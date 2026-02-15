Символ - с номера № 49
9 июня 2005 года редакция "Символа" пригласила своих читателей и друзей на презентацию журнала, которая состоялась в Москве в Овальном зале Библиотеки Иностранной Литературы. Презентация несколько неожиданная, ибо подобного рода события обычно знаменуют рождение или основание чего-либо. Дело же шло о двадцатипятилетием юбилее "старого" журнала, ибо первый номер «Символа» вышел в свет в июле 1979 года. Это скромное событие вызвало в "мировой паутине" две противоречивые реакции: одни горячо приветствовали издание, рожденное в период, когда религиозная литература в СССР всячески зажималась, вторые же ставили под знак вопроса уместность этого пережитка канувшей эпохи.
Сегодня наши современники всё большее внимание уделяют глобализации и мондиализации. Именно поэтому "Символ" не может отказываться от внесения своей лепты в дело сближения двух великих традиций Востока и Запада - сближения Православия и Католичества. И может ли "Символ", от начала своего существования вдохновлявшийся желанием содействовать, насколько это возможно, снятию культурной и духовной блокады, в которой оказались христиане из Советского Союза, поступиться частью своего призвания? Сотни тысяч паломников различных вероисповеданий встретились летом 2005 года в Кельне на Всемирных Днях Молодежи. А затем, 23 августа 2005 года, тысячи участников этих встреч и многие другие христиане собрались вокруг останков брата Роже из Тэзэ. Видя и переживая это, невозможно молчать и откладывать в сторону перо. Во всем этом раскрывается дух нашего времени. Наша эпоха чуждается боязливому, враждебному но отношению к другим сосредоточению на собственной специфичности и стремится к объединению всего лучшего, что скрывается в каждом человеке.
Символ, № 49, 2005
Париж, 2005
Технический редактор А. Мороз
Символ, № 49, 2005 - Содержания
От редакции
СЛОВО БОЖИЕ
- Ерик де Мулэн Бофор. Слово Бога, слово Человека
- Микаэль Фигура. Сакраментальность Слова Божьего
- Альберто Еспезель. Христос - Слово Отца
- Ерик де Мулэн Бофор. Отец и Искупление
- Филипп Валлен. Мудрость самолично
- Антуан Гуггенгейм. Между буквой и духом
- Жан-Луи Кретьен. Пусть Священное Писание властно читает нас
ВОСТОК - ЗАПАД
- Эрве Легран. Ив Конгар (1904-1995)
- Доминика Мийе-Жерар. Клодель и почитание Марии
ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ И РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИЗНИ
- А. Ванеев. Сновидение литературоведа, или АНТИФАУСТ
- Сестра Филомена. Протест
In Меmоriam
- Свящ. Владимир Зелинский. Памяти отца Бернара Дюпира
Коротко об авторах
Символ № 50 - 2006 - Иезуиты
Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 325 стр.
Главный редактор Николай Мусхелишвили
ISSN 0222-1292
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
- ПЬЕР ЭМОНЭ ДРУЗЬЯ ВО ГОСПОДЕ. ПЕРЕПИСКА МЕЖДУ ИГНАТИЕМ (ЛОЙОЛОЙ), ПЬЕРОМ ФАВРОМ И ФРАНЦИСКОМ КСАВЕРИЕМ
- БЛАЖЕННЫЙ ПЬЕР ФАВР ДВА ПИСЬМА ФРАНЦИСКУ КСАВЕРИЮ
- ХУГО РАНЕР ВИДЕНИЕ СВ. ИГНАТИЯ В ЧАСОВНЕ ЛА СТОРТА
- ЖИЛЬ КЮССОН ДУХОВНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
- ВАЛЬТЕР БАЙЕР «VITA CHRISTI» ЛУДОЛЬФА САКСОНСКОГО И СВ. ИГНАТИЙ ЛОЙОЛА
- ЭМЕ СОЛИНЬЯК КРАТКИЙ КОМПЕНДИЙ «СБОРНИКА УПРАЖНЕНИЙ» ГАРСИИ ХИМЕНЕСА ДЕ СИСНЕРОСА
- АНОНИМ КРАТКИЙ КОМПЕНДИЙ «СБОРНИКА УПРАЖНЕНИЙ»
- РОЛАН БАРТ ЛОЙОЛА
- ЛУИ БЕРНАРТ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОПЫТ ИГНАТИЯ ЛОЙОЛЫ И ОПЫТ ПСИХОАНАЛИЗА
- ЛУИ БЕРНАРТ РАЗЛИЧЕНИЕ ДУХОВ И ДУШЕВНАЯ ЖИЗНЬ
- ЛУИ БЕРНАРТ ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОЧТЕНИЕ «ДУХОВНОГО ДНЕВНИКА» ИГНАТИЯ ЛОЙОЛЫ
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 51 - 2007 - Практика и мистика молитвы - Экхарт
Париж-Москва
Главный редактор Николай Мусхелишвили
ISSN 0222-1292
От редакционной коллегии
СРЕДНЕВЕКОВАЯ НЕМЕЦКАЯ МИСТИКА
- МИХАИЛ РЕУТИН ИЗУЧЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОЙ НЕМЕЦКОЙ МИСТИКИ В РОССИИ
МАЙСТЕР ЭКХАРТ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЕГО НАСЛЕДИЯ
- МАЙСТЕР ЭКХАРТ ИЗБРАННЫЕ НЕМЕЦКИЕ ПРОПОВЕДИ
- МАЙСТЕР ЭКХАРТ ТОЖДЕСТВЕННЫ ЛИ В БОГЕ БЫТИЕ И ПОЗНАНИЕ?
