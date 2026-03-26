Схиархимандрит Гавриил: Мы говорим сегодня о молитве. Безусловно, это самая важная тема в жизни христианина. Если мы станем внимательно изучать творения святых отцов, то очень скоро заметим, что человек как личность - это прежде всего акт молитвы. Позже я скажу об этом подробнее. Как все в нашей жизни, молитва претерпевает изменения: возрастает, изменяется, эволюционирует. Мне хотелось бы, прежде всего, сказать о некоторых этапах духовной жизни. Я буду в первую очередь отталкиваться от учения Евагрия Понтийского, потому что я лучше всего знаю именно его творения. Евагрий Понтийский - первый из отцов-пустынников, который постарался синтезировать учения о молитве других отцов и записал свое учение. Вы, наверное, знаете о том, что Евагрий был учеником, последователем Макария Великого, а Макарий быт последователем Антония Великого.

Гавриил - Бунге - Момент истины - О личной молитве в жизни христианина

М. : Издательство Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, 2020. - 128 с.

