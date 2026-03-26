Закономерно, что из жалоб на однообразие скоро рождается стремление к более разнообразной и богатой пище. Соответственно, в «Опровергателе» часто заходит речь о желании вкусить мясо, масло, овощи или фрукты нового урожая, а также вино (последнее упоминается очень часто). Это та пища, от которой пустынники либо добровольно отказались раз и навсегда, либо вкушают ее только в особых случаях. Разумеется, стремление к такой пище вполне естественно, однако опыт учит нас, что через эту дверь проникают совсем другие желания.
Против помысла, который возникает у монаха в душе, когда он отправляется к своим родственникам по плоти и [там] предлагают накрытый блюдами стол, [говори]:
Встаньте и уходите, ибо [страна] сия не есть место покоя.
Таким образом, за стремлением к перемене кроется соблазн возврата к старым привычкам. Евагрий происходил из знатной семьи и до принятия монашества был диаконом у святителя Григория Богослова в пору его архиепископства в Константинополе. Понтийский монах сам раньше вел роскошную жизнь и знал по собственному опыту, о чем говорил.
Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Объядение, лакомство, чревоугодие
Учение отцов-пустынников о еде и посте (на основе текстов Евагрия Понтийского)
Пер. с нем. А. Фролова; ред. пер. свящ. Димитрия Дружинина
2-е изд., испр.
М:, Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 208 с.
ISBN 978-5-7533-0928-0
Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Объядение, лакомство, чревоугодие - Оглавление
Введение Еда или отказ от нее?
Глава I ПЕРЕЕДАНИЕ — СОВРЕМЕННЫЙ ПОРОК?
Глава II СИМПТОМЫ ЧРЕВОУГОДИЯ
1. Однообразие пищи
2. Стремление к перемене
3. Воспоминания
4. Слишком трудно
5. Вредно и к тому же совершенно бесполезно
6. Телесные болезни
7. Мнимые болезни
8. Послабления правила
9. «Исключения подтверждают правило»
10. Беспорядочность
11. Забота о будущем
12. Скупость
13. Противоречит Писанию
14. Сверх меры
15. Ты достиг цели!
Глава III О ЕДЕ КАК ПРОКЛЯТИИ
Глава IV ОБ ИСКУССТВЕ ПОСТА
Глава V «ВАМ СИЕ БУДЕТ В ПИЩУ»
Эпилог О БЛАГОСЛОВЕНИИ ПИЩИ
Библиография
