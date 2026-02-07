После смерти императора Галерия Максимин Даза попытался возобновить притеснения христиан якобы по просьбе жителей Никомидии и других городов. Одновременно он заключил союз с Максенцием против Константина и Лициния. Началась война коалиций. 28 октября 312 г. Константин победил узурпатора Максенция в битве у Мульвиева (Мйльвиева) моста и занял Рим, объединив в своих руках весь римский Запад. С этой победой связано одно из важнейших событий христианской истории — так называемое обращение Константина.
29 октября 313 г. Константин вступил в Рим и сразу же заявил о своих христианских симпатиях. Нарушив древнюю традицию, он демонстративно отказался от посещения храма Юпитера Капитолийского. На месте казарм конной гвардии была заложена христианская базилика — Латеранский Собор, посвященный св. Иоанну Крестителю, который до сих пор считается главным кафедральным собором Италии и «матерью и главой» всех церквей католического мира.
Впрочем, язычество продолжало оставаться официальной религией. На триумфальной арке Константина, воздвигнутой римским Сенатом, христианская символика отсутствует, хотя и упомянуто, что на освобождение Рима от тирана он выступил «по побуждению Божества» ( instinctuDivinitatis). Если прежде Константин практиковал официальный римский культ, с особым почитанием Непобедимого Солнца, а его отношение к христианству не выходило за рамки веротерпимости, то после взятия Рима он стал открыто симпатизировать христианству. Позднее в новооснованной столице — Константинополе — Константин приказал изобразить себя во вполне «синкретическом» виде: со сферой в левой руке, как у Юпитера, в короне из солнечных лучей, как у Аполлона, и с христианским крестом в правой руке.
Общая история Церкви - От зарождения Церкви к Реформации I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви. IV-XV века
Составитель и ответственный редактор доктор экономических наук, профессор, архимандрит Филипп (Симонов)
Рецензенты:
доктор теологии, профессор кафедры истории Восточных Церквей Мюнстерского университета Т. Бремер (ФРГ),
кандидат философских наук, магистр богословия, профессор, заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Ю. Н. Митрофанов,
доктор исторических наук, профессор В. В. Керов
М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 1128 с.: ил.
ISBN 978-5-6044876-1-7
ISBN 978-5-6044876-3-1 (Кн. 2)
Общая история Церкви - От зарождения Церкви к Реформации I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви. IV-XV века - Содержание
Глава III Признание христианства в Римской империи. Становление церковной организации (IV-VI века). Триадологический вызов
- Прекращение гонений на христиан. Миланский эдикт Константина и Лициния
- Прохристианская политика Константина Великого
- Соборы
- Ереси и единство Церкви
- Триадологический вызов: арианство. I и II Вселенские Соборы. Символ веры
- Отношение к Церкви наследников Константина
- Утверждение христианства в качестве государственной религии: от Феодосия I до Юстиниана
- Церковь и государство в христианской Империи
- Церковная организация
- Христианство за пределами Империи. Миссионерство
Глава IV Христологический вызов и первое разделение Церкви (несторианство — монофизитство и монофелитство — иконоборчество)
- Несторианство. III Вселенский Собор (431 год)
- Монофизитство. IV Вселенский Собор (451 год)
- После Халкидона. Энотикон
- Церковная политика Юстиниана. V Вселенский Собор (553 год). Формирование параллельной «монофизитской» церковной иерархии
- От Юстиниана до Ираклия. Монофелитство. VI Вселенский Собор
- Древние Восточные (Ориентальные) Церкви
- Дальнейшее распространение христианства: христианизация Британских островов
- Иконоборческий спор. VII Вселенский Собор
Глава V Очерк истории Армянской Апостольской Церкви в древности и в Средневековье
- Основание Армянской Церкви
- Армянская Церковь и вероопределение Халкидонского Собора
- Армяно-византийские отношения и монофелитство
- Арабское вторжение в христианский мир Закавказья
- Две Армении
- Армяно-латинские церковные отношения в XII-XIV веках
- Католические миссии и начало армянского экуменизма
- Эволюция структуры Армянской Церкви
Глава VI Христианский Запад в раннем Средневековье: формирование папской теократии
- Рим в составе Византийской империи (536-735 годы)
- Рим и Франкская держава
- Папство в эпоху раннего Средневековья
- Порядок избрания пап
- Клюнийское движение и григорианская реформа
- IV Латеранский Собор
Глава VII Пневматологический вызов. Второе разделение Церкви: восточное (православное) и западное (католическое) христианство
- Папа Николай I и патриарх Фотий. Болгарский вопрос и Filioque
- «Великая схизма» 1054 года
- Попытки преодоления раскола
- Крестовые походы
- Церковь в Византийской империи: организация, богословие, монашество
- Христианизация славян и распространение христианства на Руси в X-XV веках
Глава VIII Литургическое осмысление организационной и богословской системы Церкви
- Богослужение как осмысление и манифестация христианской догматики (педагогика богослужения)
- Богослужение как центр иерархической организационной структуры христианской Церкви
- Типология христианского богослужения
- Западный тип богослужения
- Восточный тип богослужения
- Армянский обряд
Глава IX Раннехристианский город: от Античности к Средневековью
- Вводные историографические замечания
- Рим в IV-IX веках
- Литургия в городе
- Кладбища. Катакомбы
- Базилики IV века
- Церкви, монастыри, жилые зоны
- Херсонес (Херсон) Таврический и Питиус в Абхазии
Глава X Папство и власть: sacerdotium и imperium
- Imperium и sacerdotium («царство» и «священство»)
- Кризис бенедиктинского монашества. Формирование орденской системы
- Богословское мировосприятие: рационализм и мистицизм. Схоластика
- Папская супрематия
- Борьба за инвеституру
- Пересмотр политических идей: клерикализация светской власти (imperium)
- Деклерикализация и сакрализация светской власти и государства
Глава XI Организационный кризис папства. Концилиаризм
- Авиньонское пленение пап (1309-1378 годы)
- Кризис папства: «великая западная схизма» и богословие концилиаризма
- Концилиаризм и папская супрематия
Глава XII Христианский Запад и вызов Возрождения (христианство и гуманизм)
- Католическая Церковь и Возрождение. Христианский гуманизм
- Ренессансное папство
- Константинопольский Патриархат накануне турецкого завоевания Империи
- Унионизм — католическое осмысление церковного единства
- Лионская уния
- Ферраро-Флорентийская уния
Глава XIII Христианский Восток: проблема сохранения религиозной идентичности
- Восточные Патриархаты и арабское завоевание
- Греческий православный Восток в период османского завоевания
- Православие на Балканах и в западнославянских землях в XIII—XVIII веках
- Русская Церковь в XI-XV веках
Глава XIV Средневековые ереси
- Общая характеристика средневековых ересей и проблем, связанных с их изучением
- Еретические группы в Европе в XI — первой половине XII века7
- Катары
- Вальденсы
- Спиритуалы и бегины
- Лолларды
- Гуситы
Рекомендуемая литература и источники
Принятые сокращения
М.: Наука, 2017. - 829 с.?