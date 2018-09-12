Кардинал Ив Конгар, будучи воспитанным в духе богословия Фомы Аквинского, естественно, придерживался томистского богословия. Однако, с течением времени он понял, что томизм содержит определённые ограничения и даже опасности для богословия. Поэтому он пытался расширить своё богословское видение, общаясь с другими конфессиями. В частности, нужно отметить особое влияние на него православие, в любви которому он неоднакратно признавался. Он испытывал особую любовь к православной Традиции, к православному богословию. Особенно его вдохновляла роль Святого Духа, которую Православная Церковь раскрыла в своем богословии. Именно богословие Святого Духа Православной Церкви вдохновило его сделать синтез антропологии и экклезиологии. И наверно, в этом синтезе мы можем прежде всего найти точки соприкосновения.

Неслучайно наш православный выдающийся богослов В.Н. Лосский, говоря о Церкви, о человеке, неоднакратно ссылается на труды кардинала Ива Конгара. В.Н. Лосский неоднократно отмечает близость кардинала Ива Конгара православной традиции, православному богословию. Католическое учение об обитании Святого Духа в человеке подчеркивает, что истинный смысл жизни человек может найти только в Боге. Хотя содержания этих двух учений разнятся друг от друга, но сама идея, сама цель одинакова: оба эти учения говорят о единении человека и Бога, именно к этому единению был призван человек при творении.

Поэтому, оценивая учение об обитании Святого Духа в человеке, находя точки соприкосновения и кордиальные различия в католическом учении об обитании Святого Духа в человеке и православным вероучением, мы должны стремиться к конструктивному диалогу, который может помочь сближению двух христианских течений. Конструктивный диалог в настоящее время очень необходим, поскольку мы должны понять, что у нас общие христианские корни, наше богословие во многом сходно. Этот диалог особенно актуален в наше нелегкое время, когда в западном мире наблюдается секуляризация, релятивизм духовных ценностей. Важно понять, что абсолютной духовной ценностью является Бог, Который открыт для общения, Который ждет, что человек, венец Его творения, откликнется на зов Своего Творца, и пойдет к намеченной Богом цели — к Богообщению.

Иеромонах Иоанн (Булыко) - Пневматология кардинала Ива Конгара

Монография. Научное издание

СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2015. 182 с.

ISBN 978-5-905966-64-4

Иеромонах Иоанн (Булыко) - Пневматология кардинала Ива Конгара - Содержание

Введение

I. Кардинал Ив Конгар — богослов XX века

1. Биография кардинала Ива Конгара

Биография кардинала Ива Конгара 2. Библиография трудов Кардинала Ива Конгара

Библиография трудов Кардинала Ива Конгара 3. Богословский метод кардинала Ива Конгара 3.1. Богословская Доминиканская школа Ле Сольшвар 3.1.1. Учителя кардинала Ива Конгара 3.1.2. Богословский метод Амвросия Гардейля 3.1.3. Мари-Доминик Шеню 3.2. Кардинал Ив Конгар и томизм Доминиканской богословской школы Ле Сольшвар 3.3. «Новое богословие»

Богословский метод кардинала Ива Конгара 4. Кардинал Ив Конгар как богослов, его богословская деятельность 4.1. Экуменическая деятельность Ива Конгара. Его отношения с Православной Церковью 4.2. Основные положения богословского метода кардинала Ива Конгара 4.2.1. История как основа богословского метода кардинала Ива Конгара

Кардинал Ив Конгар как богослов, его богословская деятельность 5. Учение Кардинала Ива Конгара о Предании

IІ. Святой Дух, человек и Церковь в богословии кардинала Ива Конгара

1. Пневматология кардинала Ива Конгара

Пневматология кардинала Ива Конгара 2. Основные влияния на богословие кардинала Ива Конгара о святом духе 2.1. Влияние Фомы Аквинского 2.2. Влияние православного богословия на пневматологию кардинала Ива Конгара

Основные влияния на богословие кардинала Ива Конгара о святом духе 3. Тринитарное основание пневматологии кардинала Ива Конгара 3.1. Святой Дух как Божественный Дар 3.1.1. Домостроительства Лиц Святой Троицы (по Конгару) 3.1.2. Понятие о невидимом Домостроительстве 3.1.3. Учение кардинала Конгара о Божественной благодати 3.1.4. Обитание Святого Духа 3.1.5. Усвоение в деле обитания Святого Духа

