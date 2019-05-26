Козлова - Святая Екатерина Сиенская
Святая Екатерина родилась в Сиене в 1347 году. Ее родителей звали Джакомо и Лана Бененказа. Они были людьми верующими, верными Церкви, и добродетельными. Джакомо Бененказа изготовлял краски для тканей, и доход от его работы позволял семье жить в большом доме и даже содержать прислугу. У Джакомо и Ланы было двадцать пять детей — Екатерина стала двадцать третьим ребенком в семье.
Она появилась на свет вместе с сестрой-близняшкой Джованной, которую Г осподь призвал на Небеса вскоре после родов... Смерть малышки глубоко ранила материнское сердце Ланы, и она решила, что будет сама растить ее сестренку Екатерину, хотя до этого всех ее детей вырастила кормилица. Лана окружила малютку Екатерину нежностью и трепетной заботой, и, будучи сама человеком глубокой веры, передавала эту веру своей дочери, воспитывая ее в присутствии Божием.
Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего
Санкт-Петербург, 2018
Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего - Оглавление
- Глава I. Распахнутые Небеса
- Глава II. Невеста Христова
- Глава III. Сестра Покаяния
- Глава IV. Мистический Брак со Христом
- Глава V. Знамение Милосердной Любви
- Глава VI. Евхаристическое Сердце Иисуса
- Глава VII. Духовное материнство
- Глава VIII. Сораспятая Христу
- Глава IX. Побеждая демонов
Эпилог
Список использованной литературы
Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего - Эпилог
В то утро, когда святая Екатерина предала свой дух в руки Небесного Отца, блаженный Раймондо да Капуа готовился к путешествию, в которое он должен был отправиться по делам Ордена. Отслужив Святую Мессу, отец Раймондо уже собрался в путь и остановился перед образом Непорочной Девы Марии, чтобы помолиться. В тот момент он еще не знал о смерти Екатерины. Читая молитву «Радуйся, Мария», блаженный Раймондо духовно услышал в своем сердце мягкий голос, сказавший: «Не бойся, я с тобой. Я на Небесах жду тебя. Я защищу и уберегу тебя. Будь спокоен. Я с тобой».
Сначала блаженный Раймондо подумал, что это был голос Девы Марии, но потом, узнав о смерти святой Екатерины и о наставлении, которое она просила передать ему, он понял, что это была святая Екатерина - ее душа посетила его сразу после смерти, дабы укрепить его в следовании за Христом. Пусть же и нас святая Екатерина Сиенская укрепляет, наставляет и вдохновляет на нашем пути святости, учит нас быть верными Церкви и Папе, защищает нас и помогает нам в нашей борьбе с демонами, дабы однажды мы смогли вместе с ней вечно прославлять Пресвятую Троицу.
Святая Екатерина Сиенская, молись о нас!
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