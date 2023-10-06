Православная церковь и социализм
Идеи социализма, проникшие в Россию в 1830-е гг., с каждым десятилетием завоевывали себе все большее число сторонников и начиная со второй половины XIX в. стали предметом широкой общественной полемики. Не остались в стороне от нее и церковные авторы, вынужденные реагировать на политическую идеологию, бросившую вызов традиционному обществу и религии и обещавшую своим приверженцам построение «земного рая». Известный религиозный мыслитель протоиерей Сергий Булгаков писал о необходимости церковного осмысления социализма: «Его багровая звезда стоит на историческом небе, как грозное знамение, суд или пророчество, но, во всяком случае, как некая историческая действительность. <.״> Он стоит перед нами, как загадка Сфинкса, готового пожрать ее не разгадавших. И если перед всем миром он предстоит как угроза или, по крайней мере, кризис, то в отношении к Церкви он содержит вопрошание о своем религиозном смысле или ценности: проклятие или благословение на нем, принадлежит ли он к civitas Dei,1 или civitas diabolica,1 2 к Вавилону, повергаемому ангелом (Апок. 17—18), или к граду Божьему, сходящему с неба? Ибо Церковь ответственна о жизни своего человечества и не должна остаться безучастной к его духовным нуждам».’
В России Православная церковь включилась в публичную дискуссию о социализме во второй половине XIX в., когда, с одной стороны, это политическое учение уже получило довольно рокое распространение в стране, а с другой — Церковь обрела возможность обращаться к своим чадам через собственные органы периодической печати, прежде всего через епархиальные издания, позволявшие в своей неофициальной части публично и оперативно высказываться по значимым вопросам, волновавшим русское общество. К началу XX в. полемика о социализме приобрела еще большую актуальность, поскольку в результате промышленной революции резко увеличилась численность рабочего класса, оказавшегося наиболее восприимчивым к социалистическим идеям, а идеи социализма обрели форму политических программ. Если «социализм Герцена, Белинского и Чернышевского не проникал ״вглубь“ паствы, затрагивая лишь периферийные для Церкви группы городского населения, немногочисленного в огромной крестьянской стране», то появление «массового рабочего класса с собственной идентичностью создало новые проблемы как для государства, так и для Церкви».
Церковная реакция на социализм и коммунизм, первоначально имевшая преимущественно обличительный характер (но вместе с тем отмечавшая и сильные стороны этих учений), достигла максимальной остроты в начале XX в., что было связано с революционной смутой 1905—1907 гг., революцией 1917 г., ростом симпатий масс к социалистическим партиям, Гражданской войной и победой большевиков, предпринявших попытку построения социализма и коммунизма, сопровождавшуюся сломом традиционных общественных институтов и борьбой с Церковью. В революционном 1917 г. в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание в церковной печати публиковались программы политических партий. Первыми в «Известиях по Петроградской епархии» были изданы программы социалистических партий: Российской социал-демократической рабочей партии и Партии социалистов-революционеров.1 2 После утверждения советской власти кратковременное оживление дискуссии о социализме в церковной среде возобновилось в связи с обновленческим движением, но довольно быстро угасло. В СССР, взявшем курс на искоренение религии и уничтожение Церкви, последняя лась права публичного голоса, и церковная дискуссия о социализме стала возможна лишь за пределами Отечества — в Русском зарубежье. С корректировкой курса церковно-государственных отношений, начавшейся в годы Великой Отечественной войны, Церковь получила возможность (хоть и крайне ограниченную) высказываться о событиях общественно-политической жизни со страниц возрожденного «Журнала Московской Патриархии», но, находясь в зависимости от коммунистической власти, предпринявшей попытку построения атеистического общества, была вынуждена играть по ее правилам и к значимым для СССР датам, как правило, связанным с юбилеями Октябрьской революции, давать комплиментарную оценку социалистическому строю. Лишь под конец существования СССР в связи с начавшейся перестройкой поле дозволенного было существенно расширено, и церковные авторы получили возможность говорить и писать не только о достижениях социализма, но и о его промахах и ошибках. Распад СССР, отказ от коммунизма и социализма в качестве государственной идеологии тем не менее не превратили эти идейные течения исключительно в достояние истории. У социализма, как и у коммунизма, по-прежнему остается немало сторонников, причем таковые встречаются не только среди атеистов, но и среди православных христиан, представителей духовенства и современных церковных публицистов. Не уходят в прошлое и попытки соединить социализм и христианство, наглядным подтверждением чему являются недавние слова лидера КПРФ Г. А. Зюганова, назвавшего Христа «первым коммунистом на планете» и заявившего о полном совпадении Нагорной проповеди и Морального кодекса строителя коммунизма.1 Заметное влияние продолжают оказывать книги бывшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), одного из наиболее последовательных и принципиальных критиков социализма в первой половине 1990-х гг.1 2 Все это, на наш взгляд, делает предельно актуальным и важным обращение к опыту церковного осмысления социализма в России, Русском жье и СССР, поскольку на многие вопросы, волнующие современное общество, ответы были даны уже тогда, и осмысление дилеммы о совместимости или несовместимости православного христианства с социализмом едва ли может быть продуктивным без обращения к наследию церковной русской мысли второй половины XIX — XX в.
