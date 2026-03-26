Закономерно, что из жалоб на однообразие скоро рождается стремление к более разнообразной и богатой пище. Соответственно, в «Опровергателе» часто заходит речь о желании вкусить мясо, масло, овощи или фрукты нового урожая, а также вино (последнее упоминается очень часто). Это та пища, от которой пустынники либо добровольно отказались раз и навсегда, либо вкушают ее только в особых случаях. Разумеется, стремление к такой пище вполне естественно, однако опыт учит нас, что через эту дверь проникают совсем другие желания.

Против помысла, который возникает у монаха в душе, когда он отправляется к своим родственникам по плоти и [там] предлагают накрытый блюдами стол, [говори]:

Встаньте и уходите, ибо [страна] сия не есть место покоя.

Таким образом, за стремлением к перемене кроется соблазн возврата к старым привычкам. Евагрий происходил из знатной семьи и до принятия монашества был диаконом у святителя Григория Богослова в пору его архиепископства в Константинополе. Понтийский монах сам раньше вел роскошную жизнь и знал по собственному опыту, о чем говорил.

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Объядение, лакомство, чревоугодие

Учение отцов-пустынников о еде и посте (на основе текстов Евагрия Понтийского)

Пер. с нем. А. Фролова; ред. пер. свящ. Димитрия Дружинина

2-е изд., испр.

М:, Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 208 с.

ISBN 978-5-7533-0928-0

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Объядение, лакомство, чревоугодие - Оглавление

Введение Еда или отказ от нее?

Глава I ПЕРЕЕДАНИЕ — СОВРЕМЕННЫЙ ПОРОК?

Глава II СИМПТОМЫ ЧРЕВОУГОДИЯ 1. Однообразие пищи 2. Стремление к перемене 3. Воспоминания 4. Слишком трудно 5. Вредно и к тому же совершенно бесполезно 6. Телесные болезни 7. Мнимые болезни 8. Послабления правила 9. «Исключения подтверждают правило» 10. Беспорядочность 11. Забота о будущем 12. Скупость 13. Противоречит Писанию 14. Сверх меры 15. Ты достиг цели!

Глава III О ЕДЕ КАК ПРОКЛЯТИИ

Глава IV ОБ ИСКУССТВЕ ПОСТА

Глава V «ВАМ СИЕ БУДЕТ В ПИЩУ»

Эпилог О БЛАГОСЛОВЕНИИ ПИЩИ

Библиография