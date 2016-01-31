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Протопоп Иван Неронов (в иночестве старец Григорий) родился в 1591 г. Из его Жития (найденного в библиотеке свт. Димитрия Ростовского) известно, что в юношеские годы, после разорения семейного гнезда и скитаний, Иван обрел кров в доме благочестивого человека по имени Тит в селе близ Устюга.

Живя в доме Тита, он выучился грамоте и разумению Божественного Писания и оттуда вышел уже духовно сформировавшимся человеком, хотя был еще весьма молод. Приняв священство, о. Иван Неронов целиком отдался делу проповеди, что вскорости привело его в Нижний Новгород, где он стал широко известен благодаря своему бескомпромиссному благочестию.

Вскоре, в момент консолидации сил сторонников реформы Русской Церкви, он был переведен в Москву, где стал одним из столпов кружка ревнителей благочестия, другом царского духовника Стефана Вонифатьева, а в недалеком будущем — духовным отцом протопопа Аввакума и сподвижником будущего патриарха Никона.

Когда же реформа, утратив соборный характер, превратилась в своеобразный дуэт царя с патриархом, Иван Неронов был первым, кто открыто не принял ее и публично обличил патриарха. За это он был сослан в Спасокаменный монастырь, а затем еще дальше — в Кандалакшский.

Протопоп Иван Неронов - Собрание документов эпохи

СПб.: «Свое издательство», 2012 — 372 с, с илл.

ISBN: 9-785-43860035-0

Подготовка текста к изданию С. Д. Сапожниковой

Статья и комментарии Т. Т. Сидаша

Под редакцией К. Я. Кожурина

Протопоп Иван Неронов - Собрание документов эпохи - Содержание

От редакции

МАТЕРИАЛЫ К ЖИТИЮ Житие блаженнаго пресвитера Иоанна (в постриге архимандрита Григория) Неронова, составленное после его смерти Записка о жизни протопопа Ивана Неронова с 1653 по 1659 год Письмо игумена Феоктиста к протопопу Стефану Вонифатьеву о пребывании Неронова в Спасокаменном монастыре, посланное из Вологды, 13 июля 1654 г Фрагмент письма протопопа Аввакума к протопопу Ивану Неронову в Спасокаменный монастырь, от 14 сентября 1653 г Письмо священника Казанского собора о. Ивана Данилова к о. Иоанну Неронову в Спасокаменный монастырь, от 29 сентября 1653 г ПОСЛАНИЯ И ЧЕЛОБИТНЫЕ ДОПРОСНЫЕ ЛИСТЫ, ИЗВЕТЫ И ПРОЧЕЕ

Соборное деяние на протопопа Ивана Неронова, в иночестве старца Григория, 1656 года Грамота Монастырского приказа в Кирилло-Белозерский монастырь о «сыске и поимке» Ивана Неронова Дело старца Григория Неронова, Ионы митрополита ростовскаго и Симона архиепископа вологодскаго Иное дело старца Григория и Симона архиепископа вологодскаго Волоколамское дело 1666 года Сидаш Т. Г. РУССКИЙ ЭЛЛИНИЗМ Часть I Часть II Часть III Заключение ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1. Челобитная патриарха Иосифа 1649 года, февраля 11, государю Алексею Михайловичу на царскаго духовника, Благовещенскаго протопопа Стефана Вонифатьевича, с жалобою, что Стефан публично поносил бранными словами его патриарха и весь освященный собор Приложение 2. Собор 1651 г., как его намечал Алексей Михайлович Приложение 3. Арсений Суханов. ПРЕНИЯ С ГРЕКАМИ О ВЕРЕ Приложение 4. Соборное деяние еже бысть в константинополи, написася убо тамо Еллиногрецким диалектом, воньже облеченно притече во преславный православно царьствующий град москву, в немже стяжа си словенска диалекта одеяние, егоже красоту да зрит всяко верных состояние Приложение 5· Ответы четырех Вселенских Патриархов на 25 вопросов: о власти царской безпредельной, а патриаршей ограниченной Приложение 6. Присяга для духовных лиц из собрания законов Российской империи Примечания

Протопоп Иван Неронов - Собрание документов эпохи - От редакции

В основу нашего издания легли документы, собранные и опубликованные в конце XIX в. Н. И. Субботиным — известным писателем и публицистом, профессором Московской Духовной академии по кафедре Истории и обличения русского раскола.

Изданные им в восьми томах «Материалы для истории раскола» по сию пору остаются наиболее полным собранием документов эпохи. При этом, будучи в чине тайного советника и состоя в регулярной переписке с обер-прокурором Святейшего Синода К. П. Победоносцевым, Субботин до самой смерти оставался убежденным сторонником системы вероисповедных ограничений (символично, что умер он в 1905 г. — незадолго до издания царского Манифеста о свободе вероисповедания).

Обладая острым умом и язвительным языком, он нередко говорил в невыносимом тоне о людях и событиях, этого не заслуживающих. Будучи выдающимся собирателем и знатоком средневековой рукописной словесности, Н. И. Субботин не был беспристрастен ни как историк, ни как человек. Широко известно его небезупречное поведение относительно профессоров МДА З. Ф. Каптерева и Е. Е. Голубинского, придерживавшихся иных взглядов и на существо раскола, и на значение ключевых фигур эпохи.

В наше время, когда миссионерство синодального стиля уступило место структурному анализу, при взгляде на эпоху легко обнаруживается типологическое родство трех наиболее ярких представителей кружка ревнителей благочестия — Ивана Неронова, патриарха Никона и протопопа Аввакума. Деятельность всех их осуществлялась в рамках восходящего к св. Иоанну Златоусту дискурса о христианском царстве. На первый план, соответственно, выступало учение о деятельном благочестии, как в социальном, так и в аскетическом его изводах. Само это учение у Златоуста, впрочем, имеет не только иудейские, но и античные корни. В контексте же русской традиции о ревнителях благочестия можно говорить как о людях, продолжавших и развивавших учение св. Иосифа Волоцкого. Обо всем этом мы подробно говорим в вышеупомянутой статье.

Рана раскола не уврачевана по сей день. Все вопросы, связанные с тогдашними событиями, по сей момент отягощены эмоциональными коннотациями. Вполне понятно, что никакое примирение сторон без изменения ракурса рассмотрения проблемы невозможно. Действительно, история Русской Церкви не знает проклинавших друг друга и умерших во взаимной вражде святых, каковых немало в истории Церквей византийской и римской (достаточно назвать хотя бы тех же св. Иоанна Златоуста и свв. Феофила и Кирилла Александрийских, св. Иоанна Постника и св. папу Григория Двоеслова — список без труда можно было бы продолжить).

Воспитанное на экклезиологиче-ском монизме сознание не способно вместить «теомахию» или, правильнее сказать, «агиомахию», как тот элемент, который, по-видимому, необходим для самого существования Церкви. Итак, с нашей точки зрения, путь к пониманию случившегося лежит в признании необходимости «войны святых» и, следовательно, в принятии крупнейших деятелей эпохи — протопопа Ивана Неронова, протопопа Аввакума Петрова и самого патриарха Никона — как столпов русского благочестия.

Первый шаг в этом направлении как раз и представляет собой нынешнее издание, в котором мы предприняли попытку, собрав воедино разрозненные свидетельства и документы, воссоздать портрет блаженного старца Ивана (в иночестве Григория) Неронова и связать его образ с византийской богословской традицией.