Православная церковь и социализм - Вторая половина XIX — XX век
Под ред. А. А. Иванова; вступ. ст., сост., коммент. А. А. Иванова, И. В. Амбарцумова, К. А. Костромина, И. В. Петрова, А. А. Чемакина. — СПб.: Владимир Даль, 2023. — 715 с.
ISBN 978-5-93615-341-9
Православная церковь и социализм – Содержание
Иванов А. А., Амбарцумов И. В., Костромин К. А, Петров И. В., Чемакин А. А. Церковное осмысление социализма: pro et contra
Часть 1. Век девятнадцатый
- Родосский А. С. Коммунизм и христианская любовь (1869)
- Иванцов-Платонов А. М., прот. Христианское учение о любви к человечеству сравнительно с крайностями учений социалистическими (с сокращениями) (1877)
- Хойнацкий А. ф., прот. Коммунизм, его история, воззрения и задачи (фрагмент) (1879)
- Петров Г. С., свягц. Евангелие как основа жизни (фрагменты) (1898)
Часть 2. Революционная смута (1905—1907)
- Антоний (Храповицкий), архиеп. Архипастырское окружное послание (с сокращениями) (1905)
- Любомудров А. А. Социализм и христианство (1905)
- Аквилонов Е. П., прот. Христианство и социал-демократия в отношении к современным событиям (1905)
- Восторгов И. И, прот. «Христианский социализм» (с сокращениями) (1905)
- Восторгов И. И., прот. Берегись обманных речей (против социалистов всех партий) (с сокращениями) (1905)
- Восторгов И. И., прот. Можно ли христианину быть социалистом? (1906)
- Владимир (Богоявленский), митр. Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократической пропагандой (с сокращениями) (1906)
- Андрей (Ухтомский), еп. К характеристике господ социалистов (1906)
- Андрей (Ухтомский), еп. Чем силен социализм (1906)
- Смирнов А. В., прот. Христианство и социализм (1906)
- Михаил (Семенов), архим. Как я стал народным социалистом (1907)
Часть 3. Эпоха думской монархии (1907—1917)
- Лелюхин И., диак. Социализм как религия человекообожания (1908)
- Вопросы социализма на IV Всероссийском миссионерском съезде (1908)
- \Айвазов И. Г] Программа для преподавания в духовных семинариях сведений по обличению социализма (1909)
- Экземплярский В. И. Отзыв о преподавании обличения социализма (1909)
- Алексий (Дородницын), еп. Христианство и коммунизм (1909)
- Левитов П. В. Христианство и социализм (1909)
- Галахов И. И., свящ. Социализм и христианство (с сокращениями) (1912)
- Троицкий В. А. (будущий еп. Иларион). Христианство и социализм. На современные темы (1913)
Часть 4. Революция и Гражданская война
- Булгаков С. Н. Христианство и социализм (1917)
- Андрей (Ухтомский), еп. Несколько слов о социализме (1917)
- Прохоров Г. В. Социализм, христианство и христианский социализм (с сокращениями) (1917)
- Чуков В. К., прот. (будущий митр. Григорий). Политические партии и христианская церковь (1917)
- Петров Н. В., прот. Отношение социализма к религии и христианству (1918)
- Ясинский В., прот. Апостолы христианства и проповедники социализма. Параллель (1918)
- Сергий (Лавров), еп. Социализм и христианство (1918)
Часть 5. Русская Церковь на чужбине
- Русский Всезаграничный Церковный Собор. Основные тезисы обличения лжеучения социализма (1921)
- Булгаков С. Н., прот. Православие и социализм (письмо в редакцию) (1929)
- филарет (Вознесенский), игум. Христианство и коммунизм (1936)
- Мария (Скобцова), монахиня. Четыре портрета (фрагмент) (1939)
- Синод Русской Православной Церкви Заграницей. Анафема Ленину и прочим гонителям Христовой Церкви (1970)
- Шмеман А. Д, прот. Отрывки из дневников (1975—1982)
Часть 6. Русская Церковь в СССР
- Львов В. Н. Возврат к первоначальному христианству (1922)
- Семенов К. В., свящ. Русская Церковь и социальная революция (1922)
- Сергий (Страгородский), патриарх. Православная Русская Церковь и советская власть (к созыву Поместного собора Православной Церкви) (фрагмент) (1924)
- Доклад А. И. Введенского (1925)
- Сергий (Воскресенский), митр. Большевизм надо сокрушить (1943)
- Харьюзов Н. А., прот. «Кесарево кесарю, а Божие Богу» (1947)
- Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Проповедь 13 мая 1948 года
- Вениамин (федченков), митр. На рубеже двух эпох (фрагменты) (1956)
- Соколовский П. С., прот. Христианство в революции (1967)
- Заболотский Н. А. Русская Православная Церковь в новых социальных условиях (1967)
- Послание Святейшего Патриарха и Священного Синода в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции (1967)
- Иоанн (Вендланд), митр. Во имя справедливого мира и лучшей жизни (1970)
- Адельгейм П. А., прот. Своими глазами (фрагменты) (1975)
- Заболотский Н. А. К шестидесятилетию социалистической отчизны (1977)
- Речь Святейшего Патриарха Пимена (фрагмент) (1977)
- Кирилл (Гундяев), архиеп. Церковь в отношении к обществу в условиях перестройки (фрагмент) (1990)
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