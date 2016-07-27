Максим Грек (1475—1555) — греческий православный монах, гуманист, лингвист и философ, сыгравший главную роль в переводе Св. Писания и иной философско-богословской литературы на русский язык. Когда Русская Православная Церковь обратилась в Константинополь с просьбой прислать эксперта для исправления используемых в России церковных текстов, на это был уполномочен Максим Грек. В Москве он организовал перевод главных греческих канонических, литургических ибогословских текстов на русский язык, принял участие в подготовке исправленного издания "Кормчей книги" и славянской версии византийских церковных правил, содержащихся в "Номоканоне".
Максиму Греку приписывают "Комментарии к Псалмам и Деяниям апостолов", а также антикатолический трактат "Панегирик святым апостолам Петру и Павлу", содержащий жесткую критику доктрины о существовании чистилища.
Примкнув к движению нестяжателей — либералов и противников монастырской собственности — Максим Грек был в 1525 арестован по обвинению в ереси и в 1531 осужден на 20 лет заточения в Волоколамском монастыре, возглавлявшемся его главным противником — Иосифом. В заключении продолжал богословские исследования. Выйдя из заключения в 1551, получил публичное признание от царя Ивана IV Грозного. Последние пять лет жизни провел в Троице-Сергиевом монастыре, где и был похоронен.
Иконников В. С. - Максим Грек и его время. Исторические исследования
Издание 1915 г., Киев, типография Императорского Университета св. Владимира.
Иконников В. С. - Максим Грек и его время. Исторические исследования - Содержание
Предисловие
Введение
Глава I. Вызов книжнаго переводчика в Москву при вел. кн. Василие Ивановиче
Глава II. Выбор книги для перевода. Избрание Максима Грека и его назначение
Глава III. Политическия и нравственныя черты византийского общества в эпоху упадка.-Латинское и турецкое завоевания.--Умственное состояние
Глава IV. Возрождение наук на Западе.-Путешествие Максима Грека в Италию.-Посещение университетов
Глава V. Сношения Москвы с Турцией и Крымом.- Прибытие Максима Грека в Россию.-Его назначение
Глава VI. Общий характер сочинений Максима Грека и их издания. - Общественное их значение
Глава VII. Сочинения Максима Грека, вызванныя распространением звездочетства.-Астрология на Западе
Глава VIII. Связь звездочетства с апокрифической литературой. Вера в волшебство. Обличения М. Грека против волхвования
Глава IX. Утверждение аскетических начал в русском обществе.-Аскетическия воззрения Максима Грека
Глава X. Взаимныя отношения разных классов общества.-Местныя и экономическия условия быта.-Управление и суд.-Нравы общества
Глава XI. Суд над Максимом.-Связь его с опальными -Беклемишевым-Берсенем и Жареным. Обвинения по поводу исправления книг.-Ссылка в Волоколамский монастырь
Глава XII. Дело Вассиана Патрикеева-Косого. Вторичное осуждение Максима. Перемещение в Троицкую Лавру
Глава XIII. Переселение Максима Грека в Троицкую лавру. Дела Башкина, Висковатова и Феодосия Косого
Глава XIV. Влияние пребывания Максима Грека в Италии на образ его мыслей. Почитание Максима Грека
Дополнения
Указатель личных имен
Указатель географических названий
Важнейшие погрешности
Автограф Максима Грека из греч. Псалтири 1540 г. с записью его на ней и с переводом ея и записью афонского архим. Феофана 1665 г.
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