Общая история Церкви - От зарождения Церкви к Реформации I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви. IV-XV века

После смерти императора Галерия Максимин Даза попытался возобновить притеснения христиан якобы по просьбе жителей Никомидии и других городов. Одновременно он заключил союз с Максенцием против Константина и Лициния. Началась война коалиций. 28 октября 312 г. Константин победил узурпатора Максенция в битве у Мульвиева (Мйльвиева) моста и занял Рим, объединив в своих руках весь римский Запад. С этой победой связано одно из важнейших событий христианской истории — так называемое обращение Константина.

29 октября 313 г. Константин вступил в Рим и сразу же заявил о своих христианских симпатиях. Нарушив древнюю традицию, он демонстративно отказался от посещения храма Юпитера Капитолийского. На месте казарм конной гвардии была заложена христианская базилика — Латеранский Собор, посвященный св. Иоанну Крестителю, который до сих пор считается главным кафедральным собором Италии и «матерью и главой» всех церквей католического мира.