Переизданием блестящего, не утратившего актуальности и сегодня исследования магистра С.-Петербургской Духовной Академии Ивана Андреевича Орлова, вышедшего в свет в 1888 году в Санкт-Петербурге. Монография И. А. Орлова не только не уступает современным исследованиям по глубине освещения важных богословских и философских аспектов учения прп. Максима, но порою и существенно их превосходит.

Все греческие тексты, оставленные автором без перевода, переведены на русский язык. Перевод греческих цитат сделан Р. В. Яшунским.

Орлов, Иван Андреевич. Труды Св. Максима Исповедника по раскрытию догматического учения о двух волях во Христе. Историко-догматическое исследование

И. А. Орлов. - Краснодар: Текст, 2010. - 208 с.

ISBN 978-5-903298-08-2

Орлов, Иван Андреевич. Труды Св. Максима Исповедника по раскрытию догматического учения о двух волях во Христе - Содержание

Вместо предисловия Постепенность раскрытия христологического учения. Место Максима в истории христианской богословской литературы. Библиографический указатель источников и пособий Часть первая, историческая Глава I. Жизнь и деятельность св. Максима в связи с историей возникновения и развития монофелитского движения Источники сведений о жизнедеятельности св. Максима. Жизнь Максима до вступления на полемическое поприще. Обстоятельства, вызвавшие полемическую деятельность Максима. Начало монофелитского движения; значение Сергия в этой истории. Александрийская уния Кира; содержание униатских глав. Протест Софрония и его «Окружное послание». Послание Сергия к Гонорию и ответное на него послание Гонория. Издание и утверждение «Ектесиса». Отношение к нему Пирра. Обстоятельства начала полемической деятельности Максима. Первый — александрийский — период деятельности Максима, продолжительность его. Второй — африканский — период, характеристика деятельности Максима в это время. Значение писем этого периода. Диспут Максима с Пирром. Пребывание в Риме и возвращение в Африку. Африканские соборы, деятельность их. Отношение к унии Сергия (к «Ектесису») римских епископов: Северина, Иоанна IV и Феодора. Издание «Типоса», содержание этого эдикта. Отношение к «Типосу» папы Мартина и латеранский собор. Участь Мартина. История судопроизводства над Максимом. Первые два допроса и первая депутация к Максиму. Первая ссылка: вторая депутация и разговор Максима с епископом Феодосием. Перевод в монастырь и третья депутация. Вторая ссылка. Последний вызов в Константинополь, окончательная расправа с Максимом и последняя, третья ссылка. Положение дел Церкви в следовавшее за гонением время. Глава II.Частный обзор догматико-полемических трудов св. Максима Общие черты содержания всех вообще трудов этого рода. Деление по содержанию на две группы. Первая группа — письма: а) к Петру, Ь) к диакону Косьме, с) к Иоанну кубикулярию, d) к Юлиану и е) к отшельницам; обстоятельства написания и главные черты содержания каждого из них. Вторая группа, а) Послание «о двух волях Христа Бога нашего»; лицо, к которому написано, и время написания; содержание послания. Ь) «Догматическое» послание к Стефану, епископу Дорскому. с) Письма к Марину. «Догматическое послание к Марину, диакону, на о. Кипр»; суждение о надписании и содержание этого послания. Другое — к Марину пресвитеру; главные черты содержания и значение его. Третье и четвертое письма к Марину; определение времени их написания. Содержание и время написания пятого письма, d) «Копия с письма к святейшему епископу господину Никандру»; суждение об адресате и содержание догматической части письма, е) Главные черты содержания письма к пресвитеру Георгию, f) Письмо к сицилийцам; определение времени его написания путем сопоставления с другими двумя письмами; содержание письма. Две группы отдельных трактатов. «Диспут Максима с Пирром». Подробный анализ содержания его. Разрешение двух возражений против подлинности его. Часть вторая, догматическая Систематический очерк христо логического воззрения Максима Исповедника Задача настоящей части исследования и трудности ее выполнения. Суждение о значении иностранных пособий по части изучения догматико-полемических трудов св. Максима. Глава I. Учение о двух естествах, как исходный пункт христологии Максима Объем и смысл понятий «хтбспааи;» [ипостась] и «срххпс,» [естество, природа] у монофизитов и монофелитов и у Максима; взгляд на отношение между этими двумя понятиями. Опровержение коренного заблуждения монофелитизма. Учение Максима о двух естествах во Христе. Изложение учения Севера об «одной богомужной природе»; взгляд Севера на плоть Христа. Замечание о чтении одного места из Дионисия Ареопагита и анализ изречения Афанасия Великого. Смысл выражений «Ы био (pvo£tov» [из двух природ], «cv био (pvoeoiv» [в двух природах] и «био сриаси;» [две приоды]. Совершенство и целость обеих природ Христа по соединении. Целость человеческой природы: четыре положения, относящиеся сюда. Глава II. Учение о двух волях и деиствованиях во Христе Целость обеих природ Христа по соединении как главное основание для признания во Христе двух действований и воль. Двоякого рода основания для понимания воли как отличительного свойства разумно одушевленной природы. Смысл и объем, заключающийся в понятии «природная воля». Опровержение возражения монофелитов против «свободы» природной воли и определение «yva)[aLx6v ФеЛпра» [гномическая воля]. Разграничение понятий «еуедуеих» [действование, энергия] и «ФеЛлочд» [воление]. Приложение теоретического основоположения диофелитизма к учению о лице Христа. Опровержение возражений монофелитов против двойства воль и действований во Христе. Действительная основа всех таких возражений. Требование идеи воплощения по отношению к человеческой воле Христа. «Инаковость» человеческой воли Христа. Евангельские и патриотические свидетельства в пользу двойства воль и действований Христа. Глава III. Образ и следствия ипостасного соединения природ или отношение природного двойства к единству ипостаси Сложность ипостаси Христа; совмещение природного двойства с единством ипостаси. Два примера, указывающие на возможность подобного совмещения: триипостасность единого Божества и составность человеческой природы. Образ ипостасного соединения природ; уяснение его и следствий его на примере «раскаленного меча». Разъяснение учения Максима об этом предмете. Образ действования нераздельно существующих природ Христа. Евангельские примеры совокупного действования человечества Христова. Отношение Максима к вопросу о «знании» Христа. Глава IV. Анализ основоположений монофелитизма и разбор патристических изречений, приводимых монофелитами в пользу своего учения Неустойчивость и непоследовательность монофелитизма как доктрины. Несостоятельность главного основоположения монофелитизма со стороны выводов из него и по существу, а также ошибочность воззрения на отношение между ипостасью и природами Христа. Истинная основа и действительная сущность монофелитизма. Позднейшие осложнения в монофелитском учении. Разбор святоотеческих изречений: Григория Богослова, Григория Нисского, Афанасия Великого, Дионисия Ареопагита и Кирилла Александрийского. Отношение Максима к ответному посланию Гонория к Сергию. Несостоятельность представленной Максимом защиты Гонория. Заключение Оценка догматико-полемических трудов Максима Значение св. Максима в истории Церкви и христианской богословской литературы. Достоинства и недостатки догматико-полемических трудов. Общий смысл христологии Максима. Отношение христологии И. Дамаскина к христологии Максима: указание буквальных заимствований из творений Максима. Сопоставление догматико-полемических его трудов с посланием папы Агафона и с вероопределением VI Вселенского собора. Молчаливое отношение собора к личности и трудам Максима Исповедника. Свод результатов исследования

