Святая Екатерина родилась в Сиене в 1347 году. Ее родителей звали Джакомо и Лана Бененказа. Они были людьми верующими, верными Церкви, и добродетельными. Джакомо Бененказа изготовлял краски для тканей, и доход от его работы позволял семье жить в большом доме и даже содержать прислугу. У Джакомо и Ланы было двадцать пять детей — Екатерина стала двадцать третьим ребенком в семье.

Она появилась на свет вместе с сестрой-близняшкой Джованной, которую Г осподь призвал на Небеса вскоре после родов... Смерть малышки глубоко ранила материнское сердце Ланы, и она решила, что будет сама растить ее сестренку Екатерину, хотя до этого всех ее детей вырастила кормилица. Лана окружила малютку Екатерину нежностью и трепетной заботой, и, будучи сама человеком глубокой веры, передавала эту веру своей дочери, воспитывая ее в присутствии Божием.

Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего

Санкт-Петербург, 2018

Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего - Оглавление

Глава I. Распахнутые Небеса

Глава II. Невеста Христова

Глава III. Сестра Покаяния

Глава IV. Мистический Брак со Христом

Глава V. Знамение Милосердной Любви

Глава VI. Евхаристическое Сердце Иисуса

Глава VII. Духовное материнство

Глава VIII. Сораспятая Христу

Глава IX. Побеждая демонов

Эпилог

Список использованной литературы

Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего - Эпилог

В то утро, когда святая Екатерина предала свой дух в руки Небесного Отца, блаженный Раймондо да Капуа готовился к путешествию, в которое он должен был отправиться по делам Ордена. Отслужив Святую Мессу, отец Раймондо уже собрался в путь и остановился перед образом Непорочной Девы Марии, чтобы помолиться. В тот момент он еще не знал о смерти Екатерины. Читая молитву «Радуйся, Мария», блаженный Раймондо духовно услышал в своем сердце мягкий голос, сказавший: «Не бойся, я с тобой. Я на Небесах жду тебя. Я защищу и уберегу тебя. Будь спокоен. Я с тобой».

Сначала блаженный Раймондо подумал, что это был голос Девы Марии, но потом, узнав о смерти святой Екатерины и о наставлении, которое она просила передать ему, он понял, что это была святая Екатерина - ее душа посетила его сразу после смерти, дабы укрепить его в следовании за Христом. Пусть же и нас святая Екатерина Сиенская укрепляет, наставляет и вдохновляет на нашем пути святости, учит нас быть верными Церкви и Папе, защищает нас и помогает нам в нашей борьбе с демонами, дабы однажды мы смогли вместе с ней вечно прославлять Пресвятую Троицу.

Святая Екатерина Сиенская, молись о нас!