Соловецкий архив - Собрание документов эпохи

Сидаш Т. Г. От составителя и издателя

ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ

1. Архимандрит Никодим. Повесть душеполезная Никодима типикариса Соловецкого о некоем брате

2. Священноинок Герасим Фирсов. Показание от божественных писаний

3. Священноинок Герасим Фирсов. О сложении перстов

4. Священноинок Геронтий. Сказка соловецких иноков, поданная архимандриту Сергию 6 октября 1666 г

5. Священноинок Геронтий. Ответ вкратце соловецкого монасты­ря к востязающим нас, чесо ради не оставляем истинныя своея благочестивыя веры. Имамы же о сем сказати сице

6. Священноинок Геронтий. Ответ соловецкий священноино-ка Геронтия Соловецкаго монастыря к востязующим мя, чесо ради не приемлют новых книг и яже в них предания

7. Священноинок Геронтий. Челобитная (вторая) царю Алексею Михайловичу о вере соловецкаго келаря Азария, архимандри­та Никанора и прочих, посланная по отъезде архимандрита Сергия

8. Священноинок Геронтий. Челобитная (третья) царю Алексею Михайловичу о вере тех же иноков, более пространная

9. Священноинок Геронтий. Челобитная (четвертая) о вере со­ловецких иноков царю Алексею Михайловичу, поданная чрез архимандрита Иосифа

10. Священноинок Геронтий. (Пятая челобитная). Список с челобитныя, которая посылана великому государю из Соловецкаго монастыря о старом пении в лето 7176 года сентября в 22 день (с) старцем Кирилом Соловецкия же обители от всего собора

11. Священнодиакон Игнатий. Челобитная царю Алексею Михай­ловичу

12. Священнодиакон Игнатий. Книга о титле на кресте Христове

13. Священнодиакон Игнатий. Показание соловецкаго диякона и эклисиарха Игнатия, о новопоявившейся в России на крестах четырелитерной I Н Ц I, титле

14. Священнодиакон Игнатий. Челобитная царю Федору Алексее­вичу

15. Священнодиакон Игнатий. Исповедание266

16. Аноним. Сказка, написанная в Соловецком монастыре по при­езде сотника Чадуева. 1668 г. 23 Февраля

17. Аноним. Повесть о видении инока Ипатия

18. Аноним. Повесть о грозном пророчестве соловецких чудотвор­цев царю Алексею Михайловичу

19. Аноним. Повесть о видении неверного работника Феодора

20. Аноним. Повесть об исцелении инока Исайи

21. Аноним. Чюдо преподобных отец наших Зосима и Соватея Со-ловетских чюдотворцов во 177-м году июня в 14 день

22. Симеон Денисов, князь Мышецкий. История об отцах и стра­дальцах Соловецких

23. Аноним. Описание лицевое осады и раззорения монастыря Со-ловецкаго

24. Аноним. Повесть о рождении и воспитании, и о житии, и кон­чине Никона бывшаго Патриарха Московскаго

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. ДО НАЧАЛА ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА (ДО 1668 Г.)

25. Соборный приговор соловецких иноков о непринятии новопечатных книг. 1658 года, июня 8

26. Челобитная соловецких священников патриарху Никону на архимандрита Илию за воспрещение служить по новоисправленным книгам

27. Соборный приговор о наречном пении, учиненный в Соловец­ком монастыре. 1661 г. 22 октября

28. Соборный приговор о поездке архимандрита Варфоломея в Москву по монастырским делам. 1663 г

29. Отписка соловецких старцев к архимандриту Варфоломею. 1663 г

30. Письмо келаря Савватия и казначея Боголепа к архимандриту Варфоломею о волнении, возникшем в монастыре по поводу якобы допущенных уставщиком Геронтием безпорядков при служении литургии. 1663 г. 8 февраля

31. Отписка о том же архимандриту Варфоломею уставщика Геронтия

32. Грамота архимандрита Варфоломея в Соловецкий монастырь по тому же делу. 1663 г. февраля 10

33. Допрос по тому же делу, произведенный в Соловецком мона­стыре 1663 г. 13 февраля

34. Отписка архимандрита Варфоломея в Москву к строителю Ио­сифу о монастырских делах. 1663 г. 14 февраля

35. Отписка Геронтия в Москву к строителю Иосифу об учиненных на него, Геронтия, изветах. 1663 г. февраля 15

