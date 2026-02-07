В русской церковно-практической литературе не имеется исследований, нарочито посвященных вопросу истории тайной исповеди. Правда, в последнее время у нас появились отдельные издания, близко и даже непосредственно соприкасающиеся с этим предметом; но все они обязаны не нарочитому предприятию, а вызову побочных обстоятельств. Между тем в сфере истории вообще церковных установлений история тайной исповеди во всяком случае представляет вопрос, полный глубокого интереса. Думаем, что тем и другим в достаточной мере оправдывается издание предлагаемого теперь труда. Мы не задаемся целью представить всестороннюю историю исповеди; минуя внутреннюю, догматическую ее сторону, мы занимаемся только стороною внешнею, т. е. предлагаем историческое обозрение устава совершения исповеди и связанных с исповедью церковно-гражданских постановлений. Таким образом, настоящий труд представляет собственно обрядовоканоническое исследование. Соединение здесь двух точек зрения на предмет мотивируется как полным представлением внешней стороны исповеди, так и особенностью источников для изучения ее истории. Говоря последнее, мы разумеем тот известный факт, что канонические и литургические памятники для истории исповеди в Православной Восточной Церкви искони и до самого последнего времени всегда находились в неразрывной, генетической связи. Ставя своею задачею обозрение собственно внешней исторической судьбы исповеди, мы, затем, занимаемся этим предметом, главным образом, на основании рукописных источников. Это в одинаковой мере приложимо как к обрядовому, так и к каноническому элементу в нашем исследовании. Сообразно с таким преимущественным характером источников предлагаемого труда, последний обнимает собою в истории исповеди период собственно с Х-го и по XVI в. Тем не менее, имея в виду, что ясное представление предмета нашего исследования в период с X в. возможно только при представлении его за предыдущее время и что в некоторых частных вопросах, относящихся к внешней исторической судьбе исповеди, безусловно, должны иметь место и данные, доставляемые и от древнего периода Церкви, мы нашли нужным несколько коснуться истории исповеди и в период до X в. Ввиду этого всему нашему исследованию мы предпосылаем в смысле вводного краткий очерк внешней исторической судьбы исповеди до X в.; равным образом и в частных вопросах касательно исповеди, обсуждаемых в предлагаемом труде, мы считаем нужным сноситься с сведениями по ним, оставшимися от времени до X в. С другой стороны, имея в виду тот неоспоримый факт, что рукописные источники в деле исповедной практики, на всем православном Востоке, не теряли своего значения и с выходом печатных официальных церковно-практических изданий по предмету исповеди, и не теряли до самого позднейшего времени, мы нашли необходимым представить в нашем исследовании и сведения, доставляемые только что помянутыми изданиями, начиная с первоначальных из них и кончая современными. Сообразно с тем и другим, в настоящем издании предлагается опыт истории тайной исповеди с намеченной нами стороны за все время ее существования, причем только главное предпочтение отдается сведениям, доставляемым в этом случае рукописными памятниками. Александр Иванович Алмазов - Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по рукописям — В 2-х книгах — Книга 1 Издательский проект «Квадривиум», СПб., 2021. — 816 c. ISBN 978-5-7164-1143-2 Александр Иванович Алмазов - Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по рукописям — В 2-х книгах — Книга 1 - Содержание ТОМ I. Общий устав совершения исповеди Предисловие

Глава I. Краткий очерк внешней исторической судьбы исповеди в древней Восточной церкви (I-IX вв.)

Глава II. Устав совершения исповеди в Греческой Церкви с X в. до настоящего времени

Глава III. Историческая судьба исповедного чина в практике Югославянской Церкви

Глава IV. Последование исповеди в Русской Церкви по рукописным памятникам

Глава V. Метод самой исповеди и дополнительные статьи к исповедному уставу по русским рукописным памятникам

Глава VI. Устав исповеди в Русской Церкви со времени появления его в печати ТОМ II. Специальные уставы, отдельные молитвословия и церковно-гражданские постановления, относящиеся к исповеди [Предуведомление] Глава I. Уставы совершения исповеди при особых случаях

