Максим Грек (1475—1555) — греческий православный монах, гуманист, лингвист и философ, сыгравший главную роль в переводе Св. Писания и иной философско-богословской литературы на русский язык. Когда Русская Православная Церковь обратилась в Константинополь с просьбой прислать эксперта для исправления используемых в России церковных текстов, на это был уполномочен Максим Грек. В Москве он организовал перевод главных греческих канонических, литургических ибогословских текстов на русский язык, принял участие в подготовке исправленного издания "Кормчей книги" и славянской версии византийских церковных правил, содержащихся в "Номоканоне".

Максиму Греку приписывают "Комментарии к Псалмам и Деяниям апостолов", а также антикатолический трактат "Панегирик святым апостолам Петру и Павлу", содержащий жесткую критику доктрины о существовании чистилища.

Примкнув к движению нестяжателей — либералов и противников монастырской собственности — Максим Грек был в 1525 арестован по обвинению в ереси и в 1531 осужден на 20 лет заточения в Волоколамском монастыре, возглавлявшемся его главным противником — Иосифом. В заключении продолжал богословские исследования. Выйдя из заключения в 1551, получил публичное признание от царя Ивана IV Грозного. Последние пять лет жизни провел в Троице-Сергиевом монастыре, где и был похоронен.

Иконников В. С. - Максим Грек и его время. Исторические исследования

Издание 1915 г., Киев, типография Императорского Университета св. Владимира.

Иконников В. С. - Максим Грек и его время. Исторические исследования - Содержание