искусство и теургия - 5. Власть и теократия - 6. Общественность и церковность - 7. Конец истории

IV. Свершение

Комментарии