36. Соборный приговор, составленный в Соловецком монастыре по случаю некоторых нововведений в церковной службе. 1663 г. февраля 16-го

37. Архимандрита Никанора послание к царю Алексею Михаило­вичу

38. Отписка к архимандриту Варфоломею келаря Саватия с брати­ей, и при ней челобитная (первая) царю Алексею Михайловичу о сохранении прежних церковных чинов. 1666 г. февр. 14

39. Челобитная соловецких иноков царю Алексею Михайловичу на архимандрита Варфоломея. 1666 г

40. Отписка соловецкаго келаря Саватия в Москву к архимандриту Варфоломею о посланном на него, архимандрита, доносе. 1666 г. мая 28

41. Отписка старца Варсонофия к архимандриту Варфоломею о том же. 1666 г. мая 29

42. Отписка старца Вениамина к архимандриту Варфоломею о том же

43. Ответ писмяной Соловецкаго монастыря архимарита Вар­фоломея против челобитныя Соловецкаго монастыря старца Александра Стукалова с товарыщи, против первыя и других челобитных

44. Челобитная архимандрита Варфоломея царю Алексею Михайловичу на доносчиков, с показанием улик против каждаго изних. 1666 г

45. Челобитная царю Алексею Михаиловичу соловецкаго келаря с братией на старца Александра Стуколова, на князя Михаила Львова и других. Июль 1666 г

46. Допросныя речи соловецкаго инока Игнатия на соборе 1666 года, маия 31

47. Дело о соловецком старце Герасиме Фирсове

48. Соборное повеление о принятии новоисправленных книг и чинов, посланное в Соловецкий монастырь с архимандритом Сергием. 1666 г. июль

49. Наказ архимандриту Сергию о произведении следствия в Со­ловецком монастыре

50. Распоряжения относительно поездки архимандрита Сергия в Соловецкий монастырь

51. Архимандрита Сергия донесение царю о приезде в Архангельск и отплытии оттуда, 29 сентября 1666 г

52. Архимандрита Варфоломея отписка царю о пребывании архи­мандрита Сергия в Вологде. 11 октября 1666 г

53. Документы, относящиеся к пребыванию архимандрита Сергия в Соловецком монастыре

54. Челобитная царю соловецких старцев на действия архиман­дрита Сергия

55. Челобитная тех же старцев новгородскому митрополиту Питириму

56. Документы, относящиеся к поездке старца Александра Стуколова в Москву

57. Челобитная царю архимандрита Варфоломея на старца Александра Стуколова

58. Та же челобитная, несколько полнее изложенная

59. Отписка неизвестнаго старца к архимандриту Варфоломею об отъезде в Соловецкий монастырь стольника Хитрово

60. Письмо бывшаго келаря Саватия к архимандриту Варфоломею из Сумскаго Острога. 22 февраля 1667 г

61. Исповедание архимандрита Никанора представленное собору 1667 года

62. Запись о принесении Никанором и некоторыми другими расколоучителями покаяния пред собором 1667 года

63. Патриарший наказ в Соловецкий монастырь о принятии архи­мандрита Иосифа и подчинении соборным постановлениям. 1667 года июля 23

64. Соловецкаго архимандрита Иосифа отписка царю Алексею Михайловичу о том, как его, архимандрита, приняли в Соло­вецком монастыре. 1667 г

65. Соловецкаго архимандрита Иосифа отписка патриарху Иоаса-фу о том, как его, архимандрита, приняли в Соловецком мона­стыре сентября 1667 г

66. Допрос старцу Кирилу Чаплину о том, как приняли в соловец­ком монастыре архимандритов Варфоломея, Иосифа и Никанора. 1667 г. ноября 29

67. Сказка о том же соловецких служек, приехавших в Москву с старцем Кирилом

68. Царская грамота «в Соловецкий монастырь соборным и рядо­вым старцам, послушником, а не противником», 1667 г. 27 де­кабря

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. ВРЕМЯ СОЛОВЕЦКОЙ ОСАДЫ (СИДЕНИЕ СОЛОВЕЦКОЕ) 1668-1676 ГГ.