Тринитарное основание пневматологии кардинала Ива Конгара

III. Пневматологическая антропология кардинала Ива Конгара

1. Творение человеческих личностей по образу Божию

Творение человеческих личностей по образу Божию 2. Человеческие личности, одарённые знанием и любовью

Человеческие личности, одарённые знанием и любовью 3. Человеческие личности — активные и свободные исторические субъекты

Человеческие личности — активные и свободные исторические субъекты 4. Человечество, наделённое общей человеческой природой, которую каждая личность проявляет уникальным образом

Человечество, наделённое общей человеческой природой, которую каждая личность проявляет уникальным образом 5. Человек — космический микрокосм

Человек — космический микрокосм 6. Грехопадение человека. Повреждённый Божественный образ

Грехопадение человека. Повреждённый Божественный образ 7. Исцелённый и обоженный Образ Божий

Исцелённый и обоженный Образ Божий 8. Обожение

Обожение 9. Соработничество человека с Божественной Благодатью

Соработничество человека с Божественной Благодатью 10. Жизнь во Святом Духе

Жизнь во Святом Духе 11. Святой Дух — эсхатологический залог 11.1. Пневматологическая экклезиология кардинала Ива Конгара

Святой Дух — эсхатологический залог 12. Святой Дух — соучредитель Церкви

Святой Дух — соучредитель Церкви 13. Святой Дух — принцип Церковного общения

Святой Дух — принцип Церковного общения 14. Святой Дух — принцип Святости Церкви

Святой Дух — принцип Святости Церкви 15. Святой Дух как принцип кафоличности Церкви

Святой Дух как принцип кафоличности Церкви 16. Апостольство Церкви

Апостольство Церкви 17. Три парадигмы в экклезиологии кардинала Ива Конгара 17.1. Церковь как мистическое Тело Христово 17.2. Церковь как народ Божий 17.3. Церковь как Храм Святого Духа

Три парадигмы в экклезиологии кардинала Ива Конгара 18. Пневматологический синтез кардинала Конгара

Заключение

Список использованной литературы

Иеромонах Иоанн (Булыко) - Пневматология кардинала Ива Конгара - Введение

Учение о спасении является важнейшим разделом христианского вероучения. Именно сотериология может ответить на вопрос о смысле жизни христианина, о её конечной цели, а также о средствах к достижению этих целей. К спасению стремятся все христиане: и православные, и католики, и протестанты. Однако, существует различие в самом учении о спасении между этими христианскими конфессиями. Само понятие «спасения» выражается различными терминами, такими, как «обожение», «Искупление» и т.д.

В данной монографии рассмотрено учение об обитании Святого Духа в человеке одного из самых значительных богословов Римо-Католической Церкви и участника Второго Ватиканского, Собора, богословие которого повлияло на значительные решения данного собора — кардинала Ива Конгара. Кардинал Ив Конгар (1904-1995) — известный специалист в области пневматологии и экклезиологии. Его богословие Святого Духа оказало большую помощь оживлению католического богословия и облегчило взаимопонимание между Востоком и Западом. Он был по преимуществу католическим богословом, чья мысль была отмечена целостностью и равновесием.

Кардинал Конгар, будучи хорошо известным на Западе, мало известен Православному миру, хотя многие богословы XX в. ссылаются на него как на авторитетного богослова. Его труды не переведены на русский язык. Немаловажно и то, что в настоящее время не существует никаких русскоязычных исследований и монографий, посвященных богословскому наследию Ива Конгара.

Целью данного исследования является познакомить русскоязычного читателя с католическим богословом, кардиналом Ив Конгаром и показать особенности его богословия на примере его учения об обитании Святого Духа в человеке. В данной монографии русскоязычному читателю представляется творчество кардинала Ив Конгар как богослова, описывается школа, к которой он принадлежал, представляются его учителя. Впервые в русскоязычной литературе в систематическом порядке представлено учение кардинала Конгара об обитании Святого Духа в человеке, в соответствии с историческим методом, которого он придерживался в своём богословии, даётся оценка данному учению с точки зрения православного богословия XX в.

Данное исследование может быть использовано в семинарских и академических курсах по истории западных исповеданий, по сравнительному богословию, а также в процессе диалога между православными и католиками. Данное исследование может быть небольшим введением на русском языке в богословие данного автора.