- АНОНИМ ГОРЧИЧНОЕ ЗЕРНО
- МИХАИЛ РЕУТИН ПРЕДИСЛОВИЕ К СТАТЬЕ В.Н. ТОПОРОВА «МЕЙСТЕР ЭКХАРТ И “АРЕОПАГИТИЧЕСКОЕ” НАСЛЕДСТВО»
- ВЛАДИМИР ТОПОРОВ МЕЙСТЕР ЭКХАРТ-ХУДОЖНИК И «АРЕОПАГИТИЧЕСКОЕ» НАСЛЕДСТВО
- АНДРЕЙ КОВАЛЬ ПОРТРЕТ В.Н. ТОПОРОВА КАК ХУДОЖНИКА
- МИХАИЛ РЕУТИН «БОГ» — «БОЖЕСТВО» У МАЙСТЕРА ЭКХАРТА
- МИХАИЛ ХОРЬКОВ МАЙСТЕР ЭКХАРТ В ЭРФУРТЕ
ГЕНРИХ СУЗО – «СЛУЖИТЕЛЬ ВЕЧНОЙ ПРЕМУДРОСТИ»
- МИХАИЛ ХОРЬКОВ ГЕНРИХ СУЗО: МИСТИКА СОЗЕРЦАНИЯ СТРАСТЕЙ ХРИСТОВЫХ И ПОДРАЖАНИЯ ХРИСТУ
- ГЕНРИХ СУЗО КНИГА ВЕЧНОЙ ПРЕМУДРОСТИ (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ)
- ГЕНРИХ СУЗО ЖИЗНЬ СУЗО (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ)
ПРАКТИКА И МИСТИКА МОЛИТВЫ
- НИКОЛАЙ БОНДАРКО ДАВИД АУГСБУРГСКИЙ КАК МАСТЕР ТРАДИЦИОННОЙ СЛОВЕСНОСТИ
- ДАВИД АУГСБУРГСКИЙ СЕМЬ СТУПЕНЕЙ МОЛИТВЫ
- MАРГАРИТА ЛОГУТОВА ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ РЕЛИГИОЗНОСТИ НА ПРИМЕРЕ НЕМЕЦКИХ РУКОПИСНЫХ МОЛИТВЕННИКОВ ИЗ СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
«НЕМЕЦКАЯ ТЕОЛОГИЯ»
- ЛИДИЯ ВЕГЕНЕР СТРАННЫЙ ТРАКТАТ «НЕМЕЦКАЯ ТЕОЛОГИЯ» И ЕГО МЕСТО В КОНТЕКСТЕ НЕМЕЦКОЙ МИСТИКИ
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 52 - 2007 - Исихазм
Париж-Москва
Главный редактор Николай Мусхелишвили
505 стр.
ISSN 0222-1292
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
ПАНОРАМА СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
- КАЛЛИСТ ДИОКЛИЙСКИЙ МОЛИТЬСЯ ТЕЛОМ: ИСИХАСТСКИЙ МЕТОД И ВНЕ-ХРИСТИАНСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ
- КАЛЛИСТ ДИОКЛИЙСКИЙ «ДЕЙСТВОВАТЬ В ПОКОЕ»: ВЛИЯНИЕ ИСИХАЗМА XIV ВЕКА НА ВИЗАНТИЙСКУЮ И СЛАВЯНСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИИ
- АНТОНИО РИГО ВИЗАНТИЙСКАЯ ДУХОВНОСТЬ И ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ
- ДМИТРИЙ МАКАРОВ ЧЕРЕЗ СВЕТ ФАВОРСКИЙ К БОЖЕСТВЕННОЙ ПЕРИХОРЕЗЕ: ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ БОГОСЛОВИЯ ОБОЖЕНИЯ СВ. ФЕОФАНА НИКЕЙСКОГО
- АНТОН-ЭМИЛ ТАХИАОС РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИСИХАЗМА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ РОССИИ
- НИКОЛАЙ ЛИСОВОЙ СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК: ПУТЬ К СПАСЕНИЮ
- ЭНЦО БЬЯНКИ СВИДЕТЕЛЬСТВО ДУХОВНОЙ ТРАДИЦИИ ПРАВОСЛАВИЯ ХРИСТИАНСКОМУ ЗАПАДУ. МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНФЕРЕНЦИИ В БОЗЕ (1993–2006 гг.)
- АДАЛЬБЕРТО МАЙНАРДИ ИСИХАЗМ КАК ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ: ЗАМЕТКИ О ЗНАЧЕНИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ В БОЗЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСИХАЗМА (1993–2006)
- ФЁДОР КАЛИНИН ИСИХАЗМ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВОСЛАВНОГО БРАТСТВА СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ
ТРИ ОБЛИКА: ПАМЯТИ УШЕДШИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ИРИНЕЙ ОСЭРР (1891–1978)
- ТОМАС ШПИДЛИК, SJ ИРИНЕЙ ОСЭРР, SJ (07.06.1891 — 05.12.1978)
- ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- ИРИНЕЙ ОСЭРР, SJ БОГОСЛОВИЕ МОНАШЕСКОЙ ЖИЗНИ У СВ. ИОАННА ЛЕСТВИЧНИКА
- ИРИНЕЙ ОСЭРР, SJ О ДУХОВНОСТИ ИСИХАЗМА: СПОР БЕЗ ПРОТИВНИКА
МИШЕЛЬ ВАН ЭСБРУК (1934–2003)
- АЛЕКСЕЙ МУРАВЬЕВ МИШЕЛЬ ВАН ЭСБРУК, SJ (17.06.1934 — 21.11.2003)
- ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- МИШЕЛЬ ВАН ЭСБРУК, SJ ГОМИЛИЯ ПЕТРА ИЕРУСАЛИМСКОГО (551 Г.) И КОНЕЦ ПАЛЕСТИНСКОГО ОРИГЕНИЗМА
- МИШЕЛЬ ВАН ЭСБРУК, SJ ПЕТР ИВЕР И ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ: ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕЗИСУ ХОНИГМАНА
ДЖОРДЖ МЭЛОНИ (1924–2005) ПОДГОТОВИЛ О. ИОАНН ЗБОЙОВСКИ (США)
- СЕРГЕЙ ХОРУЖИЙ ДУХОВНЫЙ ПУТЬ И ДУХОВНЫЙ ТРУД О. ГЕОРГИЯ МЭЛОНИ
- ИЗБРАННАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- ДЖОРДЖ МЭЛОНИ, SJ РУССКИЙ ИСИХАЗМ. ДУХОВНОСТЬ НИЛА СОРСКОГО (ФРАГМЕНТЫ)
- ДЖОРДЖ МЭЛОНИ, SJ МИСТИКА СВ. ИСААКА СИРИНА (ФРАГМЕНТЫ)
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЕ: ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ
- ИОАНН ПУСТЫННИК К ФЕОФИЛУ. ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛА
- ЖОЗЕФ ПАРАМЕЛЛЬ, SJ МЕЖДУ МЕССАЛИАНАМИ И ИСИХАСТАМИ: «ИОАНН ПУСТЫННИК»
- СЕРГЕЙ ХОРУЖИЙ ИСИХАЗМ СЕГОДНЯ: ПРАВОСЛАВНЫЙ ПОДВИГ КАК ОБЩЕХРИСТИАНСКОЕ ДОСТОЯНИЕ
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ №53-54 - 2008 - Вячеслав Иванов
Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотеке в Париже
Париж-Москва (2008)
ISSN 0222-1292
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
I. О ВЯЧЕСЛАВЕ ИВАНОВЕ
- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ ИВАНОВ
II. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ. ПУБЛИКАЦИИ И КОММЕНТАРИИ
- ARS MYSTICA. ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ С. ТИТАРЕНКО, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА Е. ГЛУХОВОЙ, С. ТИТАРЕНКО
- ЕВАНГЕЛЬСКИЙ СМЫСЛ СЛОВА «ЗЕМЛЯ». ПОДГОТОВКА ТЕКСТА, КОММЕНТАРИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ О. ФЕТИСЕНКО
- РУССКАЯ ИДЕЯ. ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО М. КОРЕНЕВОЙ, ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ Р. БЁРДА
- ИСТОРИОСОФИЯ ВЕРГИЛИЯ. ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО И КОММЕНТАРИИ Г. КИРШБАУМА И М. КАМЕНКОВИЧ, ПРЕДИСЛОВИЕ Ф. ВЕСТБРЁКА
- ГУМАНИЗМ И РЕЛИГИЯ. О РЕЛИГИОЗНО-ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ ВИЛАМОВИЦА. ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО, ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ К. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО
- ЭХО. ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО О. ШОР, ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ К. ЛАППО-ДАНИЛЕВСКОГО И С. ТИТАРЕНКО
- МЫСЛИ О ПОЭЗИИ. ТЕКСТОЛОГИЧЕСКАЯ ЗАМЕТКА И КОММЕНТАРИИ С. ТИТАРЕНКО
- ПОСЛАНИЕ ИОАННА ПРЕСВИТЕРА. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА, КОММЕНТАРИИ И ПРИЛОЖЕНИЕ О. ФЕТИСЕНКО, ПРЕДИСЛОВИЕ М. ГРОМОВА
- ИЗ ПОСЛЕДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА О. ФЕТИСЕНКО
III. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ. ИЗБРАННАЯ ПЕРЕПИСКА
- ИВАНОВ – БУБЕР. ПРЕДИСЛОВИЕ И КОММЕНТАРИИ М. ВАХТЕЛЯ, ПЕРЕВОД С НЕМЕЦКОГО М. КАМЕНКОВИЧ
- ИВАНОВ – ШОР. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ Д. СЕГАЛ, Н. СЕГАЛ (РУДНИК)
- ИВАНОВ – СТЕПУН. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА А. ШИШКИНА, КОММЕНТАРИИ К. ХУФЕНА И А. ШИШКИНА
- ИВАНОВ – ШЕСТОВ. ПРЕДИСЛОВИЕ Ж. ПИРОН, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ Ж. ПИРОН И А. ШИШКИНА
- ИВАНОВ – ГОДЯЕВ. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ А. ШИШКИНА
- ИВАНОВ – ФРАНК. ПОДГОТОВКА ТЕКСТА ДИМ. ИВАНОВА И А. ШИШКИНА, КОММЕНТАРИИ В. ФРАНКА, ДИМ. ИВАНОВА, А. ШИШКИНА
- ИЗБРАННАЯ ПЕРЕПИСКА С СЫНОМ ДИМИТРИЕМ И ДОЧЕРЬЮ ЛИДИЕЙ. ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ Ф. ЛЕСУР, ПОДГОТОВКА ТЕКСТА А. КОНДЮРИНОЙ И О. ФЕТИСЕНКО, КОММЕНТАРИИ С. КУЛЬЮС И А. ШИШКИНА
IV. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В РИМЕ
- АЛЕКСЕЙ ЮДИН. ЕЩЕ РАЗ ОБ «ОБРАЩЕНИИ» ВЯЧ. ИВАНОВА
- ВИНЧЕНЦО ПОДЖИ, SJ ИВАНОВ В РИМЕ
- АНДРЕЙ КОВАЛЬ. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И ОБЩЕСТВО ИИСУСА
- АЛЕКСЕЙ ЮДИН. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И ФИЛИПП ДЕ РЕЖИС