69. Сказка архимандрита Варфоломея о приезде его в Соловецкий монастырь с архимандритом Иосифом. Февраль 1668 г

70. Царская грамота Игнатью Волохову с наставлением, как вести осаду монастыря. 1 сентября 1668 г

71. Отписка царю из Соловецкого монастыря о прибытии архи­мандрита Никанора. 1668 (7?) г. сентября 21

72. Грамота вселенских патриархов архимандриту Иосифу, с про­клятием на соловецких мятежников. 1668 г

73. Сказка соловецких служек и трудников

74. Извет соловецких старцев, выехавших в Сумской острог

75. Допрос и очная ставка соловецкого старца Кирила

76. Извет попа Василья Семенова

77. Допрос старца Лаврентья из усолья Неноксы и черного попа Исаии в Сумском остроге

78. Допрос попа Феофилакта Разнухина и посадского Прокофья Кокотова

79. Челобитная соловецкого чернеца Матвея и очная ставка старца Иоиля в Сумском остроге

80. Сказка стрельца Григория Прудова

81. Указ стряпчему И. Волохову о старцах Матвее и Феодуле

82. Отписка И. Волохова царю Алексею Михаиловичу

83. Письмо соловецкого архимандрита Иосифа к строителю Иринарху в Москву

84. 1669 Мая 3. Царская грамота Соловецкого монастыря архи­мандриту Иосифу о запрещении провозить в Соловецкий монастырь съестные припасы, по случаю обнаружившегося там мятежа, и о допросе людей, приезжающих оттуда

85. Царская грамота архимандриту Иосифу о неудовольствиях его с Волоховым. 30 сентября 1669 г

86. 1669 Октября 25. Царская грамота Соловецкого монастыря архимандриту Иосифу об отпуске съестных припасов пойман­ным и заключенным в тюрьму Соловецким мятежникам, быв­шему келарю Азарию и соумышленникам его

87. Допрос соловецкого бельца Григория Черного

88. Допрос соловецкого чернеца Савина

89. Допрос Павла Григорьева Чеуса, сапожника в Соловецком мо­настыре

90. Допрос соловецкого чернеца Федора

91. Допрос Ивана Сергеева, трудника Соловецкого монастыря

92. Допрос соловецкого служки Афанасия Семенова

93. Допрос соловецкого мятежника Антипа Иванова и доклад о пу­стынниках Пимене и Григории

94. Царская грамота Волохову об отсылке из Сумского острога в разные монастыри для строгого содержания соловецких вы­ходцев, с указанием кого и куда. 4 октября 1670 г

95. Царская грамота архимандриту Иосифу о тех же выходцах и других одиннадцати чернцах и девяти бельцах. 5 октября 1670 г.

96. Царская грамота на Двину воеводе Нестерову по жалобе архи­мандрита Иосифа на беспорядки, учиненные вновь посланны­ми под монастырь стрельцами. 10 апреля 1671 г

97. Доклад, приговор и указ по делу подьячего Ивана Захарьева

98. Грамота Питирима, митрополита Новгородского, к архиман­дриту Иосифу по жалобе последнего на Волохова и сообщника его чернаго попа Германа. 11 июня 1672 г

99. Грамота Питирима, митрополита Новгородского, архиман­дриту Иосифу по жалобе последнего на Игнатия Волохова и на выходцев Соловецкого монастыря — чернца Иасафа и Васку токаря. 11 июня 1672 г

100. Царская грамота Клементию Иевлеву об освобождении архи­мандрита Иосифа и старца Кирила, заключенных Волоховым, и о разбирательстве их с Волоховым. 18 июня 1672 г

101. Грамота митрополита Питирима архимандриту Иосифу по жа­лобе его на Волохова, что тот не удостоил погребения старца Маркела и служку Антошку. 20 июня 1672 г

102. Царские грамоты с хозяйственными распоряжениями. Сен­тябрь-ноябрь 1672 г

103. Грамота царя Алексея Михаиловича, увещательная, к соловец­ким мятежникам. 1673 г. мая 12

104. Грамота царя Алексея Михайловича Клементию Иевлеву с из­вещением об отсылке предыдущей грамоты и с распоряжения­ми относительно осады. 1673 г. мая 13

105. Царская грамота в Сумской острог старцу Иоилю о недозво­лении Иевлеву вмешиваться в хозяйственные монастырские дела. 13 мая 1673 г

106. Царская грамота Иевлеву о передаче дел Соловецкого мона­стыря Новгородскому Приказу. 29 мая 1673 г

107. Царская грамота Иевлеву с замечаниями против самовольств. 26 июля 1673 г

108. Царская грамота Иевлеву. 2 августа 1673 г

109. Царская грамота в Сумской острог старцу Иоилю. 7 августа 1673 г

110. Царская грамота в Сумской острог старцу Иоилю с известием о назначении вместо Иевлева воеводы Мещеринова, с указанием посланных при нем начальных и служивых людей и точным обозначением следующего каждому содержания. 6 сентября 1673 г

111. Роспись должностных лиц и доходов Соловецкого монастыря. 1674 г

112. Дело о смене стрельцов, осаждавших Соловецкий монастырь

113. Царская грамота в Сумской острог старцу Игнатию о назначе­нии его на место заболевшего Иоиля в управители монастыр­ских доходов. 13 марта 1674 г

114. Царская грамота Мещеринову по поводу жалоб на беспорядки, бывшие при Иевлеве. 5 апреля 1674 г

115. Дело по челобитью рейторского строю маиора Келена

116. Досмотр и опись пушек в Крестном монастыре

117. Дело по отпискам Ивана Мещеринова о Соловецких выходцах с запросом о том, как с ними поступать

118. Дело по челобитью стрельца Ивашки Мурзина

119. Дело о перемене начальных людей над стрельцами, осаждав­шими Соловецкий монастырь

120. Дело по челобитью рейтарского строю порутчиков Гутковского и Стахорского

121. Дело по челобитью ротмистра Буша

122. Дело стрельца Ивашки Горлова

123. Дело по челобитью стрельцов о жалованье

124. Отписка Ивана Мещеринова Государю с извещением, что мно­гие заводчики мятежа пришли в познание своей вины и поко­рились церкви

125. Отписка Государю Ив. Мещеринова, с извещением о том, что он научил начальных людей и стрельцов делать фитиль и с за­просом о том, откуда брать лен для фитиля

126. Отписка Государю Ив. Мещеринова о недостатке пушкарей и пушках Крестнаго монастыря, которых не дает строитель без указу и грамоты

127. Отписка Ивана Мещеринова о беглых стрельцах

128. Отписка того же Мещеринова о недостатке кормщиков для по­езда в Соловецкий монастырь

129. Государевы грамоты по отпискам воеводы Мещеринова

130. Отписка Государю воеводы Мещеринова о ходе осады Соло­вецкого монастыря

131. Сказка увещателей Колмогорского попа Кирила Андреева и подъячего Истомина о своем пребывании в Сумском остроге и Соловецком монастыре

132. Отписка Мещеринова Государю о ходе Соловецкой осады и о прибавке ратных людей, ядер, пушек стрел и других снарядов

133. Отписка его же о выборе и посылке Холмогорскаго попа Ки-рила Андреева в Сумский острог и Соловецкий монастырь для увещания раскольников

134. Отписка Мещеринова о начальных людях Келене, Буше и По-рошине, из коих последний в полк не явился

135. Отписка его же о рассылке в монастыри раскаявшихся Соло­вецких мятежников и о беглых из Сумского острога

136. Доклад по разным отпискам Мещеринова

137. Отписка Мещеринова Государю с роспросными пунктами Со­ловецкого выходца старца Пахомия

138. Отписка Государю Холмогорского воеводы Нарышкина о стро­ителе, старцах и служебниках Анзерской пустыни, пребываю­щих в расколе

139. Челобитная Анзерской пустыни строителя Илариона и старцев с выражением своей вины и просьбою о присылке им новои-справленных книг

140. Отписка Государю Двинского воеводы Федора Нарышкина об Анзерских раскольниках

141. Отписка Государю Двинского воеводы Федора Нарышкина о пушках и зажигательных припасах

142. Память из Новгородского приказа в Пушкарский о присылке пушек, гранат и прочих припасов

143. Память из Новгородского Приказа в Пушкарский о присылке огнестрельного мастера Юрия Красновского для отправления его в Соловецкий монастырь

144. Память из Пушкарского Приказа в Новгородский с присылкою огнестрельных мастеров для отправления в Соловецкий мона­стырь

145. Сказка огнестрельных мастеров

146. Грамота Государя Двинскому воеводе об отправлении в Соло­вецкий монастырь стрельцов, пороха и хлебных запасов

147. Проезжая грамота огнестрельным мастерам

148. Челобитная маиора Келена, ротмистра Буша и порутчика Ста-хорского о выдаче им жалованья

