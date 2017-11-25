Аввакум протопоп - Собрание творений - Quadrivium
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Самое полное из когда-либо издававшихся собраний творений огнепального страдальца - протопопа Аввакума.
Даже при самом поверхностном взгляде на литературно-богословское творчество Аввакума обнаруживаются все системообразующие черты ближневосточной теологии сопротивления, сформировавшейся около II века до н. э. на просторах от Евфрата до Нила и имевшей большое иудео-христианское будущее. Теология эта, называемая мной в ее христианском изводе «пятым евангелием», увенчалась в IV веке н. э. массовыми гонениями на язычников, покровительствуемыми государством, и, соответственно, созданием целого свода антиязыческого законодательства в эпоху от Констанция до Юстиниана.
Аввакум, протопоп - Собрание творений
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2017. — 1232 с.
ISBN 978-5-7164-0727-5
Аввакум, протопоп - Собрание творений - Содержание
Т. Г. Сидаш. Очерк богословия протопопа Аввакума
Часть первая. Вводные положения
- 1. Существенно апологетический характер мировоззрения Аввакума
- 2. Существенно ветхозаветный характер религиозности Аввакума
- 3. Дом общества верных
- 4. Политика
- 5. Мученическая этика
- 6. Эстетика: аскетический рационализм
- 7. Каноническая дисциплина в условиях апостасии царя и епископата
Часть вторая. Догматическое богословие
- Введение. Два подхода к спору Аввакума и Федора
- 1. О непознаваемости и познаваемости Бога
- 2. Учение о душе и образе Бога в человеке
- 3. Учение о Троице
- 4. О воплощении Логоса
- 5. О сошествии Христа во ад
- 6. Малые вопросы
Заключение
Приложение 1 к статье. Антиохийская школа и иудейство
Приложение 2 к статье. Об истории создания книги (вкратце)
Приложение 3 к статье. Основные даты жизни и деятельности протопопа Аввакума Петрова, а также сопутствующих и знаменательных событий, имеющих к нему отношение
ТРУДЫ ПРОТОПОПА АВВАКУМА
I. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное
II. Из записок протопопа Аввакума
- О последних увещаниях Аввакума
- О первой казни попа Лазаря и инока Епифания и о казнях дьяка Стефана
- О заточении и расстрижении Аввакума и о сношениях его с Лазарем и Епифанием после первой их казни
- О второй казни Лазаря, дьякона Федора и Епифания
- О той же второй казни Лазаря, дьякона Федора и Епифания, и об исцелениях казненных
- О том, как постились пустозерские узники — Аввакум, Лазарь, Федор и Епифаний
III. Богословские сочинения Аввакума
- О сотворении мира, грехопадении перваго человека и о потопе (Списание и собрание о Божестве)
- О Пресвятой Богородице
- О таинстве евхаристии
- О перстосложении
IV. Книга бесед
- Введение
- Беседа первая. О первых противниках церковных преобразований
- Беседа вторая. Об образе креста Христова
- Беседа третья. Об иноческом чине
- Беседа четвертая. Об иконном писании
- Беседа пятая. О внешней мудрости
- Беседа шестая. О днях поста и мясоястия
- Беседа седьмая. О старолюбцах и новолюбцах
- Беседа восьмая. Об Аврааме
- Беседа девятая. Толкование на 87-88 зач. послания к Римлянам и 23 зач. Евангелия от Иоанна
- Беседа десятая. О наятых делателях
- Приложение к Книге бесед
V. Книга толкований и нравоучений
- 1.Толкование псалмов с приложением суждений о патриархе Никоне и обращения к царю Алексею Михайловичу
- 2. Толкование на книги: Притчей и Премудрости Соломоновых
- 3. Толкование на книгу пророка Исаии с приложением разсуждения о Святой Троице
- 4. Как нужно жить в вере? Нравоучение
- 5. Обращение к Симеону и приветствие всем «чтущим и послушающим» посылаемое писание
VI. Книга обличений, или Евангелие Вечное
- 1.Полемика по вопросу о Св. Троице против диаконаФеодора Иванова и старца Ефрема Потемкина и по некоторым другим вопросам
- 2. Обличения о Св. Троице против названнаго Феодора и Соловецкаго диакона Игнатия и ответы на вопросы: что есть существо божие? что естество? что состав? что ипостась?
- 3. Обличительныя замечания против д. Феодора по вопросу о сошествии Христа Спасителя во ад