- МАРИАНО ХОСЕ СЕДАНО СЬЕРРА, CMF. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ И СВЯТОЙ ХУАН ДЕ ЛА КРУС
V. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В СОВРЕМЕННОЙ МЫСЛИ
- СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. ВЯЧ. ИВАНОВ КАК ИСТОЛКОВАТЕЛЬ ЕВАНГЕЛИЯ
- АЛЕКСАНДР ДОБРОХОТОВ. ТЕМА БЫТИЙНОГО ДАРА В МЕЛОПЕЕ В.И. ИВАНОВА «ЧЕЛОВЕК»
- ДЖОРДЖО ПАЗИНИ. ДУХОВНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА
- ВИКТОР ТРОИЦКИЙ. ОБ ОДНОЙ МОДЕЛИ ВРЕМЕНИ У ВЯЧ. ИВАНОВА
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 55 - 2009 - Духовная культура сирийцев
Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотеке в Париже
2009 Париж - Москва
Институт философии, теологии и истории св. Фомы
ISSN 0222-1292
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
ОКОЛО БИБЛИИ
СЕРГЕЙ МИНОВ АДАМ И ЕВА В СИРИЙСКОЙ «ПЕЩЕРЕ СОКРОВИЩ»
ЕВГЕНИЙ БАРСКИЙ МОЛИТВА ИЛИ ПЛАЧ? СИРИЙСКАЯ ВЕРСИЯ 4-Й КНИГИ ЭЗРЫ В ИСТОРИИ БИБЛЕЙСКИХ ПЕРЕВОДОВ
ДУХОВНОСТЬ, ЛИТУРГИКА
АРЬЕ КОФСКИ, СЕРЖ РУЗЕР РАЙ КАК САД АСКЕТИЧЕСКИХ УСЛАД: ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ «КНИГИ СТЕПЕНЕЙ»
НАТАЛИЯ СМЕЛОВА ЯЗЫК СИМВОЛОВ: БОГОРОДИЧНАЯ ТИПОЛОГИЯ В ПЕРЕВОДНОЙ СИРИЙСКОЙ ГИМНОГРАФИИ
АЛЕКСАНДР ТРЕЙГЕР МОГЛО ЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ХРИСТА СОЗЕРЦАТЬ ЕГО БОЖЕСТВО? СПОР VIII ВЕКА МЕЖДУ ИОАННОМ ДАЛЬЯТСКИМ И ТИМАТЕОСОМ I, КАТОЛИКОСОМ ЦЕРКВИ ВОСТОКА
ИОАНН ДАЛЬЯТСКИЙ ПИСЬМО 34
АНТОН ПРИТУЛА ВОСТОЧНОСИРИЙСКИЕ ПЕСНОПЕНИЯ (‘ОНИТЫ) И ГОМИЛИИ НАРСАЯ: ШЕСТЬ ГИМНОВ ИЗ СБОРНИКА «ВАРДА»
КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ
НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ ИМЯ НЕСТОРИЯ КАК СИМВОЛ И ВОПРОС ЕГО ПОЧИТАНИЯ В ВОСТОЧНОСИРИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ ХРИСТИАНСТВА
ЮРИЙ АРЖАНОВ К ИСТОРИИ ХРИСТИАНСТВА И ИУДАИЗМА В ДОИСЛАМСКОЙ АРАВИИ
АЛЕКСЕЙ МУРАВЬЕВ МЕМРА ИАКОВА САРУГСКОГО О СИМЕОНЕ СТОЛПНИКЕ В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ КОНФЕССИОНАЛЬНОЙ БОРЬБЫ НА СИРИЙСКОМ ВОСТОКЕ V–VI ВВ.
СИРИЙСКАЯ КНИЖНОСТЬ
ГРИГОРИЙ КЕССЕЛЬ «КНИЖИЦА КРУПИЦ» — АНТОЛОГИЯ ВОСТОЧНОСИРИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ
МИХАИЛ ТОЛСТОЛУЖЕНКО «КНИГА СОКРОВИЩ» ИАКОВА БАР ШАККО: БОГОСЛОВСКАЯ КОМПИЛЯЦИЯ ЭПОХИ СИРИЙСКОГО РЕНЕССАНСА
АРАБСКИЕ ПАМЯТНИКИ
ДМИТРИЙ МОРОЗОВ ЗАТЕРЯННЫЕ ТЕКСТЫ ЕФРЕМА СИРИНА
НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ КАТОЛИКОС-ПАТРИАРХ ЦЕРКВИ ВОСТОКА МА̄Р ИЛИЯ III И ЕГО «СЛОВО НА ПРАЗДНИК РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА»
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 56, 2009 - Жан-Люк Марион - Идол и ДИСТАНЦИЯ
Пять этюдов
Перевод Галины Вдовиной
Журнал "Символ" № 56, 2009, Париж - Москва
Институт философии, теологии и истории св. Фомы
От редакционной коллегии
Жан-Люк Марион ИДОЛ И ДИСТАНЦИЯ
Увертюра
МАРКИ МЕТАФИЗИКИ
МАРКИ МЕТАФИЗИКИ
- Идол
- «Бог» онто-теологии
- Речь к афинянам
КРУШЕНИЕ ИДОЛОВ И ПОДСТУП К БОЖЕСТВЕННОМУ: НИЦШЕ
- Идол и метафизика
- Полуденный мрак
- Христос: ускользание наброска
- Почему Ницше — все еще идолопоклонник?
Интермедия 1
УДАЛЕННОСТЬ БОЖЕСТВЕННОГО И ЛИК ОТЦА: ГЁЛЬДЕРЛИН
8. Размеренный образ
9. Бремя счастья
10. Дистанция сыновства
11. Единственный и его отречение
12 Обитать в дистанции
Приложение
Интермедия 2
ДИСТАНЦИЯ ВЗЫСКУЕМОГО И ХВАЛЕБНЫЙ ДИСКУРС: ДИОНИСИЙ
- Немыслимое превосхождение
- Взыскание Взыскуемого
- Непосредственное опосредование
- Хвалебный дискурс
Интермедия 3
ДИСТАНЦИЯ И ЕЕ ИКОНА
17 Дистанция и различие
18 Другое разлйчащее
19 Четвертое измерение
Коротко об авторах
Символ № 57 (2010) - Каулибус - Размышления о жизни Христа
Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 360 стр.