Иван Орлов - Труды Св. Максима Исповедника по раскрытию догматического учения о двух волях во Христе - Вместо предисловия

Слово плоть бысть (Ин. I: 14) — вот обширнейшая тема для христианского богословского умозрения, данная в богословии первого и величайшего в христианском мире богослова Евангелиста Иоанна. Над уяснением и раскрытием этой темы, т.е. над приближением заключающейся в ней величайшей и непостижимой для ума человеческого тайны явления Христа во плоти к пониманию просвещенного светом евангельского учения человеческого разума, много потрудились великие христианские богословы, отцы и учители Церкви первых семи веков христианства.

Благодаря трудам великих отцов и учителей Церкви, Церковь Христова in согроге [в своем полном составе], при содействии просвещающей благодати Божией, насколько возможно, раскрыла и изложила учение о лице Богочеловека в вероопределениях первых шести Вселенских соборов. Она раз навсегда заключила его в краткие, но точные и строго определенные формулы (символы), тем самым ограждая христологическое учение от произвольных еретических искажений и вместе с тем давая простор христианскому богословскому умозрению в пределах, указанных в символах.

Таким путем христологическое учение о лице Богочеловека постепенно, в течение целых семи веков, и весьма последовательно раскрывалось и уяснялось в сознании христианского общества. После отвержения нечестивого мнения Ария о неединосущии и неравенстве Сына Божия с Богом Отцом и установления неизменного положения об истинности Божественной природы Богочеловека богословствующие умы Церкви обратились к другой стороне лица Богочеловека — к Его человечеству, ставя вопрос об истинности человеческой природы Христа.

После отвержения докетического заблуждения о призрачности человеческой природы Христа и после формулирования учения о двух совершенных природах Христа, нераздельно и неслитно соединенных в одном лице Богочеловека, неизбежно и весьма последовательно возникали в христианском сознании вопросы: насколько совершенна человеческая природа Христа по соединении ее с Божественной, и каково отношение двух совершенных природ между собой и к единой ипостаси Богочеловека?

Вопросы эти, сами собой естественно возникавшие из вероопределения Халкидонского собора о природном двойстве при личном единстве Богочеловека, в VII веке, благодаря сплетению церковных и государственных интересов и возобновившимся в начале столетия униальным попыткам, сделались предметом оживленной и весьма продолжительной полемики и в силу этого настоятельно требовали точного определения и, по возможности, всестороннего обсуждения со стороны той и другой из спорящих партий. Над разрешением, уяснением и раскрытием этих и соприкасающихся с ними вопросов со стороны православных весьма много — по крайней мере, гораздо больше, чем кто-либо не только в его, но и во все последующее время — потрудился греческий монах св. Максим Исповедник, которого, тем не менее, постигла довольно странная судьба в истории.