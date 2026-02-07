Общая история Церкви - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви IV-XV века

Общая история Церкви - От зарождения Церкви к Реформации I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви. IV-XV века
После смерти императора Галерия Максимин Даза попытался возобновить притеснения христиан якобы по просьбе жителей Никомидии и других городов. Одновременно он заключил союз с Максенцием против Константина и Лициния. Началась война коалиций. 28 октября 312 г. Константин победил узурпатора Максенция в битве у Мульвиева (Мйльвиева) моста и занял Рим, объединив в своих руках весь римский Запад. С этой победой связано одно из важнейших событий христианской истории — так называемое обращение Константина.
29 октября 313 г. Константин вступил в Рим и сразу же заявил о своих христианских симпатиях. Нарушив древнюю традицию, он демонстративно отказался от посещения храма Юпитера Капитолийского. На месте казарм конной гвардии была заложена христианская базилика — Латеранский Собор, посвященный св. Иоанну Крестителю, который до сих пор считается главным кафедральным собором Италии и «матерью и главой» всех церквей католического мира.
Впрочем, язычество продолжало оставаться официальной религией. На триумфальной арке Константина, воздвигнутой римским Сенатом, христианская символика отсутствует, хотя и упомянуто, что на освобождение Рима от тирана он выступил «по побуждению Божества» ( instinctuDivinitatis). Если прежде Константин практиковал официальный римский культ, с особым почитанием Непобедимого Солнца, а его отношение к христианству не выходило за рамки веротерпимости, то после взятия Рима он стал открыто симпатизировать христианству. Позднее в новооснованной столице — Константинополе — Константин приказал изобразить себя во вполне «синкретическом» виде: со сферой в левой руке, как у Юпитера, в короне из солнечных лучей, как у Аполлона, и с христианским крестом в правой руке.

Общая история Церкви - От зарождения Церкви к Реформации I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви. IV-XV века

Составитель и ответственный редактор доктор экономических наук, профессор, архимандрит Филипп (Симонов)
Рецензенты:
доктор теологии, профессор кафедры истории Восточных Церквей Мюнстерского университета Т. Бремер (ФРГ),
кандидат философских наук, магистр богословия, профессор, заведующий кафедрой церковно-исторических дисциплин Санкт-Петербургской духовной академии протоиерей Ю. Н. Митрофанов,
доктор исторических наук, профессор В. В. Керов
М.: Издательский дом «Познание», 2022. — 1128 с.: ил.
ISBN 978-5-6044876-1-7
ISBN 978-5-6044876-3-1 (Кн. 2)

Общая история Церкви - От зарождения Церкви к Реформации I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви. IV-XV века - Содержание

