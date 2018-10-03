Религиозные мыслители Книга содержит статьи ведущих специалистов, философов и богословов, участвовавших в международной конференции, посвященной 60-летию со дня смерти прот. Сергия Булгакова и организованной ББИ и Институтом восточных церквей (Регенсбург) с 29 сентября по 2 октября 2004 в Москве. Русское богословие в европейском контексте - С. Н. Булгаков и западная религиозно-философская мысль Под ред. Владимира Поруса Серия «Религиозные мыслители». М., Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2006. - 370 с. ISBN 5-89647-112-2 Русское богословие в европейском контексте - С. Н. Булгаков и западная религиозно-философская мысль - Содержание В. Η. Порус. Неизбывная актуальность предостережений С. Н. Булгакова I. ВЗАИМНОЕ ВЛИЯНИЕ РУССКОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ФИЛОСОФИИ И ЗАПАДНОГО БОГОСЛОВИЯ XX ВЕКА Л. Раух. «Тезисы о Церкви» С. Н. Булгакова в сопоставлении с Догматической конституцией о Церкви II Ватиканского собора

Б.Галлахер. «...Там свобода»: проблема Божественной свободы и необходимости любви у К. Барта и С.Булгакова

Валентини, М, Талалай. Восприятие о. Сергия Булгакова в Италии

ЕМ. Амелина. Общественный идеал С Н. Булгакова в западноевропейском философском контексте II. ГРАНИЦЫ ЦЕРКВИ: ЭККЛЕЗИОЛОГИЯ БУЛГАКОВА И ЭКУМЕНИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ А.Ю. Бендин. С Н. Булгаков о взаимоотношениях церкви и государства в России(1902-1918гг.)

С.В. Николаев. Значение опыта духовного единения в предложении С Булгакова о «частичном сопричащении»

М. Татарин. Софийный ключ Сергея Булгакова к современной православной экклезиологии и экуменическому богословию

Н.К. Гаврюшин. Два юбилея: протоиерей Сергий Булгаков и патриарх Сергий (Страгородский)

С. Булгаковов о национальном характере православия

А.А. Морозов. С. Н. Булгаков: образы власти божественной и власти земной

Е.И. Аринин. С. Н. Булгаков: атеизм теизма и теизм атеизма в религиозной идентичности III. ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА Б. Н. Парус. Трагедия философии и философия трагедии (С.И. Булгаков и Л. И. Шестов)

Ш.Щедрина. Сергей Булгаков и Густав Шпет: разговор о соборности

И.В.Калмыкова,П.П.Мартинкус. Диалог С. Н. Булгакова «На пиру богов. Pro и contra»: опыт интерпретации

В. Η, Назаров. Нравственно-богословские искания С. Н. Булгакова: идея Богочеловеческой этики

Р.Цвален. Человек как образ и подобие Божие. Сопоставление философских антропологии Сергия Булгакова и Николая Бердяева

А И. Негров. Герменевтика о. Сергия Булгакова: синергетический, антропологический и теургический аспекты

С.В.Колычева. С. Н. Булгаков о проблеме кризиса культуры

А.Б.Шулындина. С. Н. Булгаков и религиозная трагедия русской культуры

ААГриб. Проблема творения Вселенной из ничего в богословии о. Сергия Булгакова и в современной космологии IV. СОФИОЛОГИЯ БУЛГАКОВА И ЕЕ СОВРЕМЕННАЯ РЕЦЕПЦИЯ Бычков. Введение в софийную эстетику С. Н. Булгакова

Е.Кирстен. Реальность софийного измерения

М.В.Васина. Софиологические основы иконы в учении о. Сергия Булгакова

Д. А. Кротов. К синтезу эссенциального и экзистенциального в софиологии о. Сергия Булгакова V. ХРИСТИАНСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ Вениамин (Новик). Христианский социализм прот. Сергия Булгакова

Г. Я.Миненков. Героизм и подвижничество как модели личностной и социальной идентификации

В.А. Бачинин. Христианская социология вчера и сегодня (о методологической позиции С. Н. Булгакова)

Т. С.Воропай. Социальные идеи С. Н. Булгакова в современном философском контексте

Л. А. Бессонова. Нет пророка в своем отечестве (идея христианского социализма С. Н. Булгакова)

Русское богословие в европейском контексте - С. Н. Булгаков и западная религиозно-философская мысль - Неизбывная актуальность предостережений Булгакова - В. Н. Порус

Шестьдесят лет, отделяющих от кончины С. Н. Булгакова, - повод, собравший богословов, ученых и философов на международную конференцию «Русское богословие в европейском контексте: Булгаков и западная религиозно-философская мысль», чтобы почтить память выдающегося русского мыслителя. Но это собрание -не акт ритуальной учтивости Обращение к наследию о Сергия -потребность интеллектуального и духовного сообщества России ныне осознанная в контексте острейших проблем мировой культуры!

Рецепция идей С. Н. Булгакова в России была и остается неоднозначной, сочетающей различные и даже противоположные оценки -от возвышенно-превосходных до уничижительно-негативных. Сегодня основные произведения о.Сергия доступны русскому читателю, и нет препятствий к их прочтению и усвоению. Но противоречивость их оценок говорит о том, что труды Булгакова не ушли в архивное бытие - они, как и прежде, актуальны.

Конечно, нынешние дискуссии отличаются от тех, которые велись при жизни мыслителя. Другие времена, другая злоба дня. Но и сегодняшние идейные баталии едва ли прохладнее, нежели те, в которых раскрывался публицистический темперамент о. Сергия.

В чем причина страстей, вызываемых его творчеством?

«Философское творчество Булгакова в целом нужно отнести, скорее, к неудачам; его личная творческая трагедия 20-х годов дает выразительное свидетельство ложности пути, по которому он шел и на который призывал вступить своих современников. И поэтому нам никуда не уйти от необходимости пристрастной оценки творчества талантливого русского мыслителе - пристрастной в смысле той истины которую мы ишем и перед которой нет «малых» и «великих» а все - работники одного дела Сохраняя позицию восторженных неофитов по отношению к русской философии начала XX века мы рискуем зайти в те же тупики в которых оказались многие из ее ярких представителей»!