Булгаков - Тихие думы

Сборник «Тихие думы» выдающегося русского мыслителя Сергея Николаевича Булгакова представляет собой цикл статей и размышлений, написанных в один из самых переломных периодов русской истории (1911–1915 гг.). В этой книге автор совершает переход от чисто философского и социального анализа к глубокому богословскому осмыслению реальности. Основными темами сборника становятся вопросы этики, предназначения культуры и истоков человеческого творчества, объединенные развивающейся у Булгакова концепцией софиологии.

Центральное место в работе занимает идея о Софии как о «Премудрости Божией», которая связывает Творца с тварным миром. Булгаков анализирует культуру не как набор материальных достижений, а как духовный процесс, в котором человек призван быть со-творцом Бога. В статьях, посвященных искусству и литературе (особенно в размышлениях о Достоевском, Соловьеве и Пикассо), автор исследует «религиозное лицо» русской культуры, видя в ней как великие прозрения, так и опасные соблазны.

Особая ценность «Тихих дум» заключается в их исповедальном тоне и попытке найти этические ориентиры в эпоху надвигающихся мировых катастроф. Булгаков призывает к «оцерковлению» жизни, понимая под этим не внешнюю обрядность, а внутреннее преображение всех сфер человеческой деятельности. Эта книга — манифест религиозного гуманизма, утверждающий, что истинная культура возможна только как путь к святости и восстановлению целостности мира.

Булгаков С. Н. - Тихие думы - Этика, культура, софиология

СПб.: «Издательство Олега Абышко», 2008. - 624 с. - (Серия «Библиотека христианской мысли. Исследования») .

ISBN 978-5-903525-29-4

Булгаков С. Н. - Тихие думы – Содержание

ТИХИЕ ДУМЫ. Из статей 1911 - 1915 гг.

Русская трагедия - Труп красоты. По поводу картин Пикассо - Тоска. На выставке А. С. Голубкиной - Моцарт и Сальери - Владимир Соловьев и Анна Шмидт - Победитель - Побежденный (Судьба К. Н. Леонтьева) - Сны Геи - Современное арианство (Из этюдов о религии человекобожия)

ЭТИКА, КУЛЬТУРА, СОФИОЛОГИЯ. Статьи и очерки разных лет

Васнецов, Достоевский. Вл. Соловьев, Толстой (Параллели) - Очерк о Ф. М. Достоевском. Через четверть века (1881 - 1906) - Без плана. Несколько замечаний по поводу статьи Г. И. Чулкова о поэзии Вл. Соловьева - Л. Н. Толстой - Жребий Пушкина - Центральная проблема софиолоrии - Софиология смерти

АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЕ

Моя родина - Мое безбожие - Пять лет (1917-1922) - Мое рукоположение - Из «дневника» - Две встречи (Из записной книжки) - < Поездка в Америку> - На пароходе «Европа» - Дела и дни - Пароход «Hamburg» - Моя жизнь в Православии и священстве - О моих похоронах

Комментарии