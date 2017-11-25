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​Серия RUSSICA

Самое полное из когда-либо издававшихся собраний творений огнепального страдальца - протопопа Аввакума.

Даже при самом поверхностном взгляде на литературно-богословское творчество Аввакума обнаруживаются все системообразующие черты ближневосточной теологии сопротивления, сформировавшейся около II века до н. э. на просторах от Евфрата до Нила и имевшей большое иудео-христианское будущее. Теология эта, называемая мной в ее христианском изводе «пятым евангелием», увенчалась в IV веке н. э. массовыми гонениями на язычников, покровительствуемыми государством, и, соответственно, созданием целого свода антиязыческого законодательства в эпоху от Констанция до Юстиниана.