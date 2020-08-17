Говорун - Служение общению - переосмысление связи между первенством и соборностью

Данная публикация содержит наиболее проработанное и выверенное с точки зрения как православной, так и католической традиции исследование исторического развития и текущего состояния вопроса о первенстве в Церкви. Этот вопрос является сейчас наиболее актуальным в богословском диалоге между двумя указанными традициями. Без его решения вряд ли можно надеяться на какой-либо существенный прогресс в отношениях между двумя Церквами. Недаром именно на этом вопросе в последние годы сосредоточена работа официального православно-католического диалога.

Совместная православно-католическая рабочая группа во имя святого Иринея, осуществившая данное исследование, была создана в 2004-м году с целью содействия официальному диалогу. Такая необходимость возникла в один из тех периодов, когда этот диалог был заморожен из-за внутренних конфликтов. И сейчас группа святого Иринея продолжает работать, несмотря на то что официальный диалог вновь по сути приостановился. Принцип формирования группы святого Иринея иной, чем в официальной комиссии по диалогу. Если в комиссию Церкви своих представителей назначают, и их богословская компетентность гарантируется только этими Церквами, то группа сама выбирает себе новых членов и делает это исключительно на основании их богословской компетентности. Это, во-первых, гарантирует высокое качество богословских дискуссий внутри группы, а во-вторых, делает эту дискуссию свободной—в полном соответствии с принципом академической свободы. Иными словами, богословы, участвующие в работе группы, не должны все время оглядываться, как на их заявления отреагируют в их Церквах, и поэтому чувствуют себя свободнее, чем члены официального диалога.

Кирилл (Говорун), архим. (ред.) - Служение общению: переосмысление связи между первенством и соборностью

К .: Дух и Литера, 2020.—229 с.

ISBN 978-966-378-752-7

Кирилл (Говорун), архим. (ред.) - Служение общению: переосмысление связи между первенством и соборностью - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ СОПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

СОВМЕСТНАЯ ПРАВОСЛАВНО-КАТОЛИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ИМ. СВ. ИРИНЕЯ

ГРУППА СВЯТОГО ИРИНЕЯ:

Краткая история возникновения и развития в течение первых пятнадцати лет

Основание Свято-Иринеевской группы

Первое десятилетие

Подготовка совместного исследования

Структура и содержание совместного исследования

ИССЛЕДОВАНИЕ

Служение общению

I. ВВЕДЕНИЕ

Самопонимание и цели Свято-Иринеевской группы

Метод нашего совместного исследования

II. ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Значение герменевтики для межконфессионального диалога

2. Герменевтика богословского языка

3. Герменевтика догматов

4. Герменевтика канонов

5. Значение небогословских факторов

6. Важность истории для богословия

III. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

7. Период древней Церкви (I—VIII вв.)

8. Период отчуждения (IX—XV вв.)

9. Период конфессионализации (XVI—XVIII вв.)

10. Период церковной замкнутости (XIX в.)

11. Период экклезиологического возрождения (XX и XXXI вв.)

VI. СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

12 . Общение (koinonia/communio) как основа экклезиологии

13. Власть в Церкви на службе общине

14. Богословская интерпретация первенства

15. Богословская интерпретация соборности

16. Первенство и соборность в служении общению

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги

Видение будущего

ЛИТЕРАТУРА

ПРИЛОЖЕНИЕ

КОММЮНИКЕ ВСТРЕЧ

ПАДЕРБОРН, 2004 г.

АФИНЫ, 2005 г.

ШЕВТОНЬ, 2006 г.

БЕЛГРАД, 2007 г.

ВЕНА, 2008 г.

КИЕВ, 2009 г.

МАГДЕБУРГ, 2010 г.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2011 г.

БОЗЕ, 2012 г.

САЛОНИКИ, 2013 г.

История и богословие

Соборность и примат в современном богословии

Православная реакция на II Ватиканский собор

РАБАТ, 2014 г.

ХАЛКИ, 2015 г.

Тезисы о возникновении национальных Церквей в Юго-Восточной Европе в XIX в.

Тезисы о понимании communio/koinonia

Тезисы о значении авторитета в Церкви

ТЭЗЕ, 2016 г.

Тезисы о герменевтике догматов

Тезисы об эпохе конфессионализации (XVI—XVIII вв.)

Тезисы об авторитете в Церкви

КАРАЙМАН, 2017 г.

Тезисы о значении восточных патриархатов в первом тысячелетии

Тезисы о роли апостола Петра в церковной традиции Востока и Запада

Тезис о праве апелляции (ekkliton) на Востоке и Западе

ГРАЦ, 2018 г.

Кирилл (Говорун), архим. (ред.) - Служение общению: переосмысление связи между первенством и соборностью - Салоники, 2013 г.

Совместная православно-католическая рабочая группа им. св. Иринея провела свое десятое ежегодное заседание с 13 по 17 ноября 2013 г. в Высшей церковной академии г. Салоники (Греция). Заседание проходило под руководством католического сопредседателя рабочей группы, епископа Магдебургского Герхарда Файге, председателя Комиссии по экуменизму Немецкой епископской конференции. Место православного сопредседателя было вакантным, поскольку прежний православный сопредседатель, митрополит Иоанн (Язижи), глава Европейской епархии Православного патриархата Антиохии с кафедрой в Париже, со времени последнего заседания был избран греческо-православным патриархом Антиохии и всего Востока. Избранный архиепископ Телмесский Иов (Геча), будущий глава относящейся к Вселенскому патриархату Архиепископии православных приходов русской традиции в Западной Европе с кафедрой в Париже и многолетний член рабочей группы, единогласно был избран новым православным сопредседателем и принял это избрание.

На открытии заседания присутствовал секретарь православной Фессалоникской митрополии архимандрит Стефан (Толиос). 15 ноября заседание посетил митрополит Прусский Елпидофор, который передал участникам благо-пожелания вселенского патриарха Варфоломея. В тот же день митрополит Фессалоникский Анфим встретился с группой и лично приветствовал участников. Рабочая группа выразила благодарность о. Николаю Лудовикосу за заботу о размещении, питании и финансовой поддержке со стороны Высшей церковной академии.

На заседании в этом году рабочая группа обсуждала связь между историей и богословием, понимание соборности и примата в современном богословии, особенно в трудах Ива Конгара и Оливье Клемана, а также православную реакцию на II Ватиканский собор в общем и особенно на конституцию Lumen gentium. Результаты докладов и интенсивных дискуссий были обобщены членами группы в следующих тезисах:

История и богословие