Редактор номера Николай Мусхелишвили
ISSN 0222–1292
От редколегии
- Сара МакНамер Доплнительные данные для датировки Meditationes Vitae Christi псевдо-Бонавентуры
- Мэри Стэллингс-Тэни Meditationes Vitae Christi псевдо-Бонавентуры: Иcходная версия текста
- Иоанн де Каулибус (псевдо-Бонавентура) Размышления о жизни Христа
Символ № 58 - 2010 - Syriaca & Arabica
2010 Париж - Москва
Институт философии, теологии и истории св. Фомы
ISSN 0222–1292
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
КОНФЕССИОНАЛЬНОЕ МНОГООБРАЗИЕ
- АЛЕКСАНДР ТРЕЙГЕР АРАБСКОЕ ХРИСТИАНСТВО
- НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ ЗАПАДНОСИРИЙСКИЙ КНИЖНИК ИЗ АРФАИДА И ИЕРУСАЛИМСКИЙ МИТРОПОЛИТ ЦЕРКВИ ВОСТОКА. «КНИГА ОБЩНОСТИ ВЕРЫ» И ЕЕ РУКОПИСНАЯ РЕДАКЦИЯ НА КАРШУНИ
ИСЛАМСКАЯ КУЛЬТУРА: ВЗАИМОСВЯЗИ
- АНДРЕЙ СМИРНОВ ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ В УЗОРЕ ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ: ИБН ‘АРАБИі И АЛ-КИРМАіНИі
- ДМИТРИЙ БУМАЖНОВ РАЗГОВОР С ЧЕРЕПОМ НА СТЫКЕ ДВУХ РЕЛИГИЙ
- СЕРГЕЙ МИНОВ «СКАЗАНИЕ О ТОМ, КАК СОТВОРИЛ БОГ АДАМА»: ИСЛАМСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА СЛАВЯНСКУЮ АПОКРИФИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ
- МИХАИЛ ТОЛСТОЛУЖЕНКО ИАКОВ БАР ШАККО О БОЖЕСТВЕННОМ ПРОМЫСЛЕ
БИБЛИЯ, АПОКРИФЫ
- ДМИТРИЙ МОРОЗОВ БИБЛИЯ И АРАБСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ В РОССИИ (1991–2010)
- АЛЕКСАНДР САМИНСКИЙ ЭПИЛОГ АПОКРИФИЧЕСКОГО «ЕВАНГЕЛИЯ ДЕТСТВА СПАСИТЕЛЯ»
- АНТОН ПРИТУЛА ВОСТОЧНОСИРИЙСКИЙ ГИМН О ДЕТСТВЕ ХРИСТА И ПРОЗАИЧЕСКИЕ (СИРО– И АРАБОЯЗЫЧНЫЕ) ПАРАЛЛЕЛИ
МИСТИКА И АСКЕТИКА
- ГРИГОРИЙ КЕССЕЛЬ ФРАГМЕНТ ИЗ НЕСОХРАНИВШЕЙСЯ «КНИГИ УВЕЩЕВАНИЙ» АВРААМА БАР ДАіШАНДАіДА В «ПОСЛАНИИ О ПРЕВОСХОДСТВЕ ВОЗДЕРЖАНИЯ» ИЛИИ НИСИВИНСКОГО
- АЛЕКСАНДР ТРЕЙГЕР «УМНЫЙ РАЙ» — МИСТИКО-АСКЕТИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ В АРАБСКОМ ПЕРЕВОДЕ
ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ
- КИРИЛЛ ДМИТРИЕВ ПОЭТИЧЕСКАЯ ШКОЛА АЛ-̣ХИіРЫ И ИСТОКИ АРАБСКОЙ ВИННОЙ ПОЭЗИИ НА ПРИМЕРЕ ̣КАіФИЙЙИ ‘AДИі ИБН ЗАЙДА АЛ-‘ИБАіДИ
- ЮРИЙ АРЖАНОВ СИРИЙСКИЕ СЕНТЕНЦИИ МЕНАНДРА В ИХ СВЯЗИ С ГРЕЧЕСКИМИ И АРАБСКИМИ ГНОМОЛОГИЯМИ
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ
- «ХРОНИКА» ЙОі̣ХАННАіНА БАР ПЕНКАіЙЕі О ВРЕМЕНИ АРАБСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ
- ХРИСТИАНЕ В СВОДНОМ ТРУДЕ СЛУЖАЩЕГО МАМЛЮКСКОЙ КАНЦЕЛЯРИИ: АЛ-̣КАЛ̣КАШАНДИі О ХРИСТИАНСТВЕ И ЕГО ОСНОВНЫХ КОНФЕССИЯХ
- ДМИТРИЙ МОРОЗОВ ЛИВАНСКАЯ МИССИЯ ПРИ ДВОРЕ АННЫ ИОАННОВНЫ
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 59 - 2011 - Нидерландская духовная литература позднего Средневековья и раннего Нового времени
Символ
Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотекой в Париже
№59 (2011)
Париж-Москва
Выходит 2 раза в год
ISSN 0222–1292
Главный редактор Николай Мусхелишвили
Редактор номера Николай Мусхелишвили
Научное издание Института философии, теологии и истории св. Фомы
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
ГРУНЕНДАЛЬ
МИХАИЛ ХОРЬКОВ ЯН ВАН РЮЙСБРУК: УДИВИТЕЛЬНОЕ И РЕАЛЬНОЕ В ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО ФЛАМАНДСКОГО МИСТИКА
ЯН ВАН РЮЙСБРУК КНИГА ПРОЯСНЕНИЯ
ЯН ВАН ЛЁВЕН ИЗБРАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ
КОРНЕЛИС ДЕ ФОЙС МАЙСТЕР ЭКХАРТ И НИДЕРЛАНДСКАЯ МИСТИКА
ПРИЛОЖЕНИЕ ЯН ВАН ЛЁВЕН О МАЙСТЕРЕ ЭКХАРТЕ
«НОВОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ»