149. Отписка воеводы Мещеринова царю Алексею Михайловичу о выходцах из осажденного Соловецкого монастыря, с приложе­нием их расспросных речей. 1674 г. октября 23

150. Царская грамота воеводе Мещеринову по доносу на него о не­радивом ведении осады. 19 декабря 1674 г

151. Царская грамота ему же и подобного же содержания. 14 января 1675 г

152. Царская грамота на Двину воеводе Нарышкину о прибавке со­держания соловецким стрельцам. 25 января 1675 г

153. Царская грамота старцу Игнатию по жалобе его на самоуправ­ства служивых людей. март 1675 г

154. Царская грамота на Двину воеводе Нарышкину о посылке стрельцов на Соловецкий остров. 27 марта 1675 г

155. 1675 Апреля. Царская грамота в Сумской острог Соловецкого монастыря соборному старцу Игнатию о немедленном отпуске хлебных и всяких запасов, кормщиков и гребцов воеводе Ме­щерскому, посланному на Соловецкий Остров с войском про­тив тамошних мятежников

156. Царская грамота Мещеринову по жалобам на него старца Иг­натия. 12 июня 1675 г

157. Царская грамота ему же подобного же содержания. 20 июня 1675 г

158. Царская грамота Мещеринову подобного же содержания. 5 июля 1675 г

159. Царская грамота на Двину воеводе Нарышкину о продовольствии посланных на Соловки стрельцов. 3 сентября 1675 г

160. Царская грамота Мещеринову по жалобам на его самоуправ­ства. 19 сентября 1675 г

161. Царская грамота на Двину воеводе Нарышкину о переправе стрельцов на Соловки. 7 октября 1675 г

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ. ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ СОЛОВЕЦКОЙ ОБИТЕЛИ

162. Отписка Чудова монастыря архимандриту Павлу о соловецких выходцах и других лицах, с кратким изложением их роспро-сных речей. 1676 г. февр

163. Список с наказу каков дан из Новгороцкаго Приказу столнику и воеводе князь Володимеру, княжь Андрееву сыну, Волкон­скому, да дьяку Алмазу Чистого. 1676 г. февр. 29

164. Наказ соловецкому архимандриту Макарию о том, как ему дей­ствовать в монастыре. 1676 г. апр

165. Отписка соловецкаго архимандрита Макария патриарху Иоакиму по выезде из Вологды. 1676 г. май

166. Отписка соловецкого архимандрита Макария патриарху Иоакиму по выезде из Холмогор. 1676 г. июнь

167. Отписка соловецкого архимандриита Макария патриарху Иоакиму по приезде в монастырь. 1676 г. июнь

168. Дело о противозаконных поступках, учиненных воеводою Мещериновым по взятии Соловецкаго монастыря. 1676 г

169. Дело воеводы Ивана Мещеринова о противозаконных его дей­ствиях при взятии Соловецкаго монастыря

170. Отписка соловецкаго архимандрита Макария патриарху Иоакиму. 1676 г. ноябрь

171. Грамота патриарха Иоакима в Соловецкий монастырь, в ответ на предыдущую отписку архимандрита Макария. 1676 г. дек. 15 дня

172. Отписка Соловецкаго архимандрита Макария патриарху Иоакиму, с жалобою на присланных из Москвы иноков. 1677

173. Грамота патриарха Иоакима в Соловецкий монастырь, ответ­ная на предыдущую отписку. 1677 г. мар. 5 дня

174. Отписка соловецкаго архимандрита Макария патриарху Иоакиму 1667 г. генваря

175. Отписка Соловецкаго архимандрита Макария патриарху Иоакиму о принятии монастыря и получении монастырских денег, оставшихся после осады. 1677 г. мая 31 дня

176. Челобитная архимандрита Макария патриарху Иоакиму об отпуске из Соловецкаго монастыря. 1677 г. июнь

ПРИЛОЖЕНИЕ

177. Каптерев Н. Ф. Следственное дело об Арсение Греке и ссылка его в Соловецкий монастырь

178. Соловецкое сказание об Арсении Греке (дополнение к Проски-нитарию Арсения Суханова)

179. Евсевий Вологжанин. Изъявление о греках (фрагмент)

180. Соловецкие челобитные в издании о. В. Чумичевой

181. Отписка о высылке мятежников

182. Реконструкция «Дела Сильвестра»

183. Послание неизвестного по имени расколоучителя из Далматско­го монастыря в Тюмень «об антихристе и тайном царстве его»