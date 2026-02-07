Митрополит Киевский Петр - Могила - Труды

Могила - Митрополит Киевский Петр - Труды - Quadrivium
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Издательский проект Quadrivium
Серия RUSSICA
Это вторая книга в подсерии "Памятники Дораскольного Богословия" в "Руссике". Она является продолжением тома: Лаврентий Зизаний "Катехизис".
Вся наша книга выросла из статьи к Лаврентию Зизанию. Дело обстояло вот как. Взявшись за статью к Лаврентию, я довольно скоро понял, что говорить о первом русском Катехизисе вне европейской катехезической традиции того времени - попусту терять время. С самого начала было совершенно ясно, что ни в греческом, ни в русском православии того времени не было ни источников Лаврентия, ни его контекста. Мною были подняты и прочитаны основные европейские памятники эпохи; при этом выяснилось, что если лютеране и кальвинисты потрудились перевести на русский творения своих классиков, то католики этого не сделали. То есть прямой источник Лаврентия - иезуит Петр Канизий - никогда на русский не переводился. Перевели Канизия.
Чем дальше, тем больше прояснялся гениальный, не-типический, не-школьный характер Лаврентиева богословия. Возникла потребность поставить его в ряд с чем-то типическим и школьным в православии. Ничего более академического в нашей традиции, нежели младший современник и коллега Лаврентия - Петр Могила - и представить нельзя. Взялся сравнивать. Тут же понял, что навязший у меня со времен богословского института на зубах Могила не только не осмыслен в русской науке, но даже и не издавался никогда сколько-то полно. Начали собирать материал, а он разный, цветастый, кучерявый)) ... Так из статьи о Лаврентии Зизании вырос полноценный том Петра (Могилы). Разумеется, все, что было написано об этих двух авторах до сего момента, можно считать исключительно подготовительными материалами для нашего и последующих исследований, опирающихся на переизданные нами источники.
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Петр (Могила) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси, экзарх Константинопольского престола, западнорусский богослов, издатель, педагог, реставратор храмов Киева, также почитаемый ныне в лике святителей в церквях Московского Патриархата. Отец его Симеон принадлежал древнему влашскому роду Мовилэ, был господарем сначала Валахии (1601–1607), а затем Молдавии (1607–1609), где и умер. После его смерти в 1612 году род Мовилэ потерпел поражение от занявшего господарство турецкого Кантемира-мурзы и бежал в Речь Посполитую к родственникам, князьям Корецким и Вишневецким. Здесь, в Польше, их фамилия стала звучатьпо-новому: Могила.
Петр родился третьим сыном в семье 31 декабря 1596 года в валашском городе Сучаве, а наречен был в честь святого митрополита Московского и всея Руси Петра. Образование Могилы началось в училище Львовского братства, отчего всю дальнейшую жизнь он был непримирим к униатам. Потом он путешествовал по странам Европы, слушая курсы в разных университетах, в том числе в Парижском. Овладел латинским и греческим языками. Вернувшись в Польшу, поступил на военную службу, принял участие в Хотинской битве с турками 1621 года. Но около 1624 года Петр решил сменить военное поприще на духовное и постригся в Киево-Печерском монастыре, который в предстательство митрополита Киевского Иова (Борецкого) стал собирать в своих стенах православных мыслителей того времени: Захарию (Копыстенского), Исаию (Копинского), Лаврентия Зизания.
По смерти архимандрита Захарии (Копыстенского) 6 сентября 1627 года на сейме в Житомире печерскими старцами, духовенством и мирянами «воеводич земель Молдавских» был избран новым архимандритом. 29 ноября Король Сигизмунд III грамотой утвердил избрание Могилы. Настоятель Киево-Печерского монастыря стал именоваться великим архимандритом — монастырь был ставропигией Константинопольской Патриархии, что освобождало его от подчинения Киевскому митрополиту, а в ситуации отсутствия постоянной связи с патриархом делало Петра (Могилу) самовластным.
Митрополит Киевский Петр - Могила - Труды
СПб.: Издательский проект «Квадривиум», 2022. — 736 с.
