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Козлова - Святая Екатерина Сиенская

Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, CATHOLICISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Religious Studies Atheism
Святая Екатерина родилась в Сиене в 1347 году. Ее  родителей звали Джакомо и Лана Бененказа. Они были  людьми верующими, верными Церкви, и  добродетельными. Джакомо Бененказа изготовлял  краски для тканей, и доход от его работы позволял семье  жить в большом доме и даже содержать прислугу. У  Джакомо и Ланы было двадцать пять детей — Екатерина  стала двадцать третьим ребенком в семье.
Она  появилась на свет вместе с сестрой-близняшкой Джованной, которую Г осподь призвал на Небеса вскоре  после родов... Смерть малышки глубоко ранила  материнское сердце Ланы, и она решила, что будет сама  растить ее сестренку Екатерину, хотя до этого всех ее  детей вырастила кормилица. Лана окружила малютку  Екатерину нежностью и трепетной заботой, и, будучи  сама человеком глубокой веры, передавала эту веру  своей дочери, воспитывая ее в присутствии Божием.

Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего

Санкт-Петербург, 2018

Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего - Оглавление

  • Глава I. Распахнутые Небеса
  • Глава II. Невеста Христова
  • Глава III. Сестра Покаяния
  • Глава IV. Мистический Брак со Христом
  • Глава V. Знамение Милосердной Любви
  • Глава VI. Евхаристическое Сердце Иисуса
  • Глава VII. Духовное материнство
  • Глава VIII. Сораспятая Христу
  • Глава IX. Побеждая демонов
Эпилог
Список использованной литературы

Ксения Козлова - Святая Екатерина Сиенская — Лилия Христа Воскресшего - Эпилог

В то утро, когда святая Екатерина предала свой дух  в руки Небесного Отца, блаженный Раймондо да Капуа  готовился к путешествию, в которое он должен был  отправиться по делам Ордена. Отслужив Святую Мессу, отец Раймондо уже собрался в путь и остановился перед  образом Непорочной Девы Марии, чтобы помолиться. В тот момент он еще не знал о смерти Екатерины. Читая  молитву «Радуйся, Мария», блаженный Раймондо  духовно услышал в своем сердце мягкий голос,  сказавший: «Не бойся, я с тобой. Я на Небесах жду  тебя. Я защищу и уберегу тебя. Будь спокоен. Я с тобой».
Сначала блаженный Раймондо подумал, что  это был голос Девы Марии, но потом, узнав о смерти  святой Екатерины и о наставлении, которое она просила  передать ему, он понял, что это была святая Екатерина - ее душа посетила его сразу после смерти, дабы укрепить  его в следовании за Христом. Пусть же и нас святая Екатерина Сиенская  укрепляет, наставляет и вдохновляет на нашем пути  святости, учит нас быть верными Церкви и Папе,  защищает нас и помогает нам в нашей борьбе с  демонами, дабы однажды мы смогли вместе с ней вечно  прославлять Пресвятую Троицу.
Святая Екатерина Сиенская, молись о нас!
Views 316
Rating 5.0 / 5
Added 26.05.2019
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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