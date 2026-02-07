Митрополит Киевский Петр - Могила - Труды

Издательский проект Quadrivium

​Серия RUSSICA

Это вторая книга в подсерии "Памятники Дораскольного Богословия" в "Руссике". Она является продолжением тома: Лаврентий Зизаний "Катехизис".

Вся наша книга выросла из статьи к Лаврентию Зизанию. Дело обстояло вот как. Взявшись за статью к Лаврентию, я довольно скоро понял, что говорить о первом русском Катехизисе вне европейской катехезической традиции того времени - попусту терять время. С самого начала было совершенно ясно, что ни в греческом, ни в русском православии того времени не было ни источников Лаврентия, ни его контекста. Мною были подняты и прочитаны основные европейские памятники эпохи; при этом выяснилось, что если лютеране и кальвинисты потрудились перевести на русский творения своих классиков, то католики этого не сделали. То есть прямой источник Лаврентия - иезуит Петр Канизий - никогда на русский не переводился. Перевели Канизия.

Чем дальше, тем больше прояснялся гениальный, не-типический, не-школьный характер Лаврентиева богословия. Возникла потребность поставить его в ряд с чем-то типическим и школьным в православии. Ничего более академического в нашей традиции, нежели младший современник и коллега Лаврентия - Петр Могила - и представить нельзя. Взялся сравнивать. Тут же понял, что навязший у меня со времен богословского института на зубах Могила не только не осмыслен в русской науке, но даже и не издавался никогда сколько-то полно. Начали собирать материал, а он разный, цветастый, кучерявый)) ... Так из статьи о Лаврентии Зизании вырос полноценный том Петра (Могилы). Разумеется, все, что было написано об этих двух авторах до сего момента, можно считать исключительно подготовительными материалами для нашего и последующих исследований, опирающихся на переизданные нами источники.

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Петр (Могила) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского престола, западнорусский богослов, издатель, педагог, реставратор храмов Киева, также почитаемый ныне в лике святителей в церквях Московского Патриархата. Отец его Симеон принадлежал древнему влашскому роду Мовилэ, был господарем сначала Валахии (1601–1607), а затем Молдавии (1607–1609), где и умер. После его смерти в 1612 году род Мовилэ потерпел поражение от занявшего господарство турецкого Кантемира-мурзы и бежал в Речь Посполитую к родственникам, князьям Корецким и Вишневецким. Здесь, в Польше, их фамилия стала звучатьпо-новому: Могила.

Петр родился третьим сыном в семье 31 декабря 1596 года в валашском городе Сучаве, а наречен был в честь святого митрополита Московского и всея Руси Петра. Образование Могилы началось в училище Львовского братства, отчего всю дальнейшую жизнь он был непримирим к униатам. Потом он путешествовал по странам Европы, слушая курсы в разных университетах, в том числе в Парижском. Овладел латинским и греческим языками. Вернувшись в Польшу, поступил на военную службу, принял участие в Хотинской битве с турками 1621 года. Но около 1624 года Петр решил сменить военное поприще на духовное и постригся в Киево-Печерском монастыре, который в предстательство митрополита Киевского Иова (Борецкого) стал собирать в своих стенах православных мыслителей того времени: Захарию (Копыстенского), Исаию (Копинского), Лаврентия Зизания.

По смерти архимандрита Захарии (Копыстенского) 6 сентября 1627 года на сейме в Житомире печерскими старцами, духовенством и мирянами «воеводич земель Молдавских» был избран новым архимандритом. 29 ноября Король Сигизмунд III грамотой утвердил избрание Могилы. Настоятель Киево-Печерского монастыря стал именоваться великим архимандритом — монастырь был ставропигией Константинопольской Патриархии, что освобождало его от подчинения Киевскому митрополиту, а в ситуации отсутствия постоянной связи с патриархом делало Петра (Могилу) самовластным.

Митрополит Киевский Петр - Могила - Труды

СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2022. — 736 с.

ISBN 978-5-00140-946-5

Митрополит Киевский Петр - Могила - Труды - Содержание

От издателя

Историческая справка

Петр Симеонович Могила (1596–1647)

Хронология жизни Петра Могилы

Издательская деятельность Киево-Печерской Лавры в эпоху Петра Могилы

Избранная библиография сочинений о Петре Могиле

Т. Г. Сидаш. Первые русские катехизисы в контексте современного им европейского богословия

Введение

I. Богословское предисловие

II. Краткое историческое предисловие: западно-русская катехизическая традиция XVI–XVII веков

III. Учение о вере в Большом Катехизисе Лаврентия Зизания

IV. Учение о вере в Катехизисах Петра Могилы

V. Учение о надежде в Катехизисе Лаврентия Зизания

VI. Учение о надежде в Катехизисах Петра Могилы

VII. Учение о любви в Катехизисе Лаврентия Зизания

VIII. Учение о любви в Катехизисах Петра Могилы

Заключение

[Малый Катехизис] Собрание краткия науки о артикулах веры

Афанасий Александрийский. Символ

Анастасий Антиохийский и Кирил Александрийский. Изложение вкратце о вере

Св. Максим. Изложение о вере

Книга Катихисис рекше учение о вере, и нужнейших винах пристоящих к ней

Св. Геннадий, патриарх Константинопольский. О вере

Предисловие Адриана Патриарха Московского к Большому Катехизису

[Большой Катехизис] Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной

Иоанн Дамаскин. О святых иконах

Григорий Чудотворец. Изложение веры

Избранные богословские главы из Требника

[Предмоване]

О тайнах

О чинном последовании тайны

О материи или вещи

О форме, или съвершении

О служители тайны

О крещении младенец

О крещении дивов

О восприемниках или кмотрах

О времени и месте

О крещении възраст имущих

О крещении еретиков

О святом мире, о елеи

Предмова до крещения

О пресвятой и предивной тайне тела и крове Господа, Бога и Спаса нашего Иисус Христа

О правилном или законном служители

О времени служения

О вещех

О материи сиестъ вещи таин

О вещи таине самаго тела Христова

О материи сиестъ вещи Крве Христовои

О форме сиестъ о образе

Предмова хотячим причаститися

О таине Св. Покаяния

Устав чиннаго последования таины

Предмова до исповеди

Обет Петра Могилы об устроении школ в Киеве

Пригласительное послание Петра Могилы к луцкой братии на посвящение его в митрополиты во Львов в 1633 г

Благословенная подтвердительная грамота киевского митрополита Петра Могилы бельским православным гражданам

Грамота, данная Петром Могилою львовскому типографу Михаилу Слезке — на друкованье книг

Письмо киевскаго митрополита Петра Могилы к царю Алексею Михайловичу

Меновная запись киевского митрополита Петра Могилы белорусскому епископу Иосифу Горбацкому

Духовное завещание митрополита Петра Могилы Перевод И. Г. Бея

Сказания из времен унии

I - III

IV. О обращении княгини Корецкой к православной вере блаженным Езекиилем скитским старцем

V - IX

X. О чудесах от мощей св. Иоанна Сочавскаго

Стихири и канон в благодарность за чудесное избавление Киево-Печерской лавры от неприятельскаго разорения в 1630 году

Приложения