Речь идет о трагедии, поскольку существенный смысл истинного духовного отцовства заключается отнюдь не в зависимости. Отцовство не может быть зависимостью — ни сына от отца, ни отца от сына. Смысл истинного отцовства — это скорее дарование жизни, что означает предоставление другому человеку пространства для собственного свободного бытия. Духовное сыновство не может существовать без духовного отцовства, и его смысл — свободное принятие своего собственного бытия как бытия дарованного. В духовной жизни, независимо от пола и возраста лиц, «отец» и «сын» — это метафоры, выражающие определенное межличностное отношение. Поэтому в христианской традиции известны не только духовные отцы, но и духовные матери.
Поскольку то же самое отношение между отцом и сыном распространяется на Божественные Лица Святой Троицы, становится ясно, насколько серьезен данный вопрос. Ведь человеку, которому не удалось пережить опыт истинного отцовства и истинного сыновства в духовной сфере, грозит опасность вообще не познать истинное, личностное отношение к Богу. Смысл духовного отцовства — не что иное, как опыт превосхождения собственной индивидуальности во встрече с тем «ты», которое с незапамятных времен носит имя отца. В этом превосхождении последний становится для сына «родителем» его собственного личностного бытия. В абсолютном смысле этот опыт становления личностью обретается только во встрече с Божественным «Ты», почему и к Богу, благодаря Сыну и [пребывая] в Святом Духе, мы можем воззвать: Авва, Отче!
Cхиархимандрит Гавриил (Бунге) - Духовное отцовство по творениям Евагрия Понтийского
Пер. с нем. А. В. Фролов
Сретенская духовная семинария
М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2017. 160 с.
ISBN 978-5-7533-1376-8
Cхиархимандрит Гавриил (Бунге) - Духовное отцовство по творениям Евагрия Понтийского - Оглавление
ПРЕДИСЛОВИЕ. Духовное отцовство — устаревшая тема?
ГЛАВА I. В духе святых отцов
ГЛАВА II. Евагрий как духовное чадо святых отцов
ГЛАВА III. Евагрий как авва
ГЛАВА IV. Духовное отцовство: общие контуры
ГЛАВА V. Христос как отец и духовное отцовство
ГЛАВА VI. Духовная благодать
ГЛАВА VII. Духовный отец как истинный гностик-умозритель
ГЛАВА VIII. Учитель и врач
ГЛАВА IX. Тактичность в духовных вопросах
ГЛАВА X. Истинный христианский гнозис против гностицизма
ГЛАВА XI. «Disciplina arcani» против эзотеризма
ГЛАВА XII. Духовное тайноводство
ПОСЛЕСЛОВИЕ. Различение духов
Примечания переводчика
Библиография