Глава III Признание христианства в Римской империи. Становление церковной организации (IV-VI века). Триадологический вызов
  • Прекращение гонений на христиан. Миланский эдикт Константина и Лициния
  • Прохристианская политика Константина Великого
  • Соборы
  • Ереси и единство Церкви
  • Триадологический вызов: арианство. I и II Вселенские Соборы. Символ веры
  • Отношение к Церкви наследников Константина
  • Утверждение христианства в качестве государственной религии: от Феодосия I до Юстиниана
  • Церковь и государство в христианской Империи
  • Церковная организация
  • Христианство за пределами Империи. Миссионерство
Глава IV Христологический вызов и первое разделение Церкви (несторианство — монофизитство и монофелитство — иконоборчество)
  • Несторианство. III Вселенский Собор (431 год)
  • Монофизитство. IV Вселенский Собор (451 год)
  • После Халкидона. Энотикон
  • Церковная политика Юстиниана. V Вселенский Собор (553 год). Формирование параллельной «монофизитской» церковной иерархии
  • От Юстиниана до Ираклия. Монофелитство. VI Вселенский Собор
  • Древние Восточные (Ориентальные) Церкви
  • Дальнейшее распространение христианства: христианизация Британских островов
  • Иконоборческий спор. VII Вселенский Собор
Глава V Очерк истории Армянской Апостольской Церкви в древности и в Средневековье
  • Основание Армянской Церкви
  • Армянская Церковь и вероопределение Халкидонского Собора
  • Армяно-византийские отношения и монофелитство
  • Арабское вторжение в христианский мир Закавказья
  • Две Армении
  • Армяно-латинские церковные отношения в XII-XIV веках
  • Католические миссии и начало армянского экуменизма
  • Эволюция структуры Армянской Церкви
Глава VI Христианский Запад в раннем Средневековье: формирование папской теократии
  • Рим в составе Византийской империи (536-735 годы)
  • Рим и Франкская держава
  • Папство в эпоху раннего Средневековья
  • Порядок избрания пап
  • Клюнийское движение и григорианская реформа
  • IV Латеранский Собор
Глава VII Пневматологический вызов. Второе разделение Церкви: восточное (православное) и западное (католическое) христианство
  • Папа Николай I и патриарх Фотий. Болгарский вопрос и Filioque
  • «Великая схизма» 1054 года
  • Попытки преодоления раскола
  • Крестовые походы
  • Церковь в Византийской империи: организация, богословие, монашество
  • Христианизация славян и распространение христианства на Руси в X-XV веках
Глава VIII Литургическое осмысление организационной и богословской системы Церкви
  • Богослужение как осмысление и манифестация христианской догматики (педагогика богослужения)
  • Богослужение как центр иерархической организационной структуры христианской Церкви
  • Типология христианского богослужения
  • Западный тип богослужения
  • Восточный тип богослужения
  • Армянский обряд
Глава IX Раннехристианский город: от Античности к Средневековью
  • Вводные историографические замечания
  • Рим в IV-IX веках
  • Литургия в городе
  • Кладбища. Катакомбы
  • Базилики IV века
  • Церкви, монастыри, жилые зоны
  • Херсонес (Херсон) Таврический и Питиус в Абхазии
Глава X Папство и власть: sacerdotium и imperium
  • Imperium и sacerdotium («царство» и «священство»)
  • Кризис бенедиктинского монашества. Формирование орденской системы
  • Богословское мировосприятие: рационализм и мистицизм. Схоластика
  • Папская супрематия
  • Борьба за инвеституру
  • Пересмотр политических идей: клерикализация светской власти (imperium)
  • Деклерикализация и сакрализация светской власти и государства
Глава XI Организационный кризис папства. Концилиаризм
  • Авиньонское пленение пап (1309-1378 годы)
  • Кризис папства: «великая западная схизма» и богословие концилиаризма
  • Концилиаризм и папская супрематия
Глава XII Христианский Запад и вызов Возрождения (христианство и гуманизм)
  • Католическая Церковь и Возрождение. Христианский гуманизм
  • Ренессансное папство
  • Константинопольский Патриархат накануне турецкого завоевания Империи
  • Унионизм — католическое осмысление церковного единства
  • Лионская уния
  • Ферраро-Флорентийская уния
Глава XIII Христианский Восток: проблема сохранения религиозной идентичности
  • Восточные Патриархаты и арабское завоевание
  • Греческий православный Восток в период османского завоевания
  • Православие на Балканах и в западнославянских землях в XIII—XVIII веках
  • Русская Церковь в XI-XV веках
Глава XIV Средневековые ереси
  • Общая характеристика средневековых ересей и проблем, связанных с их изучением
  • Еретические группы в Европе в XI — первой половине XII века7
  • Катары
  • Вальденсы
  • Спиритуалы и бегины
  • Лолларды
  • Гуситы
Рекомендуемая литература и источники
Принятые сокращения
Added 07.02.2026
Author esxatos
L
lester69 4 years ago
Это новое издание этих книг: Общая история Церкви - В 2 томах - Том 1 - От зарождения Церкви к Реформации - I-XV века - В 2 книгах - Книга 2 - Доктринальные вызовы Церкви - IV-XV века
М.: Наука, 2017. - 829 с.?

