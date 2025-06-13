Божественные правила Церкви - Канонические нормы христианской жизни

Целью составления этого обзора, охватывающего практически все канонические правила Церкви, было по возможности полное и всестороннее рассмотрение каждого значительного вопроса и предмета, упоминаемого в канонах. Для этого правила собраны по тематическим разделам. Материал расположен по принципу, указанному в правилах святителя Григория Нисского: сначала излагается положительное учение о вере и Церкви, ее таинствах, жизни и богослужении; затем речь идет об уклонениях в грех по трем главных силам души — мысленной (отречение, ереси, суеверия, колдовство и волхование), вожделевательной (блудные) и раздражительной (убийства, обиды и т. д.), а также о грехах, связанных со сребролюбием (воровство, ростовщичество, симония и прочее). Отдельно собраны правила, касающиеся церковного имущества, суда и отношений с государством. Необходимые пояснения и нравственные комментарии помогут глубже проникнуть в духовную суть и цель правил. Настоящее издание может быть использовано в качестве развернутого приложения к «Книге правил».

Правила, по которым живет Церковь, которые определяют ее внутреннюю жизнь, называются канонами. Само слово «канон» означает орудие для тесания камня, а также отвес для выравнивания. Сборник всех церковных канонов носит название Номоканон, или Комчая книга. Последнее название соотносится с понятием Кормчего Церкви — Христа и означает «направляющая, путеводительствующая книга». В этот сборник входят правила святых апостолов, Вселенских Соборов, десяти Поместных Соборов и тринадцати святых отцов. Кроме этих основных правил имеют силу также и так называемые дополнительные, содержащиеся в канонических сочинениях Иоанна Постника, Никифора Исповедника, Николая Грамматика, Анастасия и святителей Василия Великого и Иоанна Златоустого.

Власть Церкви — не власть господства, как мирская, но власть служения, власть только над желающими, над верными ей и Богу. Власть Церкви наказывать преступающих ее законы основывается на Божественном праве, то есть на словах Христа: Аще же и Церковь преслушает, буди тебе якоже язычник и мытарь (Мф. 18,17), то есть отлучен от Церкви, от общения с Церковью. Церковное общение — право каждого верного пользоваться благодатными дарами Церкви. Источник канонического права Церкви — Дух Святой, живущий в Церкви и самовластно ею управляющий. Церковь существует в исторически изменяющихся условиях, поэтому иногда появляется необходимость изменения церковно-правовых норм. Этим ранее бывшие правила не отменяются совершенно, так как остается возможность использовать их по аналогии. Церковное же правовое сознание, основанное на догматическом и нравственном учении Церкви, на Священном Писании и Священном Предании, всегда остается верным самому себе. То есть каноны — это неотъемлемая часть живого и действующего Предания Церкви, которое есть жизнь самой Церкви в Духе Святом.

Божественные правила Церкви - Канонические нормы христианской жизни М.: Сибирская Благозвонница, 2021. — 876, [4] с. ISBN 978-5-00127-252-6

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