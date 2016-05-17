Кратко рассмотрены греческое Православие и латинское Католичество. Это рассмотрение невозможно без изложения их истории, поскольку оба течения возникли в историческом споре между собой. Этот спор продолжается и в наши дни, и мы надеемся, что он однажды кончится преодолением раскола. Это может случиться только тогда, когда оба течения снова станут самими собой: то есть полной правоверностью во всем и подлинной универсальностью.

Православие и католичество - Вильгельм де Фрис

Брюссель, 1992 г. - 76 с.

Православие хочет называться правоверностью, Католичество - универсальностью. Это в любом случае не должно считаться противоположностью. Истинная вера согласно заповеди Христа апостолам предназначена для всех народов и для всякой твари, т.е. по своей сущности универсальна. Католическая Церковь, которая как свое самое ценное сокровище хранит истинную веру, не является "ни латинской, ни греческой, ни славянской", но именно католической, т.е. универсальной, охватывающей весь мир.



Однако обе конкретные реальности, определяемые понятиями Православие и Католичество, не должны рассматриваться статически; их нужно видеть в исторической динамике. Если под Православием понимать конкретное христианство Востока, в частности византийско-греческое (которым мы здесь и хотели бы ограничиться), а под Католичеством - латинскую Церковь Запада, то в ходе исторического развития между обеими этими формами христианства возникла напряженность, которая впоследствии привела к противоречию и в конечном счете к расколу. Восток разорвал общение с главой Единой Церкви, епископом Рима, и тем самым вышел из видимого единения с этой Церковью, которая в результате с течением времени ограничилась преимущественно Западом.

Православие и Католичество вследствие исторического процесса сужения, который привел к исключительности, не связанной с этими понятиями самими по себе, стали "конфессиями". Обе стороны сосредоточились на самих себе, замкнулись, и в итоге на Востоке возникло Православие, которому присуще известная жесткость и которое, хотя оно является всего лишь одной из форм христианства, считает себя абсолютным; на Западе появилось латинское Католичество. Здесь тон в Церкви задавала преимущественно небольшая группа народов латинского происхождения; Это латинское Католичество проявило тенденцию рассматривать себя как Католичество в абсолютном смысле. Это было проявлением гордыни; строго говоря, именно это и могло бы быть противоречием, даже ересью, которой однако, католическая Церковь, как таковая, никогда не поддалась.

Вильгельм де Фрис - Православие и католичество - Содержание

Часть I - Православие и Католичество в первом тысячелетии

I. Изначальные различия между Востоком и Западом

1. Этнические различия

2. Различия в литургии

3. Иерархическая структура востока: патриархаты

4. Имперская церковь на востоке, Папская Церковь на Западе

5. Богословские различия между Востоком и Западом

II. Различия - это не обязательно противоположность

III. От различий к расколу

1. Спор о дате Пасхи

2. Расхождение в понимании Церкви

3. Христологические споры: схизма Акакия

4. Имперская Церковь против Папской в период правления Юстиниана (527-565 гг.)

5. Борьба против титула "Вселенский Патриарх"

6. Принципы Имперской и Папской Церкви в монофелитском споре

7. Трулльский Собор (692г.): споры об обрядах и обычаях

8. Иконоборчество

9. Политический разрыв между Востоком и Западом

10. Схизма Фотия: примат централизма над автономией патриархатов

а) Развитие централизма на Западе

б) Ход событий

в) Более глубокие причины

11. От схизмы Фотия до окончательного раскола (1054 г.)

12. Схизма Михаила Керуллария

а) Ход событий.

б) Более глубокие причины

Часть II - Второе тысячелетие после раскола

I. Углубление раскола

1. Противоположные тенденции в понимании Церкви

а) Идея примата Григорианской реформы

б) Мировое господство папства

в) Централизм и его применение к восточным патриархатам

г) Развитие православного понимания Церкви во втором тысячелетии

2. Углубление противоречий в богословии

а) Схоластика и паламизм

б) Новый этап в православном богословии

в) Догматические противоречия между Востоком и Западом сегодня

3. Противоречия в области духовной жизни

а) Новые виды благочестия на Западе

б) Новые ордена

II. Попытки преодоления раскола

1. Объединительная политика Рима до Лионского Собора (1274 г.)

а) Попытки поглощения Востока

б) Тенденции к сближению в период правления Иннокентия IV (1243-1254 гг.)

2. "Навязанная" Уния в Лионе (1274 г.)

3. Попытка полной латинизации Восточной Церкви в XIV-м столетии

4. Флорентийская Уния (1439 г.)

5. Попытки к объединению после Флорентийской Унии вплоть до учреждения пропаганды (1622 г.)

а) Отношение Рима к Востоку в период Ренессанса и Контрреформации

б) Усилия Григория XIII (1572-1585 гг.)

6. Пропаганда и Восток вплоть до учреждения Мельхитской Иерархии (1724 г.)

7. Учреждение католического Мельхитского Патриархата (1724 г.)

8. Бенедикт XIV (1740-1754 гг.) и его непосредственные преемники

III. Позиция Рима по отношению к Востоку в период правления Папы Пия XI (1846-1878 гг.)

1. Положительное отношение к литургическим обрядам

2. Тенденция к унификации восточного церковного устава по латинскому образцу

3. Призыв к объединению Пия IX (1848 г.) и реакция на него православных

IV. Перелом при Льве XIII (1878-1903 гг.)

1. Усилия Льва XIII по воссоединению церквей

2. Высокая оценка Львом XIII восточных обрядов и церковного устава

3. Еще нет полного признания всего духовного наследия Восточной Церкви

4. Призыв Льва XIII к объединению и реакция на него православных