VII. Письма
VIII. Стих «О, душе моя . ..»
IX. О трех исповедницах слово плачевное
X. Обращение Аввакума к «чтущим» и «слышащим» и его похвала «русскому природному языку»
XI. Письма страдальческие священнопротопопа Аввакума
- Указатель источников (по рукописям и изданным текстам)
- Глава 1. О исповедании православныя веры вкратце αφητος
- Глава 2. О изменении благолепоты церковныя и о развращении книг
- Глава 3. О обличении отступления и казни Божии и о лют томлении и мучении
- Глава 4. Наказание о терпении напастей и скорбей и о утешении вечном
- Глава 5. Поучение о терпении, яко подобает с радостию тщатися на вечный покой, и проч
- Глава 6. О измененении благолепоты церковныя и ограблении престола и о снятии святаго анътимиса и прочая
- Глава 7. О истиннем и животворящем кресте и славе его. Свидетельство от святых писаний и обличение противным
- Глава 8. Обличение о новых служебниках и новой жертъве, и о просвирах и свидетельство прежних святых книг
- Глава 9. О истиней жертве и непорочнем агньце свидетельство и прообразование от ветхаго закона и проч
- Глава 10. О изменении крестнаго знамения и о треперстном сложении и прочая
- Глава 11. О истинном крестном знамении и сложении перст свидетельство
- Глава 12. Обличение еже «Сына Божия» отставили в молитве, свидетельство святаго писания
- Глава 13. О пресвятой аллилуии свидетельство и прочая
- Глава 14. Обличение на отступников правыя веры, еже в символе «Духа Святаго истиннаго» истребили и достоверное свидетельство от святых книг
- Глава 15. Обличение новым требником о превращении церковных догматов и прочая
- Глава 16. О изменении и прещении во святых службах церковных предания святых отец и свидетельство о правой нашей вере
- Глава 17. Обличение о посохе со змеиными главами, его же святители в руках своих носят
- Глава 18. Обличение о изменении иноческаго чина одежды и клабука и свидетельство во Истории о белом клабуце
- Глава 19. Обличение о лжеучителех и прелестниках и отступлении веры и пременении книг, свидетельство о святых писаний, яко не подобает инако мудръствовати, ни учити, ни приложить
- Глава 20. Обличение на отступники святыя православныя веры и на прелагатаи клятвы святых отец, собраны от святых книг
XII. Другие тексты сочинений Аввакума из Прянишниковского сборника
Беседа о кресте к неподобным
Из сочинения об антихристе
Отрывки из посланий
- I.Из особой редакции послания «братии на всем лице земном»
- II.Из послания «стаду верных»
- III.Из послания чадам, «во свете живущим»
Послание «всем... ищущим живота вечнаго»
XIII. Фрагменты из неизвестных сочинений протопопа Аввакума
Отрывок из сочинения об антихристе, приписанный авторству Аввакума
XIV. Возвещение от сына духовного ко отцу духовному
Ответ Аввакума
XV. Из сборника XVII в . с подписями протопопа Аввакума
- 1. Послание к неизвестному лицу или общине
- 2. Выписи, черновые наброски и заметки протопопа Аввакума
ПРИЛОЖЕНИЯ
- Дьякон Федор. Послание из Пустозерска к сыну Максиму и прочим сродникам и братиям по вере
- Т. М. Лысенин. Сказания о распрях, происходивших на Керженце из-за Аввакумовых догматических писем
- Святейшаго правительствующего всеросийскаго Синода всем святыя кафолическия церкви правоверным и возлюбленным о Христе сыном объявление
- «Писанейце» керженских старцев в защиту сочиненийАввакума
Аввакум, протопоп - Собрание творений - Очерк богословия протопопа Аввакума
Обстоятельства изучения богословского наследия протопопа Аввакума сложились столь непросто, что мы, спустя более трехсот лет после его мученической смерти, имеем полное право заявить о том, что едва начинаем понимать их в целостности. В самом деле, любые исследования, имевшие место в царской России, были либо историко-археографическими, либо преследовали миссионерские цели — как со стороны новообрядцев, так и со стороны старообрядцев. Таким образом, советская наука получила в наследие недурно описанные и изданные рукописи нашего автора и собрание сочинений довольно страстной апологетики. Совершенно понятно, что ни о каком исследовании богословия мыслителя в советское время не могло идти и речи, так что в довоенный период суммировали сделанное в дореволюционный (издание П. С. Смирновым корпуса текстов Аввакума в Русской исторической библиотеке является высшим достижением эпохи[1]), а во второй половине века интересовались исключительно «литературными достоинствами» мыслителя, под которыми не в последнюю очередь понимали умение протопопа браниться.
Стоит только посмотреть, какие именно тексты (помимо Жития, разумеется) выбирались для публикаций в антологиях, и сразу же вспоминаешь об увлечении тогдашней интеллигенции раблезианством. К этому нельзя относиться сейчас без улыбки. Разумеется, сумма историко-археографического знания возрастала, становились известными новые рукописи, уточнялись имена, даты, обстоятельства... и все это ни на шаг не приближало к пониманию богословия мятежного протопопа, той системы взглядов, которую он жил и во имя которой умер. В своем кратком очерке мы постараемся суммировать имеющиеся у нас на этот счет соображения, предполагая нашего читателя уже знакомым с обстоятельствами жизни и творчества Аввакума и отсылая к уже имеющимся многочисленным работам, касающимся археографического аспекта его наследия. Поскольку однажды мы уже довольно подробно рассматривали богословие и протопопа Ивана Неронова[2], и отцов соловецких[3], то наша новая работа поневоле оказывается в неразрывной связи и диалоге с ними. В качестве самой общей предпосылки и в прежних работах, и в этой выступает глубокое убеждение в бессмысленности рассматривать любой эпифеномен русского богословского сознания в отрыве от его эллинистических корней[4].
[1] Оно является парадигмой и для нашего издания.
[2] См.: Русский эллинизм // Протопоп Иван Неронов. Собрание документов эпохи. СПб., 2012. Эту и все последующие мои статьи можно прочесть также и в сборнике: Сидаш Т. Г. Избранные статьи в 2-х т. СПб., 2016 (касающиеся русской истории — во втором томе, касающиеся Ближнего Востока, Эллинской и эллинистической древности — в первом).
[3] См.: От составителя и издателя // Соловецкий Архив. СПб., 2015.
[4] В строгом смысле можно и нужно говорить о связях с Элладой двояко: во-первых, как о связи на уровне индоевропейских универсалий — это необходимо при сравнении русской апокрифической и фольклорной литературы с древнейшим пластом эллинской словесности (это родство, не предполагающее никакой транзакции); и, во-вторых, как о связи на уровне идей рассудочных — научных, социальных, богословских: здесь передача и ее пути весьма и весьма важны. Впрочем, там, где мы встречаемся с гениальным мыслителем, мы всегда имеем дело с выходом в сферу рассудка идей до-рассудочных, со всеми вытекающими отсюда сложностями и поправками.
Отличная книга, спасибо клубу за проделанную работу