ISBN 978-5-00140-946-5
Митрополит Киевский Петр - Могила - Труды - Содержание
- От издателя
Историческая справка
- Петр Симеонович Могила (1596–1647)
- Хронология жизни Петра Могилы
- Издательская деятельность Киево-Печерской Лавры в эпоху Петра Могилы
- Избранная библиография сочинений о Петре Могиле
Т. Г. Сидаш. Первые русские катехизисы в контексте современного им европейского богословия
- Введение
- I. Богословское предисловие
- II. Краткое историческое предисловие: западно-русская катехизическая традиция XVI–XVII веков
- III. Учение о вере в Большом Катехизисе Лаврентия Зизания
- IV. Учение о вере в Катехизисах Петра Могилы
- V. Учение о надежде в Катехизисе Лаврентия Зизания
- VI. Учение о надежде в Катехизисах Петра Могилы
- VII. Учение о любви в Катехизисе Лаврентия Зизания
- VIII. Учение о любви в Катехизисах Петра Могилы
- Заключение
[Малый Катехизис] Собрание краткия науки о артикулах веры
- Афанасий Александрийский. Символ
- Анастасий Антиохийский и Кирил Александрийский. Изложение вкратце о вере
- Св. Максим. Изложение о вере
- Книга Катихисис рекше учение о вере, и нужнейших винах пристоящих к ней
- Св. Геннадий, патриарх Константинопольский. О вере
Предисловие Адриана Патриарха Московского к Большому Катехизису
[Большой Катехизис] Православное исповедание Кафолической и Апостольской Церкви Восточной
- Иоанн Дамаскин. О святых иконах
- Григорий Чудотворец. Изложение веры
Избранные богословские главы из Требника
- [Предмоване]
- О тайнах
- О чинном последовании тайны
- О материи или вещи
- О форме, или съвершении
- О служители тайны
- О крещении младенец
- О крещении дивов
- О восприемниках или кмотрах
- О времени и месте
- О крещении възраст имущих
- О крещении еретиков
- О святом мире, о елеи
- Предмова до крещения
- О пресвятой и предивной тайне тела и крове Господа, Бога и Спаса нашего Иисус Христа
- О правилном или законном служители
- О времени служения
- О вещех
- О материи сиестъ вещи таин
- О вещи таине самаго тела Христова
- О материи сиестъ вещи Крве Христовои
- О форме сиестъ о образе
- Предмова хотячим причаститися
- О таине Св. Покаяния
- Устав чиннаго последования таины
- Предмова до исповеди
Обет Петра Могилы об устроении школ в Киеве
Пригласительное послание Петра Могилы к луцкой братии на посвящение его в митрополиты во Львов в 1633 г
Благословенная подтвердительная грамота киевского митрополита Петра Могилы бельским православным гражданам
Грамота, данная Петром Могилою львовскому типографу Михаилу Слезке — на друкованье книг
Письмо киевскаго митрополита Петра Могилы к царю Алексею Михайловичу
Меновная запись киевского митрополита Петра Могилы белорусскому епископу Иосифу Горбацкому
Духовное завещание митрополита Петра Могилы Перевод И. Г. Бея
Сказания из времен унии
- I - III
- IV. О обращении княгини Корецкой к православной вере блаженным Езекиилем скитским старцем
- V - IX
- X. О чудесах от мощей св. Иоанна Сочавскаго
Стихири и канон в благодарность за чудесное избавление Киево-Печерской лавры от неприятельскаго разорения в 1630 году
Приложения
-
Петр Канизий Катехизис Перевод А. В. Войцехович
- [Вместо предисловия.] Три наиболее достойных
- внимания изречения Блаженного Августина
- Глава первая. О вере и о Символе Веры
- Глава вторая. О Надежде и молитве Господней
- Глава третья. О Любви и Десяти заповедях
- Глава четвертая. О таинствах
- Глава пятая. Об обязанностях перед христианской справедливостью
- Свидетельства Святого Писания против еретиков
- С. Т. Голубев. Лифос, — полемическое сочинение, вышедшее из Киево-печерской типографии в 1644 году
2022-03-06
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