Бунге - Объядение - лакомство - чревоугодие

Бунге - Объядение - лакомство - чревоугодие
Category ORTHODOXY, Theology

Закономерно, что из жалоб на однообразие скоро рождается стремление к более разнообразной и богатой пище. Соответственно, в «Опровергателе» часто заходит речь о желании вкусить мясо, масло, овощи или фрукты нового урожая, а также вино (последнее упоминается очень часто). Это та пища, от которой пустынники либо добровольно отказались раз и навсегда, либо вкушают ее только в особых случаях. Разумеется, стремление к такой пище вполне естественно, однако опыт учит нас, что через эту дверь проникают совсем другие желания.

Против помысла, который возникает у монаха в душе, когда он отправляется к своим родственникам по плоти и [там] предлагают накрытый блюдами стол, [говори]:

Встаньте и уходите, ибо [страна] сия не есть место покоя.

Таким образом, за стремлением к перемене кроется соблазн возврата к старым привычкам. Евагрий происходил из знатной семьи и до принятия монашества был диаконом у святителя Григория Богослова в пору его архиепископства в Константинополе. Понтийский монах сам раньше вел роскошную жизнь и знал по собственному опыту, о чем говорил.

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Объядение, лакомство, чревоугодие

Учение отцов-пустынников о еде и посте (на основе текстов Евагрия Понтийского)

Пер. с нем. А. Фролова; ред. пер. свящ. Димитрия Дружинина

2-е изд., испр.

М:, Изд-во Сретенского монастыря, 2014. 208 с.

ISBN 978-5-7533-0928-0

Схиархимандрит Гавриил (Бунге) - Объядение, лакомство, чревоугодие - Оглавление

Введение Еда или отказ от нее?

  • Глава I ПЕРЕЕДАНИЕ — СОВРЕМЕННЫЙ ПОРОК?

  • Глава II СИМПТОМЫ ЧРЕВОУГОДИЯ

    • 1. Однообразие пищи

    • 2. Стремление к перемене

    • 3. Воспоминания

    • 4. Слишком трудно

    • 5. Вредно и к тому же совершенно бесполезно

    • 6. Телесные болезни

    • 7. Мнимые болезни

    • 8. Послабления правила

    • 9. «Исключения подтверждают правило»

    • 10. Беспорядочность

    • 11. Забота о будущем

    • 12. Скупость

    • 13. Противоречит Писанию

    • 14. Сверх меры

    • 15. Ты достиг цели!

  • Глава III О ЕДЕ КАК ПРОКЛЯТИИ

  • Глава IV ОБ ИСКУССТВЕ ПОСТА

  • Глава V «ВАМ СИЕ БУДЕТ В ПИЩУ»

  • Эпилог О БЛАГОСЛОВЕНИИ ПИЩИ

Библиография

Rate this publication:
