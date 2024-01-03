Книга доктора богословия Д. М. Ферберна поможет евангельским христианам взглянуть на Православную Церковь, православное богословие и популярное православие иными глазами. Поскольку эта книга первоначально предназначалась для западных евангельских христиан, точка зрения автора на Восточное Православие, возможно, не всегда будет совпадать с точкой зрения восточных евангельских христиан.

Однако то, что данная книга была написана именно западным христианином, имеет и определенную ценность, так как предлагает восточному читателю свежий взгляд на Православную Церковь.

Дональд Ферберн - Иными глазами - Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие

Христианское общество «Библия для всех», Санкт-Петербург, 2008

ISBN 978-5-7454-1042-0

Перевод с английского: Тарас Дятлик

Don Fairbairn

Eastern Orthodoxy

Through the Western Eyes

Дональд Ферберн - Иными глазами - Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие - Содержание

Предисловие к русскому изданию

Предисловие к английскому изданию

Введение: два видения

Два видения мира — два подхода к оценке окружающей действительности

ЧАСТЬ I. ИСТОЧНИК ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛОВИЯ: ПРЕДАНИЕ

Глава 1. Взаимосвязь между авторитетом и жизнью

Умаление значения авторитета в православном богословии

О взаимосвязи Писания с другими аспектами жизни Церкви

О православном Предании

Глава 2. Предание и Церковь

Церковь как «соборность

Церковь как возглавляемое епископом собрание

Глава 3. Предание и формы его выражения

Священное Писание

Учение отцов Церкви

Вселенские соборы

Божественная Литургия

Архитектура и иконография в Православной Церкви

ЧАСТЬ II. ЗРЕЛОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ

Глава 4. Учение о Троице

Апофатическое богословие

Доктрина о Троице

Доктрина о Личности Христа

Глава 5. Сотворение, призвание и грехопадение человека

Сотворение человека

Призвание человека — «обожение»

Грехопадение человека

Глава 6. Спасение — путь «обожения»

Три теории искупления

Классическая и юридическая теории искупления в православном богословии

Искупление и «обожение»

Спасение по благодати через действие Святого Духа

Место и средства действия Святого Духа «Обожение» как процесс

Глава 7. Спасение и общение со святыми

Святые как заступники

Святые и процесс «обожения»

Особое почитание Марии

Обоснование почитания Марии

Иконопочитание, визуальный подход к действи¬тельности, и вторая заповедь

Икона как символическое изображение воплощения Сына

Иконы и призвание человека к единению с Богом

Глава 8. Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие

Кто совершает спасение?

Учение о Троице и Христе

Кто совершает спасение?

Апофатизм и непостижимость Бога

Что такое спасение? Юридический статус, общение и единение человека с Богом

Что такое спасение — состояние или процесс?

Как совершается спасение? Чаяние и озирание

ЧАСТЬ III. ЗРЕЛОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ БОГОСЛОВИЕ И ЕГО ИСКАЖЕНИЯ

Глава 9. Популярное православие

Представления о благодати и силе

Представление о святых как о посредниках богах

Представления о Церкви

Глава 10. Православие и национализм

Рост православного национализма

Религиозный национализм и зрелое Православие

Чем подпитывается национализм?

Российский великодержавный национализм

Заключение: к единому видению

Нейтральна ли культура?

Иными глазами на восточные и западные «культурные очки»

К единому видению христианства

ПРИЛОЖЕНИЯ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРАВОСЛАВИЕМ

ПРИМЕЧАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

Дональд Ферберн - Иными глазами - Взгляд евангельского христианина на Восточное Православие - ВВЕДЕНИЕ - ДВА ВИДЕНИЯ

Любой евангельский христианин, который хотя бы поверхностно знаком с Православием, заметит драматическую разницу в формах богослужения православных и евангельских христиан. Вместо хорошо освещенных, относительно неукрашенных помещений — полутемные залы с большим количеством икон и свечей. Общее пение (под аккомпанемент органа, пианино или группы прославления) обычно заменено пением хора без музыкального сопровождения. Проповедь во время богослужения не занимает такого выдающегося положения, как у евангельских христиан, хотя Литургия в основном состоит из чтения избранных мест из Священного Писания. Большая часть богослужения проходит за иконостасом, вне поля зрения мирянина. Подобная атмосфера кажется чужеродной для евангельских христиан, и эта чужеродность легко может вызвать у них множество вопросов о Православии. Можно ли сравнить то внимание, которые православные оказывают святым и иконам, с идолопоклонством? Почему в православной жизни и богослужении так мало уделяется внимания изучению Библии? В чем, согласно православному пониманию, состоит спасение? Провозглашается ли вообще у православных спасение? И, наконец, наиболее важный вопрос: можем ли мы утверждать, что православный христианин является истинно верующим, или нет?

Хотя подобные вопросы и возникают в умах евангельских христиан, только начинающих знакомиться с православной жизнью и богослужением, однако они не являются правильным основанием для оценки Православия. Более того, было бы ошибочным предположить, что поскольку Православие и Католицизм выглядят подобными для евангельских христиан, то они и на самом деле являются подобными, и затем на основании этого предположения оценивать Православие в свете вопросов, которые доминируют в дебатах между протестантами, евангельскими христианами и католиками со времен Реформации.

1. В то время как Православие действительно имеет некоторые параллели с Католицизмом, категории, в которых выражаются православные идеи, а также богословие значительно отличаются друг от друга. Фактически, самое глубокое разделение в христианском мире происходит не в области отношений между протестантами и непротестантами, а в области отношений между Востоком и Западом. Глядя на доминирующие богословские акценты в западном евангельском христианстве, можно заключить, что к Католицизму оно находится намного ближе, чем к Православию. В результате, попытка понять православное богословие с точки зрения вопросов, заимствованных из дебатов между евангельскими христианами и католиками, заранее обречена на провал в распознании истинных отличительных особенностей православного мышления, а также понимания православного христианства в его собственных терминах.

Соответственно, будет недостаточным выделить просто те аспекты православного мышления и жизни, которые кажутся чужеродными для евангельских христиан (или подобными тем аспектам Католицизма, к которым мы испытываем недоверие), и проверить их на соответствие Писанию. Конечно, мы должны и, в конечном счете, будем рассматривать Православие с точки зрения библейского учения, однако прежде чем дать ему определенную оценку, необходимо постараться понять его. А для того чтобы понять Православие, следует смотреть не на его внешние проявления (полутемные залы, иконы, подсвечники, чтение нараспев и т.д.), а на православное понимание мира, жизни и того христианского Предания, которое рождает эти проявления. Только тогда можно будет увидеть, как таинственная атмосфера православного богослужения соотносится с восточным христианством в целом, и только тогда можно будет задать вопрос о том, насколько такое мышление является библейским.

Для того чтобы получить определенное представление о православном мышлении, в этой книге мы сделаем три основных шага: во-первых, ознакомим евангельского христианина со средой, в которой находится источник православного богословия, с той средой, которую сами православные называют «Преданием». В отличие от убеждения евангельских христиан в том, что истина основывается на конкретном источнике власти (обычно Библия или церковная иерархия), Православие рассматривает истину как то, чем во всей полноте обладает Церковь, как выражение той жизни, которую Церковь имеет через Святого Духа. Эта истина выражается посредством Библии, творений отцов Церкви, Вселенских соборов, Литургии, и даже архитектуры и расположения икон внутри православной церкви. Все вышеперечисленное является инструментами, посредством которых Церковь сохраняет и передает истину, доверенную ей Духом Святым, и которые корнями уходят в Предание — основание православного богословия. И если мы действительно желаем понять Православие в целом, несмотря на то, что идея «Предания» кажется евангельским христианам чужеродной или непонятной, всетаки нужно постараться понять ее. Поэтому первая часть книги является попыткой объяснить православную идею Предания как источника богословия.