Глава II. Специальные уставы, соприкасающиеся с исповедью



Исповедь как сакраментальный способ для действительного очищения от грехов есть установление христианское. Отсюда само собою следует, что право пользования таким способом принадлежит каждому человеку, ставшему членом Церкви. Это с одной стороны. С другой, как уже замечено, ни один человек не может быть без греха, а вместе с тем каждый грешник, в силу психической потребности, инстинктивно стремится к очищению себя от содеянного им греха. Активное самоустранение от такого очищения, добавим, имеет своим последствием в Церкви лишение вечного общения с Богом в загробной жизни. Из таких же положений открывается далее, что пользование исповедью как благодатным средством, составляя собою один из обектов права каждого христианина, в то же самое время составляет и его неукоснительную обязанность. Таким образом, в отношении к члену Церкви как христианину исповедь есть право; в отношении же к нему как вообще к человеку она представляет собою его христианскую обязанность.

Такое двойственное значение исповеди в отношении лица ее принимающего составляет собою особую отличительную черту сакраментальной исповеди в ряду прочих таинств Православной Церкви, взятых в церковно-юридичесвом их отношении. Указываемая правоспособность каждого члена Церкви на очищение содеянных им грехов посредством акта сакраментального покаяния отчетливо устанавливается еще первоисточником церковного права — Священным Писанием, в тех его местах, где мы читаем здесь слова Иисуса Христа: «Сказываю…, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии»; «Приходящего ко Мне не изгоню вон»; и в особенности: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию».

В канонических правилах, и притом со ссылкою на одно из цитуемых мест Священного Писания, то же самое категорически проводится в самом древнейшем их кодексе — разумеем кодекс Апостольских правил. «Аще кто, епископ или пресвитер, — читаем мы здесь, — обращающегося от греха не приемлет, но отвергает: да будет извержен из священного чина. Опечаливает бо Христа, рекшего: “радость бывает на небеси о едином грешнице кающемся”». Один из знаменитых средневековых византийских канонистов, Зонара, комментируя это правило, прекрасно дополняет его детальный смысл, говоря: «Господь наш ради согрешивших преклонил небеса и нисшел, ибо Он сказал: “Я пришел…”; итак, кто не приемлет обращающегося от греха, тот противодействует Христу Богу нашему, а противодействующей и не повинующейся Ему не есть Его ученик; а не будучи Его учеником, не достоин священствовать. Ибо каким образом может быть принят Христом тот, кто делает себя антихристом, противясь воле Его ?». Что цитируемое Апостольское правило относится действительно к сакраментальной исповеди, а не к покаянию как внутреннему нравственному акту, это со всею очевидностью утверждается комментарием на оное другого знаменитого византийского канониста — Вальсамона.

Алмазов Александр - Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по рукописям - В 2-х книгах - Книга 2

СПб.; Саратов: ООО «Амирит», 2022. 816 c.

Издательский проект «Квадривиум» ISBN 978-5-00140-981-6

Алмазов Александр - Тайная исповедь в Православной Восточной Церкви. Опыт внешней истории. Исследование преимущественно по рукописям - В 2-х книгах - Книга 2 - Содержание

ТОМ II Специальные уставы, отдельные молитвословия и церковно-гражданские постановления, относящиеся к исповеди (окончание)

Глава III. Отдельные молитвы, относящиеся к исповеди

Глава IV. Исповедники

ТОМ III Приложения

ПРИЛОЖЕНИЯ К ПЕРВОМУ ТОМУ

Предварительные замечания

Отдел I. Греческие уставы исповеди

Отдел II. Югославянские уставы исповеди

Отдел III. Русские уставы исповеди

Отдел IV. Вопросные статьи в русских уставах исповеди

Отдел V. Поновления в русских уставах исповеди

Отдел VI. Дополнительные статьи к русским исповедным уставам

ПРИЛОЖЕНИЯ КО ВТОРОМУ ТОМУ

Отдел I. К истории исповедных уставов по особым случаям

Отдел II

Отдел III. Отдельные молитвы, относящиеся к исповеди

Указатель рукописей, из которых изданы памятники, с обозначением последних и мест, занимаемых ими в оригинале