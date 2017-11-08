В истории русской церковной эмиграции видное значение играет деятельность Братства Святителя Фотия. О деятельности этого Братства на сегодняшний день имеется немало упоминаний, которые, однако, носят несистематический и иногда даже противоречивый характер, обусловленный причинами, характерными для воспоминаний и мемуаров. Между тем, деятельность Братства ждет своего по настоящему научного исследования. Данная статья может рассматриваться как самый первый, пробный или, как принято говорить в методологии науки, пилотажный характер.

С деятельностью Братства неразрывно связано имя Николая Алексеевича Полторацкого. Хотя бы потому, что он в течение значительного времени был активным членом этого Братства и в течение некоторого времени даже его руководителем (начальником или председателем). Однако, как мы уже отмечали, "деятельность Полторацкого как в эмиграции, так и после его возвращения на Родину, остается недостаточно изученной, а сам Николай Алексеевич в известной степени оказался "фигурой умолчания" в истории русской религиознообщественной жизни".

Полторацкий Николай - Западное православие - Братство святителя Фотия - Переводы

Одесса: Изд-во Optimum, 2015. 532 с.

ISBN 978-966-344-61 1-0

Полторацкий Николай - Западное православие - Братство святителя Фотия - Переводы - Содержание

Александр Панков, Анна Полторацкая. Роль Николая Алексеевича Полторацкого в деятельности Фотиевого братства

Дом Оливье Руссо. История литургического движения

Введение

Сокращение

Использованная литература

Глава I. Дом Геранже и происхождение литургического движения

Глава II. Литургическая реформа во Франции

Глава III. Большие публикации литургического движения

Глава IV. Немецкая экклезиология в XIX веке

Глава V. Бенедиктинская конгрегация Бейрона

Глава VI. Литургическое движение в Англии

Глава VII. Происхождение литургического движения в Бельгии

Глава VIII. Церковная музыка и григорианское пение

Глава IX. Церковное искусство и артисты

Глава X. Литургия в православной Церкви

Глава XI. Литургическое дело Пия X

Глава XII. На новом подъеме: Лувенское литургическое движение

Заключение

Именной указатель

Протоирей Е. Ковалевский Святая Месса по древнему галликанскому обряду, или Литургия по Святому Герману Парижскому

Введение

I. Святой Герман, покровтель нашей Литургии

Письма Св. Германа

О подлинности этих писем

О покровительстве святых

О патронате над нашей Литургией Св. Германа Парижского

Заключение

II. Святая Месса по древнему Галликанскому обряду

О вселенском единстве Литургии

О множественности обрядов в их единстве

О формальном или структурном принципе

Критерий духовного единства

Замечание по поводу Гимна Приношения (Offertorium)

III. Взаимопроникновение различных обрядов

Приложение. Текст Литургии

Жан-Жак Руссо. Письма с горы

Приложения

Н. А. Полторацкий. Западное Православие

Е. Бер-Сижель. Первый франкоязычный православный приход

М. Ковалевский. Краткая историческая справка о семье Ковалевских (Екатерина Ергеева перевод с французского)

К. В. Мочульский. Мать Мария Скобцова

Полторацкий Николай - Западное православие - Братство святителя Фотия - Переводы - История литургического движения - Введение

Литургическое движение будет казаться когда-нибудь одним из самых характерных явлений, присущих католицизму нашего времени. Когда изучаешь это движение, то его значение постигается далеко не сразу, а по мере наблюдения над постепенным его ростом. Бледность его развития является причиной того, что многие до сего времени могли писать о религиозной истории XIX века, не придавая этому движению большого значения. Нить его развития была, однако, непрерывна, и оно содержало в своем зародыше все то, что должна была в себе заключать его последующая эволюция. Это движение оказалось особенно жизненным в период между двумя великими войнами. Рассматривая литургическое движение с момента его зарождения и до этих последних лет, - что составляет отрезок времени намного больший, чем сто лет, - можно предвидеть его будущее, которое, несомненно, оставит позади себя тот его расцвет, который нам был известен до сегодняшнего дня.

Подлинное литургическое движение, то, о котором мы здесь говорим, являвшееся предметом поощрения со стороны последних пап и сделавшее так много положительного в Церкви, ничего не имеет общего, как это будет видно на протяжении этого труда, с тем, что на первый взгляд можно было бы считать на него похожим в янсенистскую эпоху и во времена Просветительства. Оно является глубокой реакцией против этих тенденций и именно как таковое снискало себе благословение Церкви. Литургизм янсенистов и Просветительства является частью общего разложения христианских идей и принадлежал, в сущности, к секуляризаторской революции XVIII века, тогда как то, что мы называем сегодня «литургическим движением», имеет именно первейшим своим характером - противодействовать распространению секуляризма и является, может быть, взятое в целом, самым эффективным противоядием против революционной отравы в ее антирелигиозном наступлении.

Начиная с первой трети прошлого века, оно проявилось почти одновременно - под разнообразными видами, конечно, но с удивляющей нас непосредственностью, - в большинстве европейских стран. Любопытно то, что повсюду это движение было спутником романтизма, который стал бурно развиваться после столь мало человечного успеха, которым пользовался рационализм XVIII века. Каждая страна придала этому движению свой характер: Германия внесла свою богатую и обширную экклизиологию, Англия свой вкус к формам культа и к искусству, Италия свой музыкальный инстинкт. Однако, Франции оно обязано тем, что «стало называться своим именем» и что ясно изложило существо своего предмета и впервые разработало свою теоретическую основу. Различные течения литургического движения, исходящие из очень разных точек, имеют тенденцию к взаимному сближению, к дополнению одного другим и к унификации. В настоящее время еще, однако, далеко до синтеза. Это движение переходит из одних рук в другие, циркулирует из одной страны в другую; его центр тяжести последовательно передвигается. При каждом повороте оно приобретает новый аспект.

Зародившись во Франции в своей первоначальной форме, оно пересекло ее границы и заставило другие подобные ему движения признать себя, благодаря своему с ними сходству, которые в конце концов влились в него и приняли его название. Его глубокая католичность не может никого ввести в заблуждение. С момента своего возникновения оно энергично от себя отбросило всякого рода подделки, удалило от себя лжебратий, которые думали сделать его своим союзником. Эта щепетильность увеличилась с того момента, как Апостольский Престол взял его под свое покровительство. Однако, мы увидим, как и на этой ниве плевелы стремятся легко смешаться с добрым семенем. Так, вероятно, будет всегда и впредь, и надо будет очень часто снова приниматься за выпалывание.