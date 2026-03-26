Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Бунге - Момент истины

Бунге - Момент истины
Add to Favorites
Category ORTHODOXY, Theology

Схиархимандрит Гавриил: Мы говорим сегодня о молитве. Безусловно, это самая важная тема в жизни христианина. Если мы станем внимательно изучать творения святых отцов, то очень скоро заметим, что человек как личность - это прежде всего акт молитвы. Позже я скажу об этом подробнее. Как все в нашей жизни, молитва претерпевает изменения: возрастает, изменяется, эволюционирует. Мне хотелось бы, прежде всего, сказать о некоторых этапах духовной жизни. Я буду в первую очередь отталкиваться от учения Евагрия Понтийского, потому что я лучше всего знаю именно его творения. Евагрий Понтийский - первый из отцов-пустынников, который постарался синтезировать учения о молитве других отцов и записал свое учение. Вы, наверное, знаете о том, что Евагрий был учеником, последователем Макария Великого, а Макарий быт последователем Антония Великого.

Гавриил - Бунге - Момент истины - О личной молитве в жизни христианина

М. : Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2020. - 128 с.

ISBN 978-5-7429-1327-6

Гавриил - Бунге - Момент истины - О личной молитве в жизни христианина

  • ТРИ ДУХОВНЫХ ВОЗРАСТА

  • КАК ПРАВИЛЬНО МОЛИТЬСЯ, И ЧТО МЕШАЕТ МОЛИТВЕ?

  • КАК НАУЧИТЬСЯ СЛЫШАТЬ ОТВЕТ БОГА НА МОЛИТВУ И СЛЕДОВАТЬ ЕМУ В ЖИЗНИ?

  • БОГ ОТКРЫВАЕТСЯ ДОСТОЙНЫМ

  • ОСТАВАТЬСЯ ТАМ, ГДЕ ГОСПОДЬ ПОСТАВИЛ

  • НЕЛЬЗЯ БЫТЬ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ХРИСТИАНИНОМ

  • ИСПОВЕДЬ И ДУХОВНАЯ БЕСЕДА

  • КАК ПОБЕЖДАТЬ ГРЕХИ

  • СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЕРЕД БОГОМ

  • ЕВАНГЕЛИЕ, ПРОЖИТОЕ В ПУСТЫНЕ

Views 43
Rating 5.0 / 5
Added 26.03.2026
Author brat christifid
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