К.К.Л.М. ДЕ БЕР ДУХОВНОСТЬ ГЕРТА ГРОТЕ НА ОСНОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ЕГО ЖИЗНИ И ЕГО СОЧИНЕНИЙ
МАРГАРИТА ЛОГУТОВА ФОМА КЕМПИЙСКИЙ И «НОВОЕ БЛАГОЧЕСТИЕ»
«ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
МИХАИЛ ХОРЬКОВ ТРАКТАТ «ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА» И РЕЦЕПЦИЯ ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ НИЖНЕРЕЙНСКОЙ МИСТИКИ В КОНТЕКСТЕ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ РАННЕГО НОВОГО ВРЕМЕНИ
ЕВАНГЕЛЬСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА». АНОНИМНЫЙ ФЛАМАНДСКИЙ ТРАКТАТ НАЧ. XVI В. (ИЗБРАННЫЕ ГЛАВЫ)
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 60 - 2011 - Гвендолин Ярчик и Пьер-Жан Лабарьер - Майстер Экхарт, или След пустыни
Символ
Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотекой в Париже
№60 (2011)
Париж-Москва
Выходит 2 раза в год
ISSN 0222–1292
Главный редактор Николай Мусхелишвили
Редактор номера Николай Мусхелишвили
Научное издание Института философии, теологии и истории св. Фомы
- От редакционной коллегии
- Михаил Хорьков. На подступах к Майстеру Экхарту. Предисловие к переводу книги Гвендолин Ярчик и Пьер-Жана Лабарьера «Майстер Экхарт, или След пустыни»
- Гвендолин Ярчик и Пьер-Жан Лабарьер МАЙСТЕР ЭКХАРТ, или СЛЕД ПУСТЫНИ Увертюра. Где начало порождает начало
Часть первая ПУТЯМИ ИСТОРИИ
I. Первые шаги
II. Многообещающий ученик
III. Задачи наставника
IV. Мастер
V. На ответственных должностях в ордене
VI. Проповедник
VII. К осуждению
VIII. Как века слушают Майстера Экхарта
Часть вторая СИЯНИЕ ЕГО МЫСЛИ
I. Два как одно
II. Бог-рождение
III. Человек-рождение
IV. Устроение души
V. Искра и маленький замок
VI. Куда не ступала ничья нога
VII. Благородный человек
VIII. Мария Магдалина,Елизавета, Марфа и другие
Реприза. Мистический а-теизм
Примечания
Символ № 61 - 2012 - SYRIACA - ARABICA - IRANICA
2012 Париж - Москва
Институт философии, теологии и истории св. Фомы
ISSN 0222-1292
- ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
НА РЕКАХ ВАВИЛОНСКИХ
- СЕРГЕЙ МИНОВ ИРАНСКИЕ МОТИВЫ В «ПЕЩЕРЕ СОКРОВИЩ» И ПРОБЛЕМЫ АККУЛЬТУРАЦИИ СИРИЙСКИХ ХРИСТИАН В САСАНИДСКОЙ ИМПЕРИИ
- РЕУВЕН КИПЕРВАССЕР, СЕРЖ РУЗЕР ПРИОБЩИТЬ ЗОРОАСТРИЙЦА К СВЯЩЕННОМУ ПИСАНИЮ: ПОЛЕМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ РАВВИНИСТИЧЕСКОГО И СИРО-ХРИСТИАНСКОГО НАРРАТИВОВ ИНИЦИАЦИИ
ТАК ГОВОРИЛ ЗАРАТУСТРА
- ЕВГЕНИЙ БАРСКИЙ «ЗАРДОШТ, ОН ЖЕ БАРПИСЕЦ»: ОБ ОДНОМ ОТОЖДЕСТВЛЕНИИ В «КНИГЕ ПЧЕЛЫ» СОЛОМОНА БАРИЙСКОГО
- ЮЛИЯ ФУРМАН ПЕРСЫ И ИХ РЕЛИГИЯ В «ИСТОРИИ»
SPECULUM MAIUS
- АЛЕКСАНДР ТРЕЙГЕР «ЗЕРКАЛЬНАЯ ХРИСТОЛОГИЯ» И ЕЕ ВОЗМОЖНЫЕ ВОСТОЧНОСИРИЙСКИЕ ИСТОКИ
- ДМИТРИЙ БУМАЖНОВ МИР, ПРЕКРАСНЫЙ В СВОЕЙ СЛАБОСТИ. СВ. ИСААК СИРИН О ГРЕХОПАДЕНИИ АДАМА И НЕСОВЕРШЕНСТВЕ МИРА
- ПО НЕОПУБЛИКОВАННОМУ ТЕКСТУ CENTURIA 4,89
- ГРИГОРИЙ КЕССЕЛЬ ШЕМОН ТАЙБУТЕ И ЕГО ПИСЬМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ
РОМЕИ И АРАМЕИ
- ЮРИЙ АРЖАНОВ «ПОСМОТРИМ, КАК ПРЕВОЗНЕСЛИ ДУШУ В СВОИХ РЕЧЕНИЯХ ТЕ, КТО БЫЛ ИСКУСЕН В МУДРОСТИ...». СИРИЙСКИЕ ПЕРЕВОДЫ ЭТИКО-ФИЛОСОФСКИХ ТЕКСТОВ
- ЮРИЙ АРЖАНОВ СИРИЙСКИЙ СБОРНИК СЕНТЕНЦИЙ ДИОГЕНА, СОКРАТА, ПЛАТОНА И АРИСТОТЕЛЯ
- АЛЕКСЕЙ МУРАВЬЕВ ЛЕГЕНДА О ЮЛИАНЕ ОТСТУПНИКЕ И ЕЕ СИРИЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ
- НИКОЛАЙ СЕЛЕЗНЕВ ИРАКЛИЙ II: ВОСТОЧНЫЙ ЭПИЗОД В ИСТОРИИ «ЭКУМЕНИЧЕСКОГО» ПРОЕКТА ВИЗАНТИЙСКОГО ИМПЕРАТОРА
ТЕКСТЫ И КОНТЕКСТЫ
- АНТОН ПРИТУЛА ВОСТОЧНОСИРИЙСКИЙ ПОЭТ КОНЦА XIII В.
