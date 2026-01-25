Прохоров Константин - Какой богач спасется - Жизнеописание Гавриила Ивановича Мазаева

Автор этой книги родился и вырос в Петропавловске, в небольшом городе в Северном Казахстане, где в первой четверти XX века, после переселения из Донской области, много лет прожил и Гавриил Иванович Мазаев, основатель и первый председатель Сибирского союза баптистов. Автор хорошо помнит старую мазаевскую мельницу, которая в годы его юности была уже наполовину разрушена, но даже тогда производила впечатление своей высотой и крепостью. Толщина кирпичного строения была такой, что когда на мельнице уже не осталось крыши, некоторые наши друзья спокойно расхаживали наверху по неровным краям могучих стен...

Сбор материалов для настоящей книги фактически начался в 1990-е годы. В то время ещё были живы люди, немало знавшие о Гаврииле Ивановиче. Они рассказывали о нём истории, услышанные от своих родителей, дедушек и бабушек. Хотя в советском прошлом о «богачах-капиталистах» принято было говорить неодобрительно, удивительное дело - о баптисте Мазаеве и тогда нередко звучали похвальные слова. В воспоминаниях людей, далёких от христианской веры, сообщалось о доброте Гавриила Ивановича, его отзывчивом сердце, удивительной готовности помогать бедным и нуждающимся. Когда же о Мазаеве вспоминали верующие, то и вовсе говорили о нём как о святом человеке.

В настоящем жизнеописании мы исходим из того, что святых - в смысле безгрешия - людей не бывает. И, конечно, мы увидим, что имелись свои недостатки, или несовершенства, у Гавриила Ивановича. Однако это нисколько не ставит под сомнение существование на земле людей праведных - по их вере в Христа и стремлению к святой жизни. В этом смысле они, несомненно, достойны памяти потомков. Если кто-то считает невероятные чудеса обязательными для биографии Божьих людей, того в данном случае ждёт разочарование. Пример Мазаева - это повседневная добрая христианская жизнь, не нуждающаяся в «благочестивых приукрашиваниях» и преувеличениях. Он не передвигал по молитве горы и не воскрешал умерших, но совершил много большее: решительно изменил жизнь тысяч людей, прежде далёких от Бога...

Прохоров Константин - Какой богач спасется - Жизнеописание Гавриила Ивановича Мазаева - 1858-1937

Омск - Штайнхаген: Samenkorn, 2023. - 661 с.: ил.

ISBN 978-3-86203-314-0

Прохоров Константин - Какой богач спасется - Жизнеописание Гавриила Ивановича Мазаева - 1858-1937 - Содержание

Предисловие

Глава 1. Детство и юность

Глава 2. Начало новой жизни

Глава 3. На Дону

Глава 4. На сибирских просторах

Глава 5. Омск - Петропавловск

Глава 6. Новые возможности

Глава 7. Перед войной

Глава 8. Первые годы войны

Глава 9. 1917- 1918 гг.

Глава 10. Белая Сибирь

Глава 11. Божий странник

Глава 12. Жизнь, насыщенная днями

Список основных источников

Указатель имен

Указатель географических названий

Приложения