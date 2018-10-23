Т. Г. Сидаш. ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ «СКРИЖАЛИ»

ПРИЛОЖЕНИЯ

Старопечатные книги, выходившие на Московском печатном дворе в XVII веке, отличаются нестабильной орфографией. Собственно говоря, само понятие «офографии», правописания, на наш взгляд, к ним еще не применимо. Грамотность, орфография, развитая пунктуация, устойчивость словообразовательных моделей и принципов словоупотребления, разработанная стилистика высказывания — все это, помимо естественного обучающего влияния школы, зависит и от «кодифицирующего» воздействия печатной книги. Лишь постепенно складывается общепринятая, национальная система правил письма, применимая, в конечном итоге, ко всему множеству литературных текстов, производимых на языке страны, становящаяся все более и более «строгой» по мере накопления опыта книгоиздательской деятельности и совершенствования образовательной методики. Одним словом, книжная культура, культура печатного слова, литература есть система самоорганизующаяся, плохо поддающаяся сознательному регулированию и требующая времени для своего оформления.

Работая со старопечатной книгой, конкретно в нашем случае — со старопечатной московской книгой XVII в., лишь в 30-егг. столетия вышедшей «из колыбели», — следует помнить об этом. Мы можем говорить только о более или менее регулярно повторяющихся в первых печатных церковных книгах приемах графики, то есть об узусе (лат. «обычае») употребления в них тех или иных языковых средств, не более. Эти книги очень похожи на рукописи, в них еще многое зависит от субъективного начала наборщика и редактора-«справщика», нет единообразия написаний, отсутствует четко проводимая рубрикация текста, даже сло-воделение присутствует не всегда. А что уж говорить о логическом членении высказывания, первейший признак и инструмент которого — «осмысленная» пунктуация! Печатная книга — по большей части, труд коллективный; у людей, участвовавших в производстве, у «справщиков» могли быть разные представления о правильности написания, о том, что важно и что не важно соблюсти в тексте... В итоге получались книги, выходившие относительно большим для того времени тиражом, внутри которого практически каждый экземпляр мог чем-нибудь отличаться от своих «собратьев»! Это хорошо известно литературоведам и специалистам-редкокнижникам: при цитировании любого старинного издания принято ссылаться на конкретный экземпляр, указывая его шифр в той или иной библиотеке.

Что касается данного издания, воспроизводящего под одной обложкой материал разного характера: старопечатную книгу «Скрижаль» и издание современного ей рукописного сборника церковных соборов середины XVII в., впервые осуществленное в XIX в., — то здесь необходимо сказать следующее:

1. Сборник «Деяний церковного собора 1654 г.» воспроизведен нами со всей возможной «фотографической» точностью по кириллическому изданию братства св. митр. Петра 1887 г. Официальные документы эпохи заслуживают того, чтобы быть представленными современному читателю во всем своем своеобразии. «Правка» вносилась лишь в исключительных случаях, а именно: потепа sacra, особенно «имена Божьи» (Бог, Господь, Христос, Спас, Дева... и т. д.) и основные производные от них, — там, где эти слова встречаются в тексте соборных постановлений в полном написании со строчной буквы, — по принятому сегодня обыкновению напечатаны с прописной; подобные же имена, стоящие под «титлами», раскрыты также с большой буквы.

Кроме того, мы отказались от графем, вышедших из употребления в гражданском шрифте: ера (ъ) в конце слов на согласную (кроме характерных написаний, вроде отнюдь), ятя, фиты, «десятеричной» i (а также ъ), юса малого (вместо него употребляется я), греческих кси, пси и ижицы. Грецизированные написания, типа «аггел» (ангел), «сигглит» (синклит), русифицированы. В случаях явных опечаток и рассогласования отдельных членов предложения со своим грамматическим окружением мы не исправляли «ошибки», но ставили указание (sic). В целом, набор достаточно точно копирует работу церковных издателей XIX века, как раз и стремившихся, в силу драматической ситуации с расколом русской Церкви и непрекращающимся спором о правильности обрядов и церковных книг, не изменить ни одной черты подлинника. Насколько им (и нам) это удалось, может показать лишь сравнение наших изданий с рукописью «Деяний», хранящейся ныне в Государственном Историческом музее в Москве.

2. «Скрижаль» подверглась более серьезной редактуре. Это произведение сложнее и по своей структуре, и по содержанию. Буквальное воспроизведение сего «ученого трактата» в том виде, в каком он вышел в 1656 г. из стен Московского Печатного двора, особенно в части пунктуации, на наш взгляд, пошло бы в ущерб восприятию современным читателем его непростого содержания. Скажем более: чтобы воспроизвести текст «учительной» книги, а не набор букв и слов, его составляющих, нам просто-таки пришлось по-новому членить громоздкие риторические периоды, отделяя, по возможности, одно высказывание от другого и устанавливая типы и границы синтаксических связей в предложении... Напечатать такую книгу — значило попытаться понять ее содержание.

Понимание же, восприятие смыслов — процесс, естественно, субъективный. Поэтому редактор заранее просит у читателя прощения за возможные «темные места» в тексте, оставшиеся непроясненными, и за известную долю субъективности в осмыслении оригинальной авторской теодицеи. Благодаря современным технологиям, любой желающий ныне может ознакомиться непосредственно с подлинником старопечатной «Скрижали», размещенном в Интернете на сайте Троице-Сергиевой лавры.