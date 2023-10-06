Православная церковь и социализм

Идеи социализма, проникшие в Россию в 1830-е гг., с каждым десятилетием завоевывали себе все большее число сторонников и начиная со второй половины XIX в. стали предметом широкой общественной полемики. Не остались в стороне от нее и церковные авторы, вынужденные реагировать на политическую идеологию, бросившую вызов традиционному обществу и религии и обещавшую своим приверженцам построение «земного рая». Известный религиозный мыслитель протоиерей Сергий Булгаков писал о необходимости церковного осмысления социализма: «Его багровая звезда стоит на историческом небе, как грозное знамение, суд или пророчество, но, во всяком случае, как некая историческая действительность. <.״> Он стоит перед нами, как загадка Сфинкса, готового пожрать ее не разгадавших. И если перед всем миром он предстоит как угроза или, по крайней мере, кризис, то в отношении к Церкви он содержит вопрошание о своем религиозном смысле или ценности: проклятие или благословение на нем, принадлежит ли он к civitas Dei,1 или civitas diabolica,1 2 к Вавилону, повергаемому ангелом (Апок. 17—18), или к граду Божьему, сходящему с неба? Ибо Церковь ответственна о жизни своего человечества и не должна остаться безучастной к его духовным нуждам».’

В России Православная церковь включилась в публичную дискуссию о социализме во второй половине XIX в., когда, с одной стороны, это политическое учение уже получило довольно рокое распространение в стране, а с другой — Церковь обрела возможность обращаться к своим чадам через собственные органы периодической печати, прежде всего через епархиальные издания, позволявшие в своей неофициальной части публично и оперативно высказываться по значимым вопросам, волновавшим русское общество. К началу XX в. полемика о социализме приобрела еще большую актуальность, поскольку в результате промышленной революции резко увеличилась численность рабочего класса, оказавшегося наиболее восприимчивым к социалистическим идеям, а идеи социализма обрели форму политических программ. Если «социализм Герцена, Белинского и Чернышевского не проникал ״вглубь“ паствы, затрагивая лишь периферийные для Церкви группы городского населения, немногочисленного в огромной крестьянской стране», то появление «массового рабочего класса с собственной идентичностью создало новые проблемы как для государства, так и для Церкви».

Церковная реакция на социализм и коммунизм, первоначально имевшая преимущественно обличительный характер (но вместе с тем отмечавшая и сильные стороны этих учений), достигла максимальной остроты в начале XX в., что было связано с революционной смутой 1905—1907 гг., революцией 1917 г., ростом симпатий масс к социалистическим партиям, Гражданской войной и победой большевиков, предпринявших попытку построения социализма и коммунизма, сопровождавшуюся сломом традиционных общественных институтов и борьбой с Церковью. В революционном 1917 г. в связи с подготовкой к выборам в Учредительное собрание в церковной печати публиковались программы политических партий. Первыми в «Известиях по Петроградской епархии» были изданы программы социалистических партий: Российской социал-демократической рабочей партии и Партии социалистов-революционеров.1 2 После утверждения советской власти кратковременное оживление дискуссии о социализме в церковной среде возобновилось в связи с обновленческим движением, но довольно быстро угасло. В СССР, взявшем курс на искоренение религии и уничтожение Церкви, последняя лась права публичного голоса, и церковная дискуссия о социализме стала возможна лишь за пределами Отечества — в Русском зарубежье. С корректировкой курса церковно-государственных отношений, начавшейся в годы Великой Отечественной войны, Церковь получила возможность (хоть и крайне ограниченную) высказываться о событиях общественно-политической жизни со страниц возрожденного «Журнала Московской Патриархии», но, находясь в зависимости от коммунистической власти, предпринявшей попытку построения атеистического общества, была вынуждена играть по ее правилам и к значимым для СССР датам, как правило, связанным с юбилеями Октябрьской революции, давать комплиментарную оценку социалистическому строю. Лишь под конец существования СССР в связи с начавшейся перестройкой поле дозволенного было существенно расширено, и церковные авторы получили возможность говорить и писать не только о достижениях социализма, но и о его промахах и ошибках. Распад СССР, отказ от коммунизма и социализма в качестве государственной идеологии тем не менее не превратили эти идейные течения исключительно в достояние истории. У социализма, как и у коммунизма, по-прежнему остается немало сторонников, причем таковые встречаются не только среди атеистов, но и среди православных христиан, представителей духовенства и современных церковных публицистов. Не уходят в прошлое и попытки соединить социализм и христианство, наглядным подтверждением чему являются недавние слова лидера КПРФ Г. А. Зюганова, назвавшего Христа «первым коммунистом на планете» и заявившего о полном совпадении Нагорной проповеди и Морального кодекса строителя коммунизма.1 Заметное влияние продолжают оказывать книги бывшего митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), одного из наиболее последовательных и принципиальных критиков социализма в первой половине 1990-х гг.1 2 Все это, на наш взгляд, делает предельно актуальным и важным обращение к опыту церковного осмысления социализма в России, Русском жье и СССР, поскольку на многие вопросы, волнующие современное общество, ответы были даны уже тогда, и осмысление дилеммы о совместимости или несовместимости православного христианства с социализмом едва ли может быть продуктивным без обращения к наследию церковной русской мысли второй половины XIX — XX в.

Православная церковь и социализм - Вторая половина XIX — XX век

Под ред. А. А. Иванова; вступ. ст., сост., коммент. А. А. Иванова, И. В. Амбарцумова, К. А. Костромина, И. В. Петрова, А. А. Чемакина. — СПб.: Владимир Даль, 2023. — 715 с.

ISBN 978-5-93615-341-9

Православная церковь и социализм – Содержание

Иванов А. А., Амбарцумов И. В., Костромин К. А, Петров И. В., Чемакин А. А. Церковное осмысление социализма: pro et contra

Часть 1. Век девятнадцатый

Родосский А. С. Коммунизм и христианская любовь (1869)

Иванцов-Платонов А. М., прот. Христианское учение о любви к человечеству сравнительно с крайностями учений социалистическими (с сокращениями) (1877)

Хойнацкий А. ф., прот. Коммунизм, его история, воззрения и задачи (фрагмент) (1879)

Петров Г. С., свягц. Евангелие как основа жизни (фрагменты) (1898)

Часть 2. Революционная смута (1905—1907)

Антоний (Храповицкий), архиеп. Архипастырское окружное послание (с сокращениями) (1905)

Любомудров А. А. Социализм и христианство (1905)

Аквилонов Е. П., прот. Христианство и социал-демократия в отношении к современным событиям (1905)

Восторгов И. И, прот. «Христианский социализм» (с сокращениями) (1905)

Восторгов И. И., прот. Берегись обманных речей (против социалистов всех партий) (с сокращениями) (1905)

Восторгов И. И., прот. Можно ли христианину быть социалистом? (1906)

Владимир (Богоявленский), митр. Наша пастырская задача в борьбе с социал-демократической пропагандой (с сокращениями) (1906)

Андрей (Ухтомский), еп. К характеристике господ социалистов (1906)

Андрей (Ухтомский), еп. Чем силен социализм (1906)

Смирнов А. В., прот. Христианство и социализм (1906)

Михаил (Семенов), архим. Как я стал народным социалистом (1907)

Часть 3. Эпоха думской монархии (1907—1917)

Лелюхин И., диак. Социализм как религия человекообожания (1908)

Вопросы социализма на IV Всероссийском миссионерском съезде (1908)

\Айвазов И. Г] Программа для преподавания в духовных семинариях сведений по обличению социализма (1909)

Экземплярский В. И. Отзыв о преподавании обличения социализма (1909)

Алексий (Дородницын), еп. Христианство и коммунизм (1909)

Левитов П. В. Христианство и социализм (1909)

Галахов И. И., свящ. Социализм и христианство (с сокращениями) (1912)

Троицкий В. А. (будущий еп. Иларион). Христианство и социализм. На современные темы (1913)

Часть 4. Революция и Гражданская война

Булгаков С. Н. Христианство и социализм (1917)

Андрей (Ухтомский), еп. Несколько слов о социализме (1917)

Прохоров Г. В. Социализм, христианство и христианский социализм (с сокращениями) (1917)

Чуков В. К., прот. (будущий митр. Григорий). Политические партии и христианская церковь (1917)

Петров Н. В., прот. Отношение социализма к религии и христианству (1918)

Ясинский В., прот. Апостолы христианства и проповедники социализма. Параллель (1918)

Сергий (Лавров), еп. Социализм и христианство (1918)

Часть 5. Русская Церковь на чужбине

Русский Всезаграничный Церковный Собор. Основные тезисы обличения лжеучения социализма (1921)

Булгаков С. Н., прот. Православие и социализм (письмо в редакцию) (1929)

филарет (Вознесенский), игум. Христианство и коммунизм (1936)

Мария (Скобцова), монахиня. Четыре портрета (фрагмент) (1939)

Синод Русской Православной Церкви Заграницей. Анафема Ленину и прочим гонителям Христовой Церкви (1970)

Шмеман А. Д, прот. Отрывки из дневников (1975—1982)

Часть 6. Русская Церковь в СССР

Львов В. Н. Возврат к первоначальному христианству (1922)

Семенов К. В., свящ. Русская Церковь и социальная революция (1922)

Сергий (Страгородский), патриарх. Православная Русская Церковь и советская власть (к созыву Поместного собора Православной Церкви) (фрагмент) (1924)

Доклад А. И. Введенского (1925)

Сергий (Воскресенский), митр. Большевизм надо сокрушить (1943)

Харьюзов Н. А., прот. «Кесарево кесарю, а Божие Богу» (1947)

Лука (Войно-Ясенецкий), архиеп. Проповедь 13 мая 1948 года

Вениамин (федченков), митр. На рубеже двух эпох (фрагменты) (1956)

Соколовский П. С., прот. Христианство в революции (1967)

Заболотский Н. А. Русская Православная Церковь в новых социальных условиях (1967)

Послание Святейшего Патриарха и Священного Синода в связи с 50-летием Великой Октябрьской социалистической революции (1967)

Иоанн (Вендланд), митр. Во имя справедливого мира и лучшей жизни (1970)

Адельгейм П. А., прот. Своими глазами (фрагменты) (1975)

Заболотский Н. А. К шестидесятилетию социалистической отчизны (1977)

Речь Святейшего Патриарха Пимена (фрагмент) (1977)

Кирилл (Гундяев), архиеп. Церковь в отношении к обществу в условиях перестройки (фрагмент) (1990)

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