- ДМИТРИЙ МОРОЗОВ К ТЕКСТОЛОГИИ АРАБО-ХРИСТИАНСКИХ ПАМЯТНИКОВ
- КОНСТАНТИН ПАНЧЕНКО РАЗРУШЕНИЕ ДАМАССКОЙ ЦЕРКВИ МАРТ МАРЙАМ В 924 Г. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОЧЕВИДЦА
- ДМИТРИЙ МОРОЗОВ, ЕКАТЕРИНА ГЕРАСИМОВА КАРОЛ И «ВОСТОЧНАЯ БИБЛИОТЕКА» АССЕМАНИ: ВОСТОЧНЫЙ ВЗГЛЯД НА ПОПУЛЯРИЗАЦИЮ СИРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ЕВРОПЕ
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 62 - 2012 - Поль Рикёр - Библейская герменевтика
Перевод выполнен Александром Гореловым
Символ
Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотекой в Париже
№62 (2012)
Париж-Москва
Выходит 2 раза в год
ISSN 0222–1292
Главный редактор Николай Мусхелишвили
Редактор номера Николай Мусхелишвили
Научное издание Института философии, теологии и истории св. Фомы
От редколлегии
Лоретта Дорниш
- Символические системы и интерпретация Библии: введение в сочинения Поля Рикёра
Поль Рикёр
- Библейская герменевтика
Символ № 63 - 2013 - Духовная культура Нидерландов и Северной Германии XIV-XVII веков
Символ
Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотекой в Париже
№ 63 (2013)
Париж-Москва
Выходит 2 раза в год
ISSN 0222–1292
Главный редактор Николай Мусхелишвили
Редактор номера Николай Мусхелишвили
Научное издание Института философии, теологии и истории св. Фомы
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
ГЕРТ ГРОТЕ
МИХАИЛ ХОРЬКОВ КАК МЫСЛИТЬ ДУХОВНОЕ? К ПЕРЕВОДУ СОЧИНЕНИЯ ГЕРТА ГРОТЕ «ТРАКТАТ О ЧЕТЫРЕХ РОДАХ ПРЕДМЕТОВ РАЗМЫШЛЕНИЯ»
ГЕРТ ГРОТЕ ТРАКТАТ О ЧЕТЫРЕХ РОДАХ ПРЕДМЕТОВ РАЗМЫШЛЕНИЯ
МИХАИЛ ХОРЬКОВ ГЕРТ ГРОТЕ О ДУХОВНОМ СМЫСЛЕ ТАИНСТВА БРАКА
МАРТИН Г. МЮЛДЕРС , C.SS.R ТРАКТАТ ГЕРТА ГРОТЕ «О БРАКЕ»
ХЕНДРИК ХЕРП
ЛЮЦИДИЙ ФЕРСХЮЙРЕН ЖИЗНЬ И СОЧИНЕНИЯ ХЕНДРИКА ХЕРПА
МИХАИЛ ХОРЬКОВ ХЕНДРИК ХЕРП О СИЛАХ ДУШИ И ИХ РОЛИ В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
НЕМЕЦКАЯ МИСТИКА В ПОЗДНЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ НИДЕРЛАНДАХ: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ТРАДИЦИЙ
АЛЕССАНДРА БЕККАРИЗИ ДИТРИХ ФРАЙБЕРГСКИЙ В НИДЕРЛАНДАХ: НОВЫЙ ДОКУМЕНТ НА НИЖНЕРЕЙНСКОМ ДИАЛЕКТЕ
ВЫБРЕН СХЕПСМА «РЕЧИ О РАЗЛИЧЕНИИ» МАЙСТЕРА ЭКХАРТА В СРЕДНЕВЕКОВЫХ НИДЕРЛАНДАХ
МИХАИЛ ХОРЬКОВ МАЙСТЕР ЭКХАРТ И ПСЕВДО-ДИОНИСИЙ АРЕОПАГИТ В НИДЕРЛАНДСКОЙ ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ЖЕНСКАЯ МИСТИКА СЕСТЕР МОНАСТЫРЯ СВ. АГНЕССЫ В АРНЕМЕ В XVI ВЕКЕ
КЕС СХЕПЕРС МИСТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СЕСТЕР МОНАСТЫРЯ СВ. АГНЕССЫ В АРНЕМЕ
МАРКУС ПОЛЬЦЕР ИОГАНН ТАУЛЕР И ГЕРТРУДА ГЕЛЬФТСКАЯ В БЕРЛИНСКИХ РУКОПИСНЫХ СОБРАНИЯХ
СРЕДНЕВЕКОВАЯ МИСТИКА В ДУХОВНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СЕВЕРНОЙ ГЕРМАНИИ XVII ВЕКА
ПОЛИНА СЕРКОВА МИСТИКА ДУХОВНОГО БРАКА И РЕЦЕПЦИЯ «ПРОПОВЕДЕЙ НА ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ» БЕРНАРДА КЛЕРВОСКОГО В НЕМЕЦКОЙ ДУХОВНО-НАЗИДАТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVII ВЕКА
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 64 - 2014 - Иванов - Эллинская религия страдающего бога
Париж-Москва
Редактор номера Николай Мусхелишвили
ISSN 0222–1292
220 стр.
ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА
I - IX
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КОММЕНТАРИИ (Г. ГУСЕЙНОВ)
Символ № 65 - 2015 - Иванов - Дионис и прадионисийство
Париж-Москва
ISSN 0222–1292
Редактор номера Николай Мусхелишвили
480 стр.
