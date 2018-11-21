От издателей. Я с большой радостью представляю вам этот текст, в котором совершается попытка сблизить две исторически различных и далеких друг от друга культуры, в то же время стремящиеся приблизится друг к другу, храня память о своих духовных учителях.

Возможно, что некоторые из этих фигур будут сложны для понимания, а возможно, даже и противоположны друг другу в двух вариантах прочтения (итальянском варианте АКЛИ и русском братства «Сретение»), но они — плод нашей истории, и возможно, нужно глубже узнать этих персонажей, чтобы понять подлинную причину того, почему они являются нашими учителями.

Таким образом, чтение может оказаться нелегким, но если приступить к нему в духе «свободы», то нам удастся понять находящегося перед нами собеседника. С другой стороны, огромным подспорьем для нас является наша общая вера во Христа, в того Иисуса из Назарета, который настолько возлюбил Бога и человека, что соединил в себе обе природы (качества).

Современные пути святости - Наши учителя

М.: Культурно-просветительский фонд «Преображение», 2013. — 294 с.

ISBN 978-5-905615-18-4

Современные пути святости - Наши учителя - Содержание

Предисловие - Джанбаттиста Армеллони

Предисловие - профессор священник Георгий Кочетков

Поиск учителей - Джованни Бьянки

Усилие памяти - Дмитрий Гасак

Отец Эрнесто Бальдуччи

Отец Джузеппе Доссетти

Джорджо Ла Пира

Джузеппе Лаццати

Дон Примо Маццолари

Дон Лоренцо Милани

Папа Иоанн Павел XXIII

Папа Павел VI

Эдит Штайн

Отец Давид Мария Турольдо

Симона Вейль

Сергей Аверинцев

Николай Бердяев

Протопресв. Виталий Боровой

Прот. Сергий Булгаков

En. Таврический Михаил (Грибановский)

Мать Мария (Скобцова)

Николай Неплюев

Архим. Таврион (Батозский)

Прот. Всеволод Шпиллер

Алессандро Коломбо

Современные пути святости - Наши учителя - Поиск учителей - Потребность следовать

Поиск учителей связан с нашей потребностью следовать за кем-то, кто бы нас направлял и помогал нам становиться свободнее. Учителя подобны иконам, они всегда должны быть перед нашим взором, чтобы к ним всегда можно было обратить взгляд и обратиться с молитвой в моменты растерянности, при встрече с трудностями, ожидающими нас на нашем личном пути и на пути нашей ассоциации. Этот текст, созданный усилиями АСЫ региона Канту, благодаря блестящей интуиции Алессандро Коломбо, можно поистине сравнить с галереей портретов, где каждый из запечатленных персонажей может помочь нам увидеть с новой точки зрения те или иные ситуации, в которые мы попадаем в хаосе современности. В нем упомянуты одиннадцать персонажей, с каждым из которых мы можем пройти участок пути, пытаясь проживать христианство более отчетливым и радикальным образом.

В каких-то случаях для ознакомления с тем или иным персонажем достаточно определить его место в истории, принять во внимание его опыт, поместить его на одну из полок истории и двигаться дальше, усвоив и «переварив» его, если можно так выразиться. Но поступить подобным образом с теми одиннадцатью учителями, о которых напомнили нам друзья из АСЫ зоны Канту, было бы неверным к ним отношением. Их нельзя так просто переварить, как нельзя переварить никакого христианина, пожелавшего быть таковым «всею крепостию своею». Попытки такие возможны, они могут даже оказаться полезными, но они бесполезны для той «активной медитации», которая является задачей христианской жизни. Неслучайно каждый из этих людей поставил в центр своей жизни измерение веры. Даже когда речь вдет о персонажах, активно вовлеченных в политику и общественную жизнь, это измерение их жизни не отделено от христианского измерения: именно потому, что самые глубокие прозрения в их деятельности стали возможными благодаря радикальной открытости опыту веры, ставшему для них опытом жизни «в компании» с окружавшими их людьми, свидетельством о том, что христианин не чужд событиям историй, но солидарен с теми, кто творит ее, будучи ведом жаждой истины и справедливости.

Таким образом, для этих учителей не существовало первоочередного и вторичного, они не были в первую очередь политиками, и во вторую — верующими людьми или монахами: перед нами просто христиане. Очевидно, что встреча с Христом из Назарета меняет суть нашего свидетельства так, как она меняет опыт нашей жизни, но она меняет не направление пути и не наше упорство в движении вперед. Одно дело — принимать участие в создании Конституции, быть одним из влиятельных лидеров той или иной политической партии, быть мэром большого города, принимать участие в мероприятиях, ассоциациях, конференциях, другое — принимать участие во Втором Ватиканском Соборе, уйти в монастырь, совершить паломничество на Святую Землю или стать жертвой Холокоста, но и в том и в другом случае быть движимым одной и той же верой.

Конечно, нужно признать, что судьба этих персонажей в Господе сложилась удачно. Без обращения к Христу, без учета внутренних отношений, невозможно объяснить многие события из их жизни. Без встречи с Христом из Назарета, без учета внутренних отношений с ним, нельзя объяснить многие удивительные человеческие и духовные достижения в их жизни. Неслучайно, все сводится, начинается и заканчивается на Слове Божием и Евхаристии, альфе и омеге христианской жизни.

Итак, перед нами ценное собрание свидетельств, которые невозможно просто «положить на полку», но которые могут сопровождать нас на жизненном пути, именно потому, что они призывают нас читать людей вместо книг. И, прежде всего, это призыв не отстраняться от пророческого опыта, в котором центральное место занимает Слово Божие, которое нужно ежедневно слышать, читать, перечитывать, обдумывать и медитировать над ним. Даже когда историческая эпоха, которую мы переживаем, подвергается новым варварским нашествиям. И в этом смысле эти одиннадцать персонажей нам еще предстоит открыть для себя. Это задача и для АКЛИ, и для всей итальянской церкви.

Обновление памяти

Следовательно, наша задача — обновление памяти и ее передача: и этот долг стоит превыше долга воздания почестей. И это не только потому, что мы ощущаем себя жертвами захлестнувшей наше общество потребительской мании, но еще и потому, что жизни этих людей могут стать для нас точками отсчета и дорожными указателями в тот переходный период, который мы сейчас проживаем. Память о них помогает нам развивать и организовывать свои мысли и чувства., служит нам упражнением. Они помогают нам, потому что именно из памяти рождается будущее: тот, кто не знает откуда пришел, не может знать куда идти.

Верно, что идеи приходят и уходят, а история остается, но нас не радует, когда нам говорят, что в мире царствует маловероятное. Мы ощущаем настоятельную потребность подобрать «разводной ключ», который помог бы нам разобрать по частям все более сложную и неразборчивую реальность, и только такой подход кажется нам легитимным и здоровым. Итак, я тоже думаю, что мир находится в потрясении, системы координат рушатся и теряются точки отсчета. Да, мы имеем дело с глобализацией! Но прежде всего эта неразбериха и трудности находятся внутри нас. Поэтому я осознал, что беспорядок нужно пробивать насквозь.