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ ДИОНИС И ПРАДИОНИСИЙСТВО
ПРЕДИСЛОВИЕ
- ГЛ. I. ИНОИМЕННЫЕ ДИОНИСЫ
- ГЛ. II. ДЕЛЬФИЙСКИЕ БРАТЬЯ
- ГЛ. III. ПРАДИОНИСИЙСКИЙ КОРЕНЬ МЕНАД
- ГЛ. IV. ГЕРОИ-ИПОСТАСИ ДИОНИСА
- ГЛ. V. ДИОНИСОВА СОПРЕСТОЛЬНИЦА
- ГЛ. VI. МАТЕРИКОВЫЙ КУЛЬТ
- ГЛ. VII. ОСТРОВНОЙ КУЛЬТ
- ГЛ. VIII. БУКОЛЫ
- ГЛ. IX. ДИОНИС ОРФИЧЕСКИЙ
- ГЛ. X. ПАТОС, КАТАРСИС, ТРАГЕДИЯ
- ГЛ. XI. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ТРАГЕДИИ
- ГЛ. XII. ПУТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ РЕЛИГИИ ДИОНИСА
КОММЕНТАРИИ (ГАСАН ГУСЕЙНОВ)
ПРОЕКЦИИ «ДИОНИСИЙСТВА» В БИОГРАФИИ ВЯЧЕСЛАВА ИВАНОВА
КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Символ № 67 - 2016 - Машкин - Система философии
Научное издание Института св. Фомы
Научный редактор Николай Мусхелишвили
ISSN 0222–1292
675 стр.
От редакционной коллегии
Николай Павлюченков. Архимандрит Серапион (Машкин) и его «Система Философии»
Аархимандрит Серапион (Машкин) Система философии: Опыт научного синтеза. В двух частях.
ЧАСТЬ I.
- Глава первая
- Глава вторая
- Глава третья
- Глава четвертая
Комментарии (Николай Павлюченков)
Символ № 68-69 - 2016 - Флоренский - Машкин
Журнал христианской культуры, основанный в 1979 году Славянской библиотеке в Париже
Париж-Москва (2016)
ISSN 0222–1292
ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Игумен Андроник (Трубачев). Павел Флоренский – архимандрит Серапион (Машки́н). Вместо предисловия
П. А. Флоренский. «К почести вышнего звания» (черты характера архимандрита Серапиона) –1906
Священник Павел Флоренский. Архимандрит Серапион Машки́н (Жизнь мыслителя) –1910–1917
- Вступление
- Глава первая (1854–1861)
- Глава вторая (1861–1868)
- Глава третья (1868–1875)
- Глава четвертая (1875–1882)
- Глава пятая (1882–1889)
- Глава шестая (1889–1896)
- Глава седьмая (1896–1903)
- Глава восьмая (1903–1906)
- Записи воспоминаний об архимандрите Серапионе священника Павла Флоренского согласно плану от 14 января 1914 г.
Приложение 1. Хронологическая схема жизни архимандрита Серапиона
Приложение 2. Список литературы об архимандрите Серапионе
Приложение 3. Список трудов и проповедей архимандрита Серапиона
Приложение 4. Архимандрит Серапион. Наброски статей
- 1. Моя автобиография (ок. 1900)
- 2. По поводу Казанского миссионерского съезда (14 сентября 1897)
- 3. Проект преобразования штатных монастырей (апрель 1899 – лето 1902)
- 4. Мимолетные рассуждения о иезуитизме, шпионстве, шаблонной морали и масонстве (26 января 1905)
Приложение 5. Воспоминания об отце Серапионе
- 1. Отзывы об о. Серапионе его племянницы О. А. Щепотьевой, рожденной Машкиной
- 2. О. А. Щепотьева (урожд. Машкина). Некоторые воспоминания об о. Серапионе
- 3. В. С. Мячкова. Заметки об отце Серапионе Машкине
Приложение 6. Письма о. протоиерея Валентина Николаевича Амфитеатрова к Екатерине Михайловне и к архимандриту Серапиону Машкиным
Приложение 7. Документы и письма священнику Павлу Флоренскому об архимандрите Серапионе
Символ №70 - 2017 - Франсиско Суарес и Духовные упражнения св. Игнатия Лойолы
Париж-Москва
Ответственнный редактор Томас Гарсия-Уидобро, SJ
Перевод Г. В. Вдовиной (Институт философии РАН, Общецерковная аспирантура и докторантура им. свв. Кирилла и Мефодия)
ISSN 0222–1292
От редакционной колегии
Хосеп Хименес Мелья. Введение
- 1. Франсиско Суарес: краткие биографические заметки
- 2. Краткий обзор духовной теологии Суареса
- 3. Франсиско Суарес как теолог-иезуит. Вдохновленность игнатианской харизмой в занятиях теологией
- 4. Исторический контекст сочинений «О силе и статусе религии» и «О религии Общества Иисуса»
- 5. Краткое содержание переведенного текста
- 6. Обоснование настоящего издания
- 7. Заключительные замечания
Франциско Суарес. О религии Общества Иисуса. Книга IX, Главы V–VII: В защиту «Духовных упражнений» Св. Игнатия
- Глава V О духовных упражнениях, которые применяет Общество в помощь ближним, и в первую очередь об их сущности и учении
- Глава VI Об искусстве, или методе, упражнений
- Глава VII О благоразумии, которого придерживался Игнатий, давая упражнения, и о том, как их следует применять
М. де Ириарте, S. J. Суарес – Комментатор «Упражнений» Св. Игнатия
Элеутерио Элордуй, S. J. Мистическая теология Суареса
Символ № 71 - 2019 - Флорентийский собор
Москва, Институт св. Фомы
ISSN 0222–1292
От редакционной коллегии
- Карл-Аугуст Финк. Евгений IV. Базельский и Ферраро-Флорентийский соборы
- В. Задворный, И. Лупандин. Ферраро-Флорентийский собор и его историческое значение
Буллы Папы Римского Евгения IV
- Булла «Laetentur caeli» об объединении с Греческой Церковью, 6 июля 1439 года
- Булла «Exultate Deo» об объединении с Армянской Церковью 22 ноября 1439 года
- Булла «Cantate Domino» об объединении с Коптской Церковью, 4 февраля 1442 года
- Булла «Multa et admirabilia» об объединении с Сирийской Церковью, 30 сентября 1444 года
- Булла «Benedictus sit Deus» об объединении с Маронитской Церковью, 7 августа 1445 года
После 2019 г не